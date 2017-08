Dichter im Café und Freund der Poeten

Hermann Kesten gilt als Vermittler zwischen einer älteren Generation Autoren, die Deutschland verlassen mussten, und einer jüngeren Generation «Nachkriegsautoren».

«In Berlin sass ich im März 1933 mit Freunden am Kurfürstendamm, vor dem Café Wien, vor dem Café Dobrin oder vor Mampes Likörstube, und Hitlers braune Buben mit einem Hakenkreuz im Herzen jagten blutende Juden und Arbeiter über den Kurfürstendamm. Da hörte ich zu schreiben auf und verliess das Café, schüttelte den Staub der Stadt Berlin von meinen Füssen und ging ausser Landes und setzte mich in die fremden Kaffeehäuser im Exil und schrieb.

Im Exil wird das Café zu Haus und Heimat, Kirche­ und Parlament, Wüste und Walstatt, zur Wiege der Illusionen und zum Friedhof. Das Exil macht einsam und tötet. Freilich belebt es auch und erneuert. Im Exil wird das Café zum einzigen kontinuierlichen Ort. Ich sass in einem Dutzend Exilländern im Café, und es war immer dasselbe Café, am Meer, zwischen Bergen, in London, in Paris, an den Grachten von Amsterdam, zwischen den Klöstern von Brügge. Ich sass im Kaffeehaus des Exils und schrieb.»

Spannende Biografie

In diesen Sätzen aus einem seiner bekanntesten Bücher, dem er den Titel «Dichter im Café» ge-geben hatte, spiegelt sich ein guter Teil von Herman­n Kestens eigener Biografie. Viele seiner über zwei Dutzend Bücher, Romane vor allem, bemerkenswerte Essays, freundschaftliche, dennoch­ nicht unkritische Porträts über seine Freunde, die Poeten – von Joseph Roth bis Klaus Mann –, ein Lyrikband und sein dafür frühes Buch über die «Deutsche Literatur im Exil» – welche er vor allem durch seine verlegerische Tätigkeit während und seine herausgeberische Arbeit nach dem Krieg ganz massgeblich mitgeprägt hat und in welchem Buch er Briefe exilierter europäischer Autoren aus den Jahren 1933 bis 1949 versammel­­te, sind heute kaum mehr gelesene, aber den-noch eigentliche Standardwerke einer Epoche deutscher Literatur. Jenem Autor, welcher so vielen seiner Kollegen im Exil in Amerika zusammen mit Thomas Mann und anderen mit der Vermittlung von Affidavits und anderen Hilfeleistungen das Überleben sicherte, war bis heute nur mehr wenig Aufmerksamkeit beschieden. Nun hat Albert M. Debrunner, mit Hermann Kesten in seinen­ späten Basler Jahren bekannt, eine Bio­grafie dieses Freundes, der Poeten vorgelegt. Damit wird endlich möglich, Hermann Kestens Leben von seinen frühen Romanen über seine Mitarbeit beim Verlag von Gustav Kiepenheuer über die Stationen der Emigration auf Reisen und Besuchen zunächst vor allem in Frankreich, Paris und Sanary sind hier etwa die Aufenthaltsorte, über das Exil in den USA, die Rückkehr nach Rom und zuletzt nach Basel nachzuverfolgen. Mit den beiden Verlagsmitarbeitern Walter Landauer und Fritz H. Landshoff wurde auch der Grundstein für die Zusammenarbeit nach 1933 gelegt. Diese erfolgte nämlich in Amsterdam in den deutsch­spachigen «Exil»-Abteilungen der Verlage Querido und Allert de Lange.

In einem erst 2005 aus Kestens Nachlass publizierten, vermutlich in den 1950er-Jahren entstandenen Beitrag «La doulce France» schreibt Kesten:

«Ich war damals, ab Mai 1933, Mitbegründer und literarischer Leiter des ersten deutschen Exilverlags, Allert de Lange in Amsterdam, und fuhr von Land zu Land, von einer Stadt in die andre, weder als Tourist noch als Reporter, sondern auf der Suche nach exilierten Autoren. Auch viele österreichische Autoren waren, wie (Joseph) Roth schon – literarisch – ins Exil gegangen, mit ihren Büchern, ehe ganz Österreich vom grossmäuligen Adolf Hitler verschluckt worden war.

So fuhr ich nach Amsterdam, nach London, nach Brüssel, und in jenes Fischerdorf nahe Toulon,­ Sanary sur/mer, wo mehr Exil-Autoren sassen als ein neuer Verlag drucken konnte …»

Aus Ostende hatte Hermann Kesten am 15. August 1933 an Stefan Zweig im Zusammenhang mit einer der ersten Exilpublikationen, den von Kesten 1933 bei Allert de Lange herausgegebenen «Novellen Deutscher Dichter der Gegenwart», zunächst geschrieben: «Ich werde in zwei Wochen Belgien verlassen und für den September nach Sanary gehen» um etwas weiter fortzufahren: «Die schrecklichen Bücherverfolgungen scheinen ja kein Ende zu nehmen, neulich feierte man solche Freudenfeuer in Heidelberg, die Buchhändler werden zwangskonzessioniert und so weiter. Was tut Ihr Inselverlag? Nicht ein deutscher Verleger hat den Mut gefunden, seine Stimme gegen diese Dinge zu erheben. Wozu braucht man solche Verleger?»­



Zeuge des 20. Jahrhunderts

In den Nachkriegsjahren wird Kesten einerseits unter anderem als (erster) Herausgeber der Werke Joseph Roths und von René Schickele zu einem Vermittler auch zwischen einer älteren Generation aus Deutschland und Europa emi­grierter Autoren und jüngeren «Kriegs- und Nachkriegsautoren», auch als beobachtender Teil­nehmer an den Tagungen der Gruppe 47, oder in kritischer Phase als Präsident des Deutschen PEN-Zentrums,­ welch letzteres ihn, Kesten, 1980 anlässlich seines 80. Geburtstages und eines PEN-Kongresses in Bremen auch ehren wird.

Nach dem Tod seiner Frau Toni einer (Schul-) Freundin seiner Schwester Gina, entschloss sich Kesten, von Rom, nach einem kurzen Aufenthalt bei seiner Schwester Gina in New York, nach Basel zu ziehen, wo er zunächst bei Toni Kestens Freundin Martha Marc lebte. Zuweilen konnte man ihm in diesen Jahren mit Martha Marc in Basel begegnen. Noch unternahm er von Basel aus Reisen und hielt Kontakte zu rund um die Welt verstreuten Freunden. Nachdem Martha Marc 1985 verstorben war, liess sich Kesten in der «Charmille» in Riehen nieder, wo er 1990 seinen 90. Geburtstag begehen konnte. Auch in seiner «Vaterstadt» Nürnberg wurde er aus und zu diesem Anlass geehrt.

Geboren 1900 in Podwołoczyska in Galizien, aufgewachsen in Nürnberg, hat der 1996 in Basel verstorbene Autor nahezu das ganze 20. Jahrhundert bewusst miterlebt. Zwischen «Glückliche(n) Menschen», einem seiner frühen Romane aus dem Jahr 1931, und «Ein Optimist», einer seiner späten Buchpublikationen, schrieb Kesten in «Beobachtungen unterwegs» unter anderem: «Zu Hause im zwanzigsten Jahrhundert, wünsche ich nichts sehn-licher, als lachend das ganze Jahrhundert zu überleben». Sein Leben und seine suchende literarische Produktion bewegten sich sozusagen gleichermassen. Das und weitere Erkenntnisse sind in der schön gestalteten Biografie Albert Derbrunners nachzulesen.

Hermann Kestens und seiner Frau Tonis Grab befinden sich auf dem Jüdischen Friedhof in Basel.