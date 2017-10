Dialog an der Tafel

Schürt der Glaube den Hass oder führt er vielmehr zu dessen Überwindung? Personen mit unterschiedlichsten Biografien haben sich in Bern an eine Tafel gesetzt und diskutiert. Für einen Bankräuber wurde der christliche Glaube zum Wegweiser ins gewaltfreie Leben. Ein tibetischer Freiheitskämpfer protestiert und betet gegen die Gewalt an seinen Glaubensgenossen, und eine Onkologin mildert mit sufischen Tänzen die Angst vor dem vielleicht letzten Weg der Patienten. Ein 94-jähriger Holocaustüberlebender hat den Hass auf Deutsche überwunden, und eine hinduistische Mediatorin erzählt von ihren Erfahrungen bei der Schlichtung von Konflikten unter Tamilinnen und Tamilen. Eine katholische Theologin wird als Frau stark benachteiligt und überwindet ihre Frustrationen mit Boxen. In der Tafelrunde kommt es zu allerhand Überraschungen. Wie jedes Jahr runden ein Essay zum Thema, Bücherempfehlungen, eine Kolumne und die Vorschau zur Woche der Religionen die Ausgabe ab. [EIN]