Deutschland nach den Wahlen

STANDPUNKT

Simon Erlanger, 29. September 2017

Deutschland hat gewählt, und obwohl durch die für einmal relativ präzisen Umfragen seit Wochen vorausgesagt, sind alle überrascht und entsetzt ob des Aufstiegs der rechten Alternative für Deutschland (AfD). So zeigte sich der Zentralrat der Juden in Deutschland schockiert über den Einzug der AfD in den Bundestag. Der Jüdische Weltkongress nannte das AfD-Ergebnis «abscheulich».

Der rechte Rand wird salonfähig, was in Deutschland vor dem Hintergrund der Schoah eine ganz andere Bedeutung hat, als der Aufstieg vergleichbarer populistischer Rechtsparteien in Österreich, Frankreich, Holland, Ungarn und Polen. Dabei ist die Existenz und das kurzfristige Erblühen solcher Parteien in der Geschichte der Bundesrepublik leider nichts Neues. So machte etwa 1952 die offen neonazistische «Sozialistische Reichspartei» Furore, die 1956 verboten wurde. Zur gleichen Zeit versuchte eine Gruppe ehemaliger Nazis rund um Werner Naumann, den letzten Staatssekretär des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels, die FDP zu unterwandern. Später folgten andere rechtsextreme Parteien, die mitunter Wahlerfolge feierten, so etwa die NPD oder die Republikaner, die unter dem ehemaligen Waffen-SS-Mann Franz Schönhuber bis zu sieben Prozent der Stimmen holte. Darauf reagierte der damalige CSU-Chef Franz Josef Strauss mit dem berühmten Ausspruch: «Rechts von der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben!» Bekannt wurde das Zitat in der volkstümlichen Version: «Rechts von der CSU ist nur noch die Wand.» Der rechte Rand wurde damals politisch eingebunden und damit neutralisiert. Dem ist nicht mehr so. Grund ist der Linksrutsch der CDU/CSU unter Angela Merkel und Horst Seehofer, die Positionen der SPD übernommen und damit den Sozialdemokraten das Wasser abgegraben haben, was einer der Gründe für das Wahldesaster der SPD ist. Rechts von CDU/CSU hat sich ein Vakuum aufgetan, das nun von der AfD ausgefüllt wird. Das Neue ist also nicht, dass es in Deutschland eine Partei am äussersten rechten Rand gibt, die den völkischen Diskurs pflegt und bewusst mit deutschnationalem und revisionistischen Gedankengut spielt. Neu und verheerend ist der rasante Niedergang der beiden grossen staatstragenden Volksparteien links und rechts von der Mitte. Ganz bewusst wurden die beiden grossen Parteien bei der Gründung der Bundesrepublik 1949 von den ehemaligen Besatzungsmächten als politische Sammelbecken aufgebaut. Zwei grosse Parteien sollten nach amerikanischem und britischen Vorbild politische Stabilität und Demokratie garantieren und so die Zersplitterung und das Chaos, welche in der Weimarer Republik den Aufstieg der Nationalsozialisten möglich gemacht hatten, verhindern. Ergänzt wurde das System durch den ewigen liberalen Juniorpartner FDP, welcher wechselnde Koalitionen möglich machte. «Die Linke» und Grünen machten das System seit den neunziger Jahren vielfältiger, aber die beiden grossen Volksparteien erfüllten nach wie vor ihre Funktionen und garantieren die Stabilität der seit der Wiedervereinigung einmal mehr grössten wirtschaftlichen und politischen Macht in Europa. Dem ist seit letztem Sonntag nicht mehr so. Die Volksparteien sind im Niedergang, die Regierungsbildung wird schwierig, die Rechte ist nicht mehr eingebunden und kann ungehindert wüten, das politische System scheint so unberechenbar und instabil wie noch nie seit der Gründung der zweiten deutschen Republik im Jahre 1949. Wie wird sich das auf Europa auswirken? Wie auf die Beziehungen zu den jüdischen Gemeinden, die in Deutschland zum Teil nur dank Zuwendungen des Staates überhaupt existieren? Wie werden sich künftig die Beziehungen zu den Juden der Welt und zu Israel gestalten, dies vor dem Hintergrund steigenden Antisemitismus und zunehmender Israelfeindlichkeit? Deutschland ist einmal mehr ein unsicherer Kantonist, wie man etwa in Polen bemerkt. Oder wie man aus den USA und Grossbritannien hört: Wir befinden uns auf «unchartered territory» auf unbekanntem Terrain. Das ist neu und gefährlich.

Simon Erlanger ist Historiker, Journalist und Dozent an der Universität Luzern.