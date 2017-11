Deutscher Offizieller verlangt Bann der Kuwait Airways

BERLIN

20. November 2017

Grund sei die intolerable anti-israelische Diskriminierung.

Christian Lange, der parlamentarische Staatssekretär des deutschen Justizministeriums forderte seine Regierung auf, die Landerechte der Kuwait Airways in Deutschland zu widerrufen. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete er das als die adäquate Antwort auf den Bann, den die nationale Fluggesellschaft des Golfstaats gegen den Transport israelischer Staatsbürger ausgesprochen hat. In den Brief an die Kanzlerin kritisierte Lange die Diskriminierung der Kuwait Airways als «intolerabel». «Wir können nicht an einer Gedenkzeremonie ‘nie wieder’ sagen und dann still bleiben, wenn Aktivisten in Deutschland zu einem Israelboykott aufrufen oder, wie in diesem Fall, wenn eine Luftlinie sich weigert, israelische Bürger zu befördern», sagte Lange in Anspielung an die kürzlichen Zeremonien, in denen Deuschland des 9. Novembers 1938 gedachte, als die Nazi-Pogrome gegen die Juden einsetzten. «Vor allem die deutsche Regierung», fügte er hinzu, «muss klar machen, dass wir diese Form der Diskriminierung und des Hasses zurückweisen, und das wir unseren israelischen Freunden zur Seite stehen.» Zuvor hatte der stellvertetende deutsche Aussenminister Michael Roth in einem Interview erklärt, Deutschlands Botschafter in Kuwait sei ersucht worden, die Sache mit den dortigen Behörden zu besprechen. «Mir ist es unverständlich», sagte er, «dass ein Passager im heutigen Deutschland ein Flugzeug allein wegen seiner Nationalität nicht besteigen darf.» [TA]