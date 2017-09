Deutsche Fussballer verurteilen Nazi-Slogans

PRAG

6. September 2017

Trainer Joachim Loew: «Ich bin voller Ärger».

Der Trainer und die Spieler der deutschen Fussballnationalmannschaft der Männer verurteilten Fans, die am WM-Qualifikationsspiel zwischen der Tschechischen Republik und Deutschland durch Nazi-Slogans auffielen. Während des Spiels, das Deutschland mit 2:1 gewonnen hatte, schrien die Extremisten Dinge wie «Sieg Heil», und pfiffen und sangen auch Nazi-Lieder während einer Schweigeminute für zwei verstorbene tschechische Offizielle. «Ich bin voller Ärger, und ich bin sehr schockiert, dass so genannte Fans den Fussball und einen internationalen Match missbrauchen konnten für ihre klägliche Demonstrationen», sagte Trainer Joachim Loew an einer Pressekonferenz. «Sie bringen Schande über unser Land.» Er hoffe, die groben Fans würden zur Rechenschaft gezogen, fügte der Trainer hinzu. «Wir wollen sie nicht, wir sind nicht ihr Nationalteam, und sie sind nicht unsere Fans. Angesichts unserer Geschichte ist es sehr wichtig für uns, unser Land und seine Werte für Toleranz, Respekt und Offenheit der Welt gegenüber in einer würdigen Form zu repräsentieren.» Die Nationalmannschaft reagierten auf die Gesänge dadurch, dass sie sich entgegen den sonstigen Gepflogenheiten weigerten, nach dem Spiel die mitgereisten Fans zu grüssen. [TA]