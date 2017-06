Deutsche Bank gewährte Millionen-Kredit an Jared Kushner

TRUMP REGIERUNG

27. Juni 2017

Einen Monat vor den Präsidentschaftswahlen im November erhielt die Immobilienfirma von Jared Kushner einen Kredit über 285 Millionen Dollar von der Deutschen Bank. Nun kommt das Darlehen in das Visier der Ermittlungen zu russischen Interventionen im Präsidentschaftswahlkampf 2016.

Im vergangenen Oktober hat die Deutsche Bank nach längeren Verhandlungen einen Kredit von über 285 Millionen Dollar an das Immobilien-Unternehmen von Jared Kushner gewährt. Die Firma erwarb dafür vier Etagen in dem ehemaligen Hauptquartier der «New York Times» in Midtown Manhattan. Gleichzeitig stand die Bank vor einem Vergleich mit New Yorker Aufsichts-Behörden über Vorwürfe im Zusammenhang mit angeblichen Hypotheken-Betrügereien und Geldwäsche bei Transfers aus Russland. Die Deutsche Bank hat dafür inzwischen 7,2 Milliarden und 425 Millionen Dollar an Strafen bezahlt.

Nun bringt die Washington Post die Hintergründe des Kredites in einem ausführlichen Report ans Licht (Link). Sachlich haben Kushner und das Weisse Haus an dem Artikel keine Einwände. Der Schwiegersohn und Berater von Präsident Donald Trump wollte sich dazu jedoch nicht einlassen. Das Weisse Haus erklärte, Kushner werde sich in seiner offiziellen Funktion aus sämtlichen Angelegenheiten die Deutsche Bank betreffend heraushalten.

Bemerkenswert sind die Informationen aus zwei Gründen. Erstens hat Kushner den Kredit in seiner offiziellen Vermögenserklärung vor dem Eintritt in die Regierung verschwiegen. Er hat zudem eine private Kreditlinie über 25 Millionen Dollar mit der Deutschen Bank arrangiert. Das Geldhaus ist zudem einer der wichtigsten Kreditgeber von Trump selbst. Daher befürchten Kritiker seit Monaten, dass die Trump-Regierung der Deutschen Bank gegenüber nicht öffentliche, sondern eigene Interessen verfolgt.

Zweitens führen bei der Transaktion mehrere Pfade nach Moskau. Vorbesitzer des ehemaligen Times-Hauptquartiers war der israelisch-russische Unternehmer Lev Leviev. Der bezeichnet sich nicht nur als «echten Freund» von Wladimir Putin, sondern kennt auch Trump seit spätestens 2008. Leviev wollte Trump bei Investitionen in Moskau beraten. Aber am Ende entwickelte seine Tochter Chagit Leviev eine Freundschaft mit Ivanka Trump und Jared Kushner, die bei dem Verkauf von vier Etagen aus dem Times-Gebäude an Kushners Firma eine förderliche Rolle gespielt haben soll.

Für diese Details interessiert sich neuerdings der Sonderermittler zu den russischen Interventionen im Präsidentschaftswahlkampf, Robert Mueller. Kushner stellt für die Untersuchungen bereits einen Stab von Anwälten zusammen und hat dieses Team gestern Montag um den erfahrenen Strafverteidiger Abbe Lowell verstärkt. Der hat zuvor unter anderem den skandalumwitterten Lobbyisten Jack Abramoff vertreten (Link). [AM]