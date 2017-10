Der Zerstörung getrotzt

PUERTO RICO

Ben Sales , 11. Oktober 2017

Drei Hurrikane zogen über die Insel Puerto Rico, auf der knapp 3,5 Millionen Menschen leben, hinweg – jüdische Helfer berichten von ihrem Einsatz

Nachdem er drei Chauffeure bestochen hatte, damit sie ihre Fahrzeuge mit Hilfsgütern füllten und ihn und sein Team vom Flughafen San Juan wegbrachten, hatte Eli Rowe das Gefühl, dass seine humanitäre Mission erfolgreich sein würde. Benzin war knapp in Puerto Rico, doch jetzt wurden alle Nahrungsmittel, Medikamente und anderen Produkte, die er vom Festland hinübergeflogen hatte, in die Hauptstadt dieser karibischen Insel transportiert.Dann sah er die Stadt: Sie war zerstört. «Überall sahen wir pure Zerstörung», sagte Rowe, CEO von Jet911, einer Dienstleistungsfirma, die medizinische Notfallflüge arrangiert. «Dächer waren weg, Gebäude und Häuser waren zerstört, in der Mitte der Stras-sen floss Wasser, Geschäfte waren verlassen.»

Jüdische Hilfe vor Ort

Rowes Team von zwölf Paramedizinern und notfallmedizinischen Technikern gehörte zu den wenigen jüdischen Hilfsmissionen, die versuchten, Puerto Rico dabei zu unterstützen, mit der Behebung der Auswirkungen des Hurrikans Maria zu beginnen, der die Insel direkt getroffen hatte. Der Sturm schuf das, was Hilfspersonal und Einwohner als ein post-apokalyptisches Szenario beschrieben: Strom gab es praktisch auf der ganzen Insel nicht, Telefonnetze waren kaum zu finden, Benzin war noch knapper, und die Nahrungsreserven schwanden rasch. Krankenhäuser funktionierten kaum noch. Vor kurzem gab US-Präsident Donald Trump seine Lockerung des Jones-Act-Gesetzes bekannt, die nicht-amerikanischen Organisationen nun gestattet, Hilfsgüter von einem US-Hafen nach Puerto Rico zu schicken. Die Federal Emergency Management Agency hat über 600 Arbeiter in Puerto Rico, einem US-Territorium mit gut 3,4 Millionen Bewohnern.

Die 1500 Menschen der jüdischen Gemeinde der Insel, die vorwiegend in San Juan leben, waren vor den schlimmsten Schäden verschont geblieben. Das bestätigt Diego Mendelbaum, Direktor des jüdischen Gemeindezentrums in der Stadt, das sich den Raum mit einer konservativen Synagogengemeinde teilt. In San Juan gibt es auch eine Reformgemeinde und ein Chabad-Zentrum.Der Zaun des Gemeindezentrums und zwei seiner Tore brachen zusammen und das Dach erlitt Schaden, doch es erging dem Haus viel besser als den Synagogen von Houston, die von «Harvey» ruiniert worden waren. Trotzdem liess die Gemeinde die Gottesdienste am ersten Tag Rosch Haschana, als der Sturm zuschlug, ausfallen.Die Häuser der Juden blieben laut Mendelbaum, ebenso wie die der nicht jüdischen Nachbarn in San Juan, unzerstört, da sie mit Zement und anderem stabilisierenden Material erbaut worden waren. Die Gemeinde aber leidet, wie er sagt, immer noch unter dem Treibstoff- und Strommangel sowie unter dem Zustand der Infrastruktur auf der ganzen Insel. Bis man Benzin erhalten könne dauere es bis zu vierzehn Stunden, und in der Warteschlage für Nahrungsmittel in einem der wenigen funktionierenden Supermärkte warte man sechs Stunden.«Jeder hier hat grosse Probleme», sagte Mendelbaum. «Es gibt Menschen, deren Häuser keinen Generator hatten, oder sie hatten einen, der aber in die Brüche ging. Zahlreiche Menschen versuchen, die Insel zu verlassen.»

Physische und psychologische Erste Hilfe

Nachdem die Gebäude der jüdischen Gemeinde intakt und die Mitglieder gesund geblieben sind, haben sie damit begonnen, den weniger glücklichen Nachbarn zu helfen. Das Jewish Community Center (JCC) hat Nachschub gesammelt, um der Insel zu helfen, sich von den Folgen des Hurrikans Irma vor einigen Wochen zu erholen. Anschliessend nahmen die Menschen die Vorräte, die sich angesammelt hatten, und verteilten sie in San Juan.Jüdische Freiwillige verteilten Kleidung, Konservendosen und 2000 Gallonen Wasser (ca. 10 000 Liter) aus den Zisternen des Gemeindezentrums. In einem Fall sah Mendelbaum Zwillingsbabys, die auf dem Boden eines Unterstandes schliefen. Er brachte ihnen Wiegen. «Das war ein Tropfen auf einen heissen Stein», sagte er, doch in den Augen der Mutter war es, wie er hinzufügte, für die Kinder lebensrettend.IsraAid, die israelische Katastrophenhilfsgruppe, schickte ein fünfköpfiges Team, das auf Haiti stationiert ist. Das Team arbeitete in San Juan und konzentrierte sich vor allem auf physische und psychologische Erste Hilfe sowie auf die Verteilung von Filtern, die verschmutztes Wasser reinigen können.

Die IsraAid-Freiwilligen verteilen auch Nahrungsmittel und bilden lokale Sozialarbeitsstudenten aus, damit sie Posttraumahilfe leisten können. Rowe, der in New York auch für den jüdischen Hilfsdienst Hazoloh arbeitet, erhielt am Sonntag einen Hilferuf. Nach den kürzlichen Naturkatastrophen hatte er bereits in Houston und Florida Keys Hilfe geleistet. Zusammen mit seinem Team sammelte er am Sonntagabend Nahrungsmittel und medizinische Güter, erhielt gratis ein grosses Privatflugzeug von Modemogul Ralph Nakash, der mit zwei seiner Söhne selber auch auf Hilfsmissionen ging. Das Team brachte Nachschub zu Chabad San Juan und fuhr dann kreuz und quer durch die Stadt. Rowe verteilte an Sanjuaneros aller Religionen alles Nötige von Pitabroten über Zahnbürsten bis hin zu Tylenol. Zeitweise ging er von Tür zu Tür und verteilte Essen und Wasserkanister. Zwar ist er stolz auf die Arbeit, die seine Freiwilligen geleistet haben, doch sieht er, dass noch schwierige Tage bevorstehen. «Für uns war es ein schönes Erlebnis, etwas Licht ins Dunkel zu bringen», sagte er. «Doch wir gehen wieder nach Hause, wo wir ein Dach über dem Kopf haben, während diese Leute vielleicht während Wochen und Monaten ohne ausreichend Essen oder Elektrizität sein können.»