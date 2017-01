Der Ton zwischen Trump und Schumer wird schärfer

USA

6. Januar 2017

Beide stammen aus New York und galten anhin als Freunde. Doch nun geraten Chuck Schumer und Donald Trump hitzig aneinander.

Gerade erst verwirklichte Chuck Schumer einen lang gehegten Traum und stieg zum Fraktions-Führer der Demokraten im Senat auf (tachles berichtete). Damit ist er die mächtigste Persönlichkeit der in Washington nun praktisch machtlos gewordenen Linksliberalen. Um die ultra-konservative Agenda der Republikaner im Kongress und von Präsident Donald Trump zu stoppen, bleiben Schumer nur öffentliche Auftritte und die von seinem Vorgänger Harry Reid geschwächten Verfahrensregeln im Senat.

Schumer nimmt seine Rolle als Kopf der Opposition ernst. Die Republikaner gehen bereits daran, die 2011 von Präsident Barack Obama eingeführte Gesundheitsreform zu demontieren. Einen Ersatz für «Obamacare» haben sie in fünf Jahren heftiger Proteste allerdings nicht entwickelt. Darauf machte Schumer am gestrigen Donnerstag nachdrücklich aufmerksam. Er wirft den Konservativen vor, sie wollten «Amerika wieder krank machen» – eine Anspielung auf Trumps Wahlslogan «Make America Great Again». Dazu forderte Schumer die Republikaner auf, mit ihren «Clown-Spielen» bei der Gesundheitsreform aufzuhörren.

Das rief umgehend Trump auf den Plan. Per Twitter nannte er Schumer einen «Ober-Clown». Dabei wurde den beiden New Yorkern anhin ein gutes Verhältnis nachgesagt. Schumer hat nach Trumps Wahlsieg wiederholt mit dem zukünftigen Präsidenten telefoniert. Dabei soll Trump erklärt haben, er – Schumer – sei ihm deutlich sympathischer als die republikanischen Spitzenpolitiker Paul Ryan und Mitch McConnell. Beide hatten Trump während des Wahlkampfes kritisiert. [AM]