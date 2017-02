Der «Super Bowl» im Zeichen der Politik

USA

6. Februar 2017

Amerikas Wirtschaft sandte zum Höhepunkt der Football-Saison in Werbe-Clips politische Botschaften aus: Pro Vielfalt und Immigranten.

Nach einer sensationellen Aufholjagd haben die Favoriten letzte Nacht den 50. Super Bowl doch noch in der ersten Verlängerung der Geschichte des populären Football-Spiels gewonnen. Die New England Patriots schlugen die Atlanta Falcons mit 34 zu 28 Punkten. Eine wichtige Rolle spielte dabei der jüdische «Wide Receiver» der Patriots, Julian Edelman, der mehrfach riskante Pässe seines Kapitäns Tom Brady souverän fing.

Ebenso spannend wie die dramatische Begegnung waren heuer die politischen Signale rund um das Spiel. So sind die Patriots die Lieblingsmannschaft von Donald Trump. Der hatte im Wahlkampf seine Freundschaft mit «Pats»-Quarterback Brady, Trainer Bill Belichick und dem Besitzer Robert Kraft hervorgehoben, der von orthodoxen Immigranten abstammt. Trump gratulierte dem Team denn auch per Twitter für das starke Comeback.

Trug Trump so auf eine indirekte Weise einen Sieg davon, so sprachen viele Anzeigen eine andere Sprache. Die fünf Millionen Dollar teuren Clips für Computerspiele, Bier, TV-Serien oder sonstige Dienstleistungen und Konsumprodukte zeigten durchweg multikulturelles Personal. Die Zimmer-Vermittler von AirB´n´B stellten ihren Clip ganz unter das Motto «Accept» und betonten Diversität (https://www.nytimes.com/2017/02/05/business/media/commercials-super-bowl-51.html).

Grosse Aufmerksamkeit hatten bereits vorab Werbefilme der Biermarke Budweiser und des Bauholz-Vertreibers Lumber84 gefunden. Budweiser zeigte einen deutschen Immigranten des 19. Jahrhunderts, der in der Neuen Welt zunächst auf Zurückweisung stösst und dann «Bud» erfindet. Auf Drängen des Senders Fox nahm das Unternehmen die Zeile «Du gehörst nicht hier her» aus dem Clip, aber die Botschaft blieb dennoch glasklar: Einwanderer haben Amerika gross gemacht. Angesichts der harten Massnahmen Trumps gegen legale und undokumentierte Besucher und Immigranten war dies ein starkes Signal einer gerade bei Trump-Anhängern populären Marke.

Lumber 84 zeigte die anrührende Geschichte einer Mutter aus Lateinamerika, die mit ihrer kleinen Tochter nach vielerlei Gefahren an die amerikanische Grenze kommt. Auf Drängen von Fox blieb der Erfolg ihres Versuches, nach Amerika zu kommen, ungeklärt. Aber der Clip enthielt die Website des Unternehmens, das den ganzen Film zeigt (das Ende dürfte Trump nicht gefallen: Link. Die Site war dann so populär, dass der Zugang zeitweise unmöglich wurde.

Auch Lady Gaga sang zu Beginn ihrer Halbzeit-Show Zeilen aus dem Woody Guthrie-Klassier «This Land is My Land» und insistierte damit auf einer inklusiven Nation. [AM]