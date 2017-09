«Der Staat kann nicht nur  für eine Gruppe sorgen»

SCHWEIZ

Interview Gisela Blau , 20. September 2017

Bundespräsidentin Doris Leuthard spricht mit tachles vor dem jüdischen Neujahr über die aktuellen Herausforderungen in der Schweiz und die Sicherheit der Juden und Jüdinnen in ihrem Land.

Frau Bundespräsidentin Leuthard, wie beurteilen Sie die Befindlichkeit der Schweiz und ihrer Bevölkerung?

Es geht uns gut. Es geht uns sogar sehr gut! Die Schweiz hat keine Schulden, die Wirtschaft wächst, mit drei Prozent Arbeitslosigkeit haben wir eigentlich Vollbeschäftigung. Die jungen Leute verfügen über Perspektiven, sie sind gut ausgebildet. Die Schweizer sollten sich das vermehrt vor Auge führen. Wir leben in einem privilegierten Land und dürfen deshalb zufrieden sein. Wir haben keine schweren Krisen und Konflikte, wir leiden auch nicht unter schlimmen Naturkatastrophen. (Kurze Zeit nach dem Gespräch ereignete sich ein gewaltiger Bergsturz im Bergell und gefährdete das Dorf Bondo. Die Bundespräsidentin verschaffte sich aus einem Helikopter und am Boden einen Überblick und versprach der Bevölkerung die Unterstützung des Bundes, Anm. d. Red.)

Wie sieht das Ausland die Schweiz?

Auf meinen Reisen stelle ich fest, dass die Schweiz einen guten Ruf hat. Wegen ihrer Politik, ihrer guten Infrastruktur, der direkten Demokratie, wegen ihres Wohlstands.

Europa, die EU, ist wohl Ihre grösste Baustelle im Ausland?

Ja, diese Beziehungen sind nicht einfach. Aber wir sind auf gutem Wege. Es ist gelungen, eine mehrjährige Blockade zu lösen und die Lage zu normalisieren. Wir hoffen, dass wir bis Ende des Jahres das Rahmenabkommen, das der Bundesrat mit der EU abschliessen will, weitgehend unter Dach haben werden. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird im Herbst in die Schweiz kommen und mit uns darüber sprechen.

Wie empfinden Sie Ihr zweites Präsidialjahr im Wandel der Zeit und der Debatten?

Die zwei Präsidialjahre sind nicht vergleichbar. 2010 litten wir noch unter den Konsequenzen der Finanzkrise von 2008, etwa der staatlichen Rettung der Grossbank UBS, und es gab zum Beispiel den Konflikt in Libyen mit seinem Diktator Ghadhafi. Dieses Jahr verläuft vergleichsweise sehr ruhig. Beim zweiten Mal weiss man auch besser, wie ein Präsidialjahr zu gestalten ist.

Die vom Nachrichtendienst als erhöht gefährdet eingestufte jüdische Gemeinschaft in der Schweiz ist beunruhigt und sorgt sich um ihre Sicherheit. Sie verlangt vom Bund, dass er eine Lösung sucht und findet, mit welcher der Staat, wie in anderen Ländern auch, die horrenden Ausgaben der jüdischen Gemeinden für den Schutz ihrer Menschen und Gebäude finanzieren hilft.

Angesichts der Terroranschläge in einigen Nachbarländern, auch auf jüdische Ziele, habe ich Verständnis für die Beunruhigung der jüdischen Bevölkerung in der Schweiz. Doch es ist ja nicht so, dass nichts getan wird. Die Zusammenarbeit der jüdischen Gemeinden mit den Behörden und Polizeikorps in ihren Kantonen funktioniert sehr gut. Der Staat kann allerdings nicht nur für eine Gruppe sorgen. Er ist für den Schutz der ganzen Bevölkerung verantwortlich.

Die Themen Asyl und Migration stehen stark im Fokus. Auch die Schweiz muss sich mit zahlreichen Flüchtlingen, Migranten, Asylsuchenden auseinandersetzen.

Die Zahl der Migranten sinkt – wie auch jene der Zuwanderung. Es wird in unserem Land viel für Migranten und Asylsuchende getan. Sehr viele dieser Menschen flüchten vor politischer Verfolgung oder vor Bürgerkrieg wie in Syrien. Es gibt heute jedoch auch andere Fluchtgründe. Ich denke an die Konsequenzen des Klimawandels. Allerdings müssen wir uns ernsthaft überlegen, ob das Geld, das wir für das Asylwesen aufwenden, nicht besser und häufiger in den Herkunftsländern eingesetzt werden sollte, damit die meist sehr jungen Menschen nicht mehr vor Armut, Hunger und Dürre flüchten müssen.

Sie haben die Abstimmung über die Energiewende gewonnen, was auch im Ausland grosse Beachtung fand. Kann die Schweiz diese Wende wirklich bis 2050 umsetzen?

Wir sind in der Planung gegenwärtig bei 2035 angelangt. Wir wissen, dass wir die Kernkraftwerke nicht sofort abschalten können, denn es gibt noch nicht genügend erneuerbare Energie als Ersatz. Vor allem in den Wintern werden wir den Atomstrom noch benötigen. Aber schrittweise werden wir ihn mit Strom aus der Kraft von Wasser, Wind, Sonne und Biomasse ersetzen. Diese Energiequellen werden für unsere Versorgung von Jahr zu Jahr wichtiger.

Der neue Gotthardtunnel erfüllt Sie als Verkehrsministerin bestimmt mit Stolz? Bedeutet er ein Symbol für die Weltoffenheit der Schweiz?

Der neue Eisenbahntunnel durch den Gotthard ist eine Leistung, auf welche die Schweiz mit Recht stolz sein darf. Wir haben in Europa den Weg von Norden nach Süden auf den höchsten Stand gebracht und dürfen uns generell über unsere Infrastruktur freuen. Andere Länder haben ihre Hausaufgaben nicht so gut gemacht wie wir, zum Beispiel Deutschland, wo ich wegen der langwierigen, hinderlichen Sperre der Rheintalbahnstrecke intervenieren musste. Es ist schön, wenn ein kleines Land einem grossen Nachbarn zeigen kann, dass es weiter vorangeschritten ist.

Was denken Sie als Kommunikationsministerin über die Entwicklung der Medien?

Der Wandel von Technologie und Leseverhalten ist eindrücklich – und die Entwicklung verläuft rasant. Ich liebe Zeitungen aus Papier und bin überzeugt, dass es die Printmedien weiterhin geben wird. Viele Menschen, vor allem junge, aber auch ich, informieren sich heutzutage jedoch breit in interaktiven Angeboten der Medien, in den Social Media, in Radio und Fernsehen, auf dem Smartphone und auf dem Tablet. Ich bedaure die geplante Zusammenlegung von Redaktionen, die dazu führt, dass die gleichen Artikel in verschiedenen Zeitungen zu lesen sind. Die Information wird oberflächlicher – nicht, weil die journalistische Qualität abgenommen hätte, sondern weil die Medienleute nicht mehr über aus-- reichend Zeit zur Vertiefung verfügen. Unsere direkte Demokratie funktioniert allerdings nur mit gut informierten Bürgerinnen und Bürgern.

In der Halbzeit Ihres zweiten Präsidialjahres haben Sie angekündigt, 2019 für keine weitere Legislatur zur Verfügung zu stehen. Sie wollen irgendwann vor Ende 2019 zurücktreten. Wann wird das sein? Und welche Pläne haben Sie für Ihre Zeit nach der Amtszeit?

Ich befinde mich in meiner dritten Legislatur und denke, dass eine Veränderung dem Bundesrat und mir gut tun wird. Den genauen Zeitpunkt des Rücktritts werde ich rechtzeitig bekanntgeben. Anschliessend werde ich mich sicher irgendwo engagieren, aber noch gibt es keine konkreten Pläne. Zudem freue ich mich darauf, mehr Zeit für Familie und Freunde zu bekommen. Als Mitglied des Bundesrates leiste ich eine 80-Stunden-Woche, da bleibt wenig Raum für das Privatleben. Aber noch finde ich die Aufgaben meines Departements äusserst spannend. Daher führe ich es mit Freude und Engagement.