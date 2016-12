Der Preis des Chanukkawunders

ISRAEL

Adi Dovrat-Meseritz, 23. Dezember 2016

Mehr Gewicht am Körper, weniger Geld im Portemonnaie – die Preise für Sufganiot sind dieses Jahr in Israel spürbar gestiegen.

Das echte Chanukkawunder in Israel besteht dieses Jahr darin, dass alle grossen Bäckereiketten des Landes die Preise für ihre speziellen Feiertags-Sufganiot (Berliner) praktisch im Einklang erhöhen. Wieder einmal. Die Umstände sollten eigentlich gegen diese Entwicklung sprechen. Die Pro-Kopf-Verkäufe der Nahrungsmittel in Israel sind laut Marktforschungsdaten schon seit drei Jahren rückläufig. Die Marktforschungsfirma Storenext spricht sogar von einer «Rezession», in der sich die Branche befinde. Einer der Gründe ist das starke Aufkommen der Discount-Ketten wie Rami Levy und Victory.

Yochai Shemo von der gleichnamigen Bäckerei betont, dass die Herstellung von Gourmet-Sufganiot mit Füllung und Überzug und zusätzlichen Dingen in und auf ihnen ein gerütteltes Mass an Arbeit benötigt. Seine Kette gehöre jedoch zu jenen, die sich dieses Jahr generell gegen eine Preiserhöhung ausgesprochen und etwa auf die Produktion ihrer «Star»-Sufgania mit Kastaniencreme entschieden hätten, die noch letztes Jahr für 19 Schekel (fünf Dollar) pro Stück verkauft worden sind.

Das ist ein eigentlicher Rekordpreis. Die meisten Bäckereien verkaufen immer noch die Standard-Sufgania – gebratener Teig, in den Erdbeerkonfitüre gedrückt wird – für fünf Schekel das Exemplar. Einige, wie die Café-Greg-Kette, haben den Preis allerdings auf sieben Schekel erhöht. Die Supermärkte wiederum tendieren dazu, viel weniger zu verlangen: Rami Levy etwa verkauft die Elementar-Sufgania für 90 Agorot, also für weniger als ein Fünftel.

Während viele es nicht wagten, den Preis des Standard-Berliners anzutasten, betrat die Bäckerei Shemo kühn neues Territorium für die mit der Creme Dulce de Leche gefüllte Sufgania, die gleich nach der Erdbeervariante auf der Beliebtheitsskala an zweiter Stelle folgt. Hatte die Dulce-Sufgania letztes Jahr noch sechs Schekel gekostet, werden dieses Jahr an den meisten Orten den Kunden bereits deren sieben abgeknöpft. Dann gibt es natürlich die «komischen» Sufganiot, von denen eine gleich dreizehnmal mehr kosten kann als die von Rami Levy offerierte Standard-Variante.

Mit Fläschchen

Die Bäckerei und Kaffee-Kette Roladin ist eine der grössten Sufganiot-Spielerinnen in der Szene. Sie ist berühmt für ihre kreativen und extravaganten Chanukka-Erfindungen. Zu diesem gehörte letztes Jahr die «Vanilla Madagascar Creme»: Ein weisser Schokoladenüberzug mit Verzierungen wie weisse Schokoladenperlen, Meringues, Mandelsplitter und einer Toffee-Creme-Mischung. Diese kommt in einem kleinen persönlichen Fläschchen, dessen Inhalt man der Sufgania ins Herz oder direkt in den eigenen Mund spritzen kann.

Letztes Jahr hat die Chaser-Serie von Roladin ein Loch von 11 Schekel in das Portemonnaie des Käufers gerissen, dieses Jahr werden es 12 Schekel (fast vier Dollar) sein. Noch vor drei Jahren hatte Roladin für die Chaser-Serie der Sufganiot 9.50 Schekel verlangt, was die Preiserhöhung auf über 25 Prozent gebracht hat. Dieses Jahr beliess die Kette wenigstens die Preise für elementare Konfitüre-Sufganiot bei fünf und die für die Caramel-Variante bei sechs Schekel.

Die Bäckerei Bermann stieg ganz gross ein und erhöhte ihre Preise. So kostet dieses Jahr eine Marmelade-Sufgania 5.70 Schekel (2015 war sie noch für 4.80 zu haben gewesen). Die milchigen Varianten, zu denen auch der Caramel-Berliner gehört, kosten pro Stück 7.90 Schekel, verglichen mit 6.80 vor einem Jahr.

Die Konkurrenzkette Biscotti hat ebenfalls alle Preise um einen Schekel erhöht, ausgenommen den für die Standard-Konfitüre-Sufgania. Einfache Modelle mit anderen Füllungen, wie die Crème Patisserie, sind um je einen Schekel auf je sechs Schekel teurer geworden, während die speziellen Ausführungen neun Schekel kosten. Auch die Kette Café Greg strebt nach Höherem. Dieses Jahr starten ihre Berliner bei sieben Schekel, verglichen mit 5 bis 6 Schekel vor einem Jahr. Die diesjährigen Ausführungen seien grösser, erklärt Greg als Begründung.

Wie gelingt es der Kette Rami Levy, weniger als einen Schekel für eine mit Erdbeerenmarmelade oder Schokolade gefüllte Sufgania zu verlangen? Die einfache Antwort ist, dass der Grossunternehmer mit dem Deal Geld verliert und den Feiertag-Favoriten benutzt, um das Publikum in seine Geschäfte zu locke. Und zwei Tage vor dem eigentlichen Beginn von Chanukka (dieses Jahr zusammen mit Weihnachten am 25. Dezember) plant Rami Levy eine Halbierung der Preise auf nur noch 49 Agorot pro Sufgania (maximal fünf Stück pro Käufer).

Um in dem Rennen nicht auf die Verliererstrasse gedrängt zu werden, verlangt auch der wichtigste Discount-Konkurrent Victory nur 90 Agorot pro Berliner, beziehungsweise 4.90 pro Sufgania mit Sonderüberzug (etwa weisse Schokolade oder Schokoladensplitter).

Shufersal, keine Discount-, aber eine Supermarktkette, verlangt zwei Schekel pro Mini-Sufgania mit Erdbeerkonfitüre und drei Schekel für eine gewöhnliche Marmelade-Sufgania. Die Schokolade-Sufgania wird 3.50 Schekel für eine Miniversion und vier Schekel für die normale Grösse kosten.

Der Preis steigt stetig

Warum genau haben Israels Bäckereien Preiserhöhungen beschlossen, wo doch der Nahrungsmittelmarkt in einer Rezession steckt? In erster Linie, so wird erklärt, wegen der Erhöhung der Mindestlöhne in den letzten Jahren. Berman weist ferner auf die in den letzten Jahren gestiegenen Zuckerpreise hin. Das stimmt, aber nur kurzfristig. Eine Bloomberg-Grafik zeigt, dass die Zuckerpreise im letzten Jahr um 25 Prozent zugenommen haben. Ein Blick auf den Fünfjahrestrend zeigt jedoch, dass der Zuckerpreis im Laufe der Zeit um 20 Prozent gesunken ist. Wenn wir von langfristigen Trends sprechen, so steigt der Preis für Sufganiot in Israel seit Jahren allmählich. Und das Preisverhalten des Backwerks korreliert nicht mit den Veränderungen auf dem Zuckermarkt. So tendierte der Preis für die Sufganiot nicht nach unten, als der Zuckerpreis zwischen 2012 und August 2015 einen Sturzflug erlebte. Das bringt uns zurück zu Roladin und seine Preissteigerungen auf 12 Schekel für die Sufgania mit dem Chaser-Spritzer. Auch die Shemo-Kette produziert Sufganiot mit einem solchen Spritzer: Sie verlangt für ihre Version dieses Jahr zehn Schekel. Roladin erhöhte seinen Preis, wie gesagt, auf 12 Schekel pro Stück, was nach Ansicht von Ketten-Boss Kobi Hakak nur «vernünftig» sein soll. Warum vernünftig? Weil die Kosten für Hochqualitätsmaterialien gestiegen seien. Hakak erklärt: «Die Roladin-Kollektion der Sufganiot schliesst 45 Zutaten ein.» Das sei, wie er betont, das qualitativ höchststehende Dessert, das zu finden sei.