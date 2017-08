Der moralische Kompass fehlt

Was ist mit der israelischen Führung geschehen? Was mit der historischen Verantwortung? Was war mit dem Imperativ, unsere Brüder und Schwestern in den USA zu beschützen?

Der Marsch der Neonazis in Charlottesville war eine mörderische Demonstration des Hasses­ gegen Juden und Afroamerikaner, die extremistischer war als alles, was wir in vielen Jahren gesehen haben: Flaggen mit Hakenkreuzen sowie Rufe wie «Sieg Heil!» und der Nazislogan «Blut und Boden», die von den Marschierenden immer wieder gesungen wurden.

Während des Schabbat-Gottesdienstes standen drei Nazis in Uniform und mit Gewehren vor der lokalen Synagoge. Die Leiter der Gemeinde stellten Wachen an, um die Juden, die zum Gebet kommen würden, vor den Banden von Rowdys zu schützen. Thorarollen wurden nach draussen ge-schmuggelt, nachdem durchgesickert war, dass die Demonstranten sich mit dem Gedanken be-fassten, das Haus niederzubrennen. Unglaublich, dass so etwas 2017 in den USA geschehen konnte, bei unserem engsten globalen Alliierten. Wohin sind wir gelangt?

Die erste Person in der Welt, ausserhalb den USA, die auf ein solches Ereignis reagieren sollte, ist der Premierminister Israels, dem Staat des jüdischen Volkes. Doch Binyamin Netanyahu hüllte sich in Schweigen.

Netanyahu reagierte auch nicht auf Geschehnisse, die der Verrücktheit in den USA (oder in Ungarn) vorangegangen waren. Er setzte keine roten Grenzen, auf die zu bestehen Israel sich verpflichtet hat. Sogar nach den historischen Kommentaren von Präsident Donald Trump am Dienstag letzter Woche – der amerikanische Präsident­ gab Bemerkungen von sich, die nie hätten gesagt werden dürfen – schwieg Netanyahu und beschämte das israelische Volk als Ganzes.

Nein, das ist nicht «diplomatische Vorsicht» – es ist schlicht Nachlässigkeit. Denken wir kurz daran, dass Netanyahu kein Problem hatte, kurz vor den israelischen Wahlen von 2015 vor dem US-Kongress­ zu reden, um bei sich zu Hause dadurch ein paar Stimmen mehr zu ergattern.

Er ist aber wenig daran interessiert, die ameri­kanische jüdische Gemeinde zu beschützen und das Versprechen zu erfüllen, das Israel an jedem Holocaust-Gedenktag abgibt: «Nie wieder!». Der Mann hat jede Richtungsweisung eines moralischen Kompasses verloren. Er benutzt das Gedenken an den Holocaust nur, wenn er daraus politischen Profit schlagen kann. Vielleicht hat er das Schiff vorzeitig verlassen, doch Israel darf seinen Kompass nie ausser Acht lassen.

Wir müssen eine klare Grenze setzen gegen den Antisemitismus und das jüdische Volk beschützen, wo immer es sich aufhalten mag. Es gibt keine Grauzonen, wenn es zu diesen Themen kommt, und das gefährdet unsere Beziehungen zu den USA nicht, auch nicht zu irgendeinem anderen Partner auf der Welt. Aber antisemitische Märsche, die ungehindert und ohne Verurteilung von Israel stattfinden können, gefährden uns. Unser Schweigen lässt zu, dass die Situation schlimmer wird.

Es ist unsere historische Pflicht, darauf zu reagieren, und unsere Pflicht für die Zukunft. Dort, wo die israelische Regierung schweigt, sprechen wir und werden fortfahren, uns unzweideutig und furchtlos gegen Neonazis und Rassisten zu erheben, wo auch immer sie sein mögen. Das erwarten wir heute von der ganzen israelischen Führung, ob links oder rechts.

Stav Shaffir ist Knessetabgeordnete der Zionistischen Union und Vorsitzende der Transparenzkommissionen der Knesset und der OECD.