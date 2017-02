Der lange Weg zum roten Pass

Vor genau 100 Jahren wurde in Bern die erste eidgenössische Behörde zur «Verwaltung des Fremden», die Fremdenpolizei, eingerichtet. War die Schweiz bis dahin ein Land der offenen Zuwanderung und des willkommenen Zuzügers gewesen, so hielt nach dem Ersten Weltkrieg eine Abwehr Einzug, die von der Willensnation Schweiz das Fremde möglichst fernhalten sollte. Aus war es mit dem Kauf von Bürgerrechten in verarmten Tessiner Berggemeinden, Schluss war es mit der Einbürgerung von Ostjuden in der Stadt Zürich. Neue Schlagbäume wurden gehobelt und im politisch-gesellschaftlichen Diskurs installiert. Der Staat machte sich die Deutungshoheit über die Kampfbegriffe «Überfremdung» und «Assimilierung» zu eigen und dehnte oder drosselte den Zustrom und die Zulassung – je nach Welt- und Gemütslage.

Das Argument der Überfremdung hat nicht nur im Krieg Unmenschliches geleistet, auch in den 1970er-Jahren war es, angesichts der von den Grossvätern und Grossmüttern verursachten «Überfremdungsgefahr» der heute erleichtert Einzubürgernden, von solider Schlagkraft. Und wie viele wurden durch die Einbürgerungskommissionen von Gemeinden und Kantonen mit dem Argument, sie seien nicht oder nur schwer assimilierbar, in ihrer Loyalität zur angestrebten neuen Heimat auf eine harte Probe gestellt? Wir wissen es nicht, aber im Lauf der Jahrzehnte waren es Zehntausende. So wie der langjährige Rabbiner der Basler Gemeinde, der sich nach einem langen Arbeitsleben einbürgern lassen wollte, was ihm mit dem Hinweis, er habe sich als Elsässer nicht ausreichend in Basel sprachlich «assimiliert», verwehrt worden ist. Oder all jene, die aus den Jugendjahren den einen oder anderen «Müssiggang» in ihrer Akte verzeichnet haben, der sie ein Leben lang nicht mehr zu «guten Schweizern» werden lassen konnte.

Wie der gute Schweizer auszusehen, zu denken und zu handeln hat, blieb im Ermessen jener, die darüber befinden sollten, wer das Zeug dazu habe, ein Schweizer, eine Schweizerin zu werden. Das war lange Zeit über ausschliesslich eine Frage des Ermessens und der Steuermoral und ist es leider vielerorts – trotz Versuchen der Versachlichung – weiterhin geblieben. Als endlich Ende der 1990er-Jahre der unselige Begriff der Assimilierung durch den der Integration ersetzt worden ist, war auch für den Bürgerrechtsbewerber erstmals so etwas wie eine Gebrauchsanweisung auf dem Weg zur Schweizer Staatsangehörigkeit aufgelegt. Doch die Angst vor einer Überfremdung hat sich hartnäckig gehalten. Sie tritt heute im Begriff der Masseneinwanderung daher und zeigt sich zählebig, obwohl die Schweiz sich in den zurück-liegenden drei Generationen de facto zu einem Einwanderungsland entwickelt hat.

Diese Zusammenhänge soll nun zumindest ein Stück weit die sogenannte erleichterte Einbürgerung der längst Niedergelassenen anerkennen und den Beitrag der Zugezogenen an das Gemeinwesen honorieren. Doch der Katalog, der dazu befähigt, vom schuldenfreien Leben bis zur wohlbeleumundeten Grossmutter, zählt so viele Auflagen, wie ein ängstlicher Mensch Versicherungspolicen hat.

Wenn auch kein mutiger Wurf, so würde mit dem Gesetz zumindest die Willkür vergangener Zeiten nach und nach gebannt. Für die längst guten und oft auch schon «besseren Schweizer» ohne den roten Pass, kommt die erleichterte Einbürgerung wenig einladend daher. Ihr Gebrauch wird sich in Grenzen halten, allein schon, um jene Lügen zu strafen, die von einer drohenden Mas-seneinbürgerung und dem drohenden Untergang der schweizerischen Schweiz daherreden.

Gabriel Heim ist Journalist, Autor und Regisseur und lebt in Basel.