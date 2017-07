Der König überlässt 32jährigem Kronprinzen die Zepter der Macht

SAUDI-ARABIEN

25. Juli 2017

Salman selber begibt sich auf Ferienreise.

Der saudische König Salman ibn Abd al-Aziz Al Saud verreiste am Montag in die Ferien und ernannte laut einem königlichen Dekret seinen Sohn, Kronprinz Mohammed bin Salman al-Saud, für die Zeit seiner Abwesenheit zum Verantwortlichen für die Regelung der Geschäfte des weltgrössten Ölexporteurs für die Zeit seiner Abwesenheit. Die Übergabe der Kontrolle an ihre Stellvertreter ist für die Führer der Golfstaaten für Perioden ihrer Landesabwesenheit gängige Praxis. Für den 32 Jahre jungen Mohammed bin Salman ist es aber das erste Mal, seit seiner Ernennung zum Kronprinzen im vergangenen Monat. Mit dieser Ernennung ersetzte er seinen Cousin Mohammed ibn Naif (57), was zwei Jahre der Spekulationen über mögliche Diadochenkämpfe hinter den Kulissen des Könighauses beendet hatte. Über das Reiseziel von König Salman und über die Dauer seiner Abwesenheit wurde zunächst nichts verlautet. – Mohammed bin Salman ist nicht nur saudischer Kronprinz sondern auch Verteidigungsminister des Landes. Er führt ein gewagtes Reformprogramm an, mit dem er die Abhängigkeit Riads vom Erdöl reduzieren will. [TA]