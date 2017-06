Der Kampf um die Zahlen

STANDPUNKT

Simon Erlanger, 23. Juni 2017

Alle paar Jahre beginnt sie wieder, die Zahlenklauberei: «Die Schweiz hat viel weniger Juden an der Grenze zurückgewiesen, als bisher an-genommen», wie die «Weltwoche» in ihrer letzten Ausgabe gross verkündet. Die vom Bundesarchiv in den neunziger Jahren eruierte­ Zahl von rund 30 000 abgewiesenen und über die Grenze zurückgestellten jüdischen Flüchtlingen stimme ebenso wenig wie die von der Bergier-Kommission genannte Zahl von 24 500 Menschen. Anlass der «Weltwoche»-Po­lemik: Die Präsentation einer 947 Seiten starken Dissertation­ von Ruth Fivaz-Silbermann. Sie kommt auf eine Zahl von unter 4000 abge­wiesenen jüdischen Flüchtlingen. Leider lag der tachles-Redaktion die Arbeit nicht vor, doch ergibt sich aus der «Weltwoche»-Lektüre, dass all diejenigen, die an Schweizerischen Konsulaten und Botschaften abgewiesenen wurden, ebenso wenig mitgezählt wurden wie die vor Kriegsbeginn zurückgewiesenen. Dazu bleibt der Eindruck, dass – wie schon bei früheren Kontroversen – hauptsächlich die während der Grenzsperre von 1942 an der Westgrenze abgewiesenen Juden gezählt wurden. Diese Zählung stützt sich auf einen Archiv­bestand, der in den neunziger Jahren auf Anfrage von Yad Vashem in Genf gefunden worden ist. Die Genfer Akten dokumentieren aber nur einen Ausschnitt der antijüdischen schweizerischen Flüchtlingspolitik der Jahre 1938 bis 1945. In ihrer Pole­­­­mik gegen angeblich linke Geschichtsschreibung wird die Intention des «Weltwoche»-Artikels klar: Es geht um Politik mittels Revision der Geschichte und Relativierung der Zahlen.

Doch betrachten wir kurz die schweizerische Politik gegenüber jüdischen Flüchtlingen. Der «Anschluss» Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 führte zur Massenflucht österreichischer Juden in Richtung Schweiz. Diese reagierte im August mit einer Grenzsperre und schliesslich auch mit jenen Verhandlungen mit Berlin, welche Ende September 1938 mit der Einführung des J-Stempels­­­­ in den Pässen deutscher und öster­reichischer Juden endeten.

Trotz Grenzsperre und einer grossen Zahl an Rückweisungen schafften es 1938/39 gegen zehntausend deutsche und österreichische Juden, in die Schweiz zu gelangen und hier zu bleiben. Untergebracht wurden sie zunächst meist in Auffanglagern. Der Alltag war streng geregelt, wo bei die Zeit der Organisation der Weiterreise zu widmen war, wie dies das Gesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer von 1931 vorschrieb. Ein Recht auf Asyl gab es nicht. Juden wurden nicht als politische Flüchtlinge anerkannt. Erwerbstätigkeit war untersagt. Transmigration war Pflicht. Die Integration der Flüchtlinge sollte verhindert werden. Sie wurden rigoros von der Bevölkerung getrennt. Offenbar befürchtete man auch, dass der Anblick jüdischer Flüchtlinge bei der Bevölkerung einen latent vorhandenen Antisemitismus aktivieren könnte, wie folgendes Zitat zeigt: «Damit das Schweizer Volk nicht antisemitisch wird durch den Anblick der rund tausend Unglücklichen, die neulich vor Torschluss, zu uns hereingefunden haben, muss man die jüdischen Flüchtlinge halt auch bei uns in Konzentrationslager einsperren ...». So blieb zum Beispiel in Basel den Flüchtlingen das Ansprechen fremder Personen und auffallendes Benehmen verboten.

Der Besuch von Theater- und Kino war eingeschränkt, der Besuch von Restaurants und Cafés in Teilen der Stadt untersagt. Segregation und Arbeitsverbot führten dazu, dass die Flüchtlinge unterstützt werden mussten. Die Eidgenossenschaft übertrug dies den 18 000 Juden der Schweiz, die hinwiederum die Hilfe der amerikanischen Juden in Anspruch nehmen mussten. Ein Grossteil der Kosten der Flüchtlingspolitik wurde so von der amerikanisch-jüdischen Hilfsorganisation Joint getragen.

Trotz einer sich verschärfenden Situation hielt die Eidgenossenschaft an ihrer restriktiven Politik fest, auch als 1942 deutsche Beamte und Exponenten der NSDAP an der Wannseekonferenz die Durchführung der «Endlösung der Judenfrage» die Ermordung von elf Millionen Juden planten. Schon bald nach der Wannseekonferenz begannen die Razzien und Deportationen nach «Osten», in die Ghettos, Arbeits- und Vernichtungslager. Schon im Dezember 1941 hatten Deportations­züge Belgien verlassen. Am 27. März 1942 fuhr der erste Zug mit mehr als 1000 Juden von Compiègne­ bei Paris in Richtung Auschwitz. In den Niederlanden wurden ab Sommer 1942 Deportationen durchgeführt. In Belgien formierte sich früh Widerstand. Untergrundorganisationen versuchten so viele Menschen als möglich aus dem deutschen Machtbereich herauszubringen. Die wichtigste der «Filières», der Fluchtrouten, führte 1942/43 über den französischen Jura an die abgesperrte Schweizer Grenze. Dort wurden die Flüchtlinge von ortskundigen Einheimischen, den «Passeuren», in die Schweiz gebracht. Beim Grenzübertritt wurden die Flüchtlinge oft von Kontaktleuten erwartet und ins Landesinnere gebracht. Die Schweizer Behörden wiesen, wenn immer möglich, die Flüchtlinge ab, dies obwohl Bern zu diesem Zeitpunkt darüber informiert war, was mit den Juden geschah. Deutlich wird dies in einem­ Bericht der Polizeiabteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) vom 30. Juli 1942. Darin schreibt Robert Jezler seinem Vorgesetzten Heinrich Rothmund, dass man die bis anhin praktizierte Politik der Rückweisung überdenken müsse: «Die übereinstimmenden und zuverlässigen Berichte über die Art und Weise, wie die Deportationen durchgeführt werden, und über die Zustände in den Judenbezirken im Osten sind derart grässlich, dass man die verzweifelten Versuche der Flüchtlinge, solchem Schicksal zu entrinnen, verstehen muss und eine Rückweisung kaum mehr verantworten kann. Besonders schlimm scheint heute die Lage der Juden in den von Deutschland besetzten Gebieten, im Protektorat, in Holland, Belgien und Nordfrankreich zu sein. Die dort lebenden Juden wissen keine Stunde, ob sie in der folgenden Stunde deportiert, als Geisel verhaftet, oder gar unter irgendeinem Vorwand hingerichtet sind.» Trotzdem hielten die Behörden an ihrer Politik fest und verstärkten diese. So beschloss der Gesamtbundesrat am 4. August 1942, dass «künftig also in vermehrtem Masse Rückweisungen von ausländischen Zivilflüchtlingen stattfinden müssen, auch wenn den davon betroffenen Ausländern daraus ernsthafte Nachteile (Gefahr für Leib und Leben) erwachsen können.» In Presse und Öffentlichkeit kam es darob zu Protesten. In seiner Herbstsession im September debattierte der Nationalrat über die Grenzsperre. Der Bundesrat erhielt aber von den Fraktionen Sukkurs. Wegen der Proteste wurde die Grenzsperre dann vorübergehend gelockert. So ordnete Bundesrat von Steiger an, in «besonderen Fällen» von Rückweisungen abzusehen. Flüchtlinge, denen es gelungen war, ins Landesinnere zu gelangen, sollten nicht mehr ausgeschafft werden. Zwar galten «Flüchtlinge nur aus Rassegründen» weiterhin nicht als politische Flüchtlinge und hatten kein Bleiberecht. Davon ausgenommen wurden aber Härtefälle: Schwangere, Kranke, Personen im Alter von über 65 Jahren, allein reisende Minderjährige, Eltern mit Kindern unter 16 Jahren sowie Flüchtlinge, mit Verwandten in der Schweiz oder mit engen Beziehungen zum Land. Die Proteste klangen im Laufe des Herbstes ab. Prompt verschärfte die Polizeiabteilung des EJPD die Aufnahmepraxis wieder. Ende 1942 wurde das Gebiet, wo Militär, Grenzwacht und Polizei Rückweisungen von illegal in die Schweiz gelangten Flüchtlingen vornehmen durften, auf einen Gebietsstreifen von 10 bis 12 Kilometern entlang der Grenze erweitert. Die Rückweisungen hatten «sofort und ohne weiteres» zu erfolgen. War eine Rückweisung vor Ort nicht mehr möglich oder leisteten Flüchtlinge Widerstand, so waren sie direkt «ausländischen Grenzorganen» zu übergeben.

Tausende wurden so zurückgewiesen. Recherchen des Bundesarchivs in den neunziger Jahren ergaben, dass von jeder Rückweisung ein sogenanntes «Rückweisungsprotokoll» angefertigt wurde. Dieses enthielt Personalien der Flüchtlinge, Verhörprotokolle und Aktennotizen. Abgelegt wurden die Protokolle zentral, in den sogenannten «Rückweisungskarteien» des Eidge­nössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD). Diese sind seit den fünfziger Jahren verschwunden und bis heute nicht wiedergefunden worden. Niemand weiss, ob dass EJPD sie – wie eigentlich vorgesehen – je im Bundesarchiv abgegeben hat. Die eingangs erwähnten Akten von Genf blieben nur darum erhalten, weil sie entgegen den Anordnungen nie in Bern abgegeben worden sind. Schon als Carl Ludwig für seinen 1957 im Auftrag des Parlaments verfassten Bericht zur Schweizerischen Flüchtlingspolitik Einsicht in das Bundesarchiv hatte, waren die Rückweisungsdateien nicht mehr da. Die von ihm genannte Zahl von etwas weniger als 10 000 Rückweisungen beruhte auf nur teilweise erhaltenen gebliebenen wöchentlichen und monatlichen Statistiken, die hinwiederum auf den Rückweisungsprotokollen beruhten.

Was geschah mit den verschwundenen Akten? Es darf spekuliert werden. Es bleibt der Verdacht, dass Schweizer Behörden die Akten haben verschwinden liessen, damit – lange vor der Bergier-Kommission – die offiziell von Schweizer Parlament und Regierung mit der Aufarbeitung dieses traurigen Kapitels Schweizer Geschichte Beauftragten nicht fündig wurden. Edgar Bonjour, Verfasser der legendären «Geschichte der schweizerischen Neutralität» und des «Bonjour-Berichtes an den Bundesrat» zum Verhalten der Schweiz im Zweiten Weltkrieg erzählte dem Autor dieser Zeilen in den achtziger Jahren an der Universität Basel, dass im Bundesarchiv vor seinen Augen ganze Regale leer geräumt worden seien, als er dort geforscht habe. Der Historiker Hans-Ulrich Jost bemerkte 2013 in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger»: «Diese Zahlenklauberei ist peinlich. Es ist so oder so grauenhaft, ob nun 100 oder 1000 oder 300 oder 3000 Juden in den Tod geschickt wurden. Die genaue Zahl wird im Übrigen nie vollständig zu klären sein – aus einem einfachen Grund: Anfang der 1950er Jahre wurden die entsprechenden Dokumente vernichtet.» Was bleibt? Die Zahl der abgewiesenen Juden kann heute nur geschätzt und nicht eruiert werden, da die entsprechenden Akten und «Rückweisungskarteien» nie im Bundesarchiv abgegeben wurden und seit den 1950er-Jahren verschwunden sind. Dabei dürften die Zahlen des Bundesarchivs und der Bergier-Kommission der Wahrheit am nächsten kommen. Im Übrigen schätzte der Zeitzeuge und Publizist Alfred A. Häsler, der mit seinem Buch «Das Boot ist voll» die Aufarbeitung der Schweizer Flüchtlingspolitik entscheidend mit lanciert hatte, in einem Interview mit der «Jüdischen Rundschau Maccabi» die Zahl der abgewiesenen Flüchtlinge auf rund 60 000 Personen. Man wird es wohl nie wissen, solange die Rückweisungskarteien nicht vielleicht doch wieder auftauchen, irgendwo in einer Kaverne oder einem Estrich des Bundes (vgl. S. 12).

Simon Erlanger ist Historiker, Journalist und Dozent an der Universität Luzern.