Der Handel wird weiter wachsen

ZÜRICH

Gisela Blau, 17. Februar 2017

NZZ-Nahostkorrespondent Ulrich Schmid sprach zur Handelskammer Schweiz-Israel über den diskreten Handel zwischen Israel und den Arabern.

Der Referent Ulrich Schmid (r.) zusammen mit Armin Zucker, dem Präsidenten der Handelskammer Schweiz-Israel, am Anlass in Zürich.

Wer regelmässig die Berichte, Reportagen und Analysen aus dem Nahen Osten von Ulrich Schmid in der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) mit Genuss und Gewinn liest, war keineswegs überrascht von der Brillanz seines Vortrags vor den dicht gedrängten Sesselreihen der Mitglieder der Handelskammer Schweiz-Israel. Schmids Ausführungen enthielten wie seine Artikel Fakten, Zusammenhänge, Sachkenntnis und Durchblick, waren aber auch gewürzt mit einer guten Prise Humor. Das Wort «Diskretion», einst eine Tugend, gefalle ihm, sagte der Journalist, der für seine Zeitung aus Moskau, Washington, Peking und Berlin berichtet hatte, bevor er nach Jerusalem zog, um aus der gesamten Region bis hin zum Maghreb und zum Golf zu berichten. Diskretion sei besser als die öde Transparenz, die heute vorherrsche.

Das Wort «Handel» gefalle ihm noch besser, erklärte Schmid. Er sei wohl das beste Gegengift zu Terror, Krieg und Hass, weil es so pragmatisch, so sachlich sei: «Handel will Gewinn. Also betreibt man ihn mit jedem, der Gleiches anstrebt. Was der denkt, wie er aussieht, woran er glaubt, das ist Nebensache.» Er denke, so Schmid, dass in diesem «Prozess des profanen Austausches» Erfreuliches entstehe: die Einsicht etwa, dass der andere ähnlich ticke und man sich am besten in Ruhe lasse. Wer handle, müsse sich nicht lieben, aber respektieren und dem anderen vertrauen. Daraus, so Schmid, lies-se sich «eine kleine Road Map für den Nahostfrieden zimmern».

Spannendes Iran

Israel, sagte der Journalist Schmid, sei von Feinden umgeben – und handle seit jeher und auch in Zukunft mit allen. Verboten sei für Israeli nur der Handel mit Iran, Libanon und Syrien. Dafür gebe es den Handel mit den Ländern, die Israel anerkennen, nämlich Ägypten und Jordanien. Die Länder, die Israel nicht anerkennen, würden aber mit israelischen Firmen Handel treiben. Und dann gebe es den Handel mit Palästina, «das Land, von dem, salopp gesagt, nicht klar ist, ob es ein Land ist und ob es Israel anerkennt oder nicht, mit dem Israel aber emsig Handel treibt». Das verbotene Land Iran sei kein arabisches Land, aber ein spannendes, und er sei schon immer überzeugt gewesen, dass es keinen Grund für Hass gebe. In Teheran, so Schmid, leben Tausende von Juden in der grössten jüdischen Diaspora in der muslimischen Welt: «Suchen Sie einmal Juden in Ägypten, einem Land, mit dem man offiziell in Frieden lebt und Handel treibt. Sie werden keine finden.» Er glaube festgestellt zu haben, «dass sowohl Israeli wie Iraner das polarisierende Gebell ihrer Führer nicht überaus ernst nehmen». Der unter dem Schah blühende Handel sei unter Ayatollah Khomeini kurzzeitig «verdorrt», aber während des Iran-Irak-Krieges wieder auferstanden. Israel lieferte Waffen für 500 Millionen Dollar und erhielt iranische Informationen über das irakische Atomprogramm. Als die Iraner es nicht schafften, die irakischen Atommeiler zu bombardieren, habe Israel das erledigt. Und Marc Rich habe dafür gesorgt, dass iranisches Erdöl weiterhin nach Israel gelangte.

Der 1948 deklarierte Israel-Boykott der Arabischen Liga sei gescheitert, erläuterte Schmid. Er habe Israel zwar geschadet, aber den arabischen Staaten viel mehr. Israel habe die leistungsfähigste Wirtschaft der Region aufgebaut. Der Handel mit dem Feind werde nirgends an die grosse Glocke gehängt. Schmid sortierte die israelischen Exporte und Importe, die je rund 60 Milliarden Dollar betragen, und sagte, er nehme an, dass etwa fünf Prozent der nicht deklarierten «Drittländer» die arabischen Staaten betreffen. Teilweise gebe es indirekten Handel, eine Lieferung etwa in eine «freie Wirtschaftszone», wo die Ware aus Israel neu adressiert oder sogar neu verpackt werde. Und es gebe den Handel nach dem Handel, wo der Empfänger einen neuen End-Empfänger mit den israelischen Produkten beliefere.

Haifa als Umschlagplatz

Seit Syrien als Handelszentrale ausgefallen ist, diene Haifa als «riesiger Umschlagplatz» für Güter aus Europa, die etwa für Saudi-Arabien bestimmt seien. Es würden 30 Prozent mehr Lastwagen aus Israel nach Jordanien fahren. Das alles solle sich noch verstärken, erklärte Schmid. Der israelische «Masterplan» sehe vor, dass Güter aus Europa, die für den Nahen Osten bestimmt seien und die früher über Syrien oder Ägypten gingen, nun den Weg über Israel nehmen. «Die israelischen Routen von Haifa nach Jordanien, dem Irak oder sogar Saudi-Arabien sind potenziell um Tage schneller und billiger. Eine Fracht von Istanbul nach Bagdad dauert halb so lang.» Das funktioniere auch umgekehrt: Seit 2013 bringe Jordanien seine Produkte nach Irak und in die Türkei über die Grenzübergänge am Jordan nach Haifa aufs Schiff. «Ein Plan mit Zukunft», meint Schmid.

Der Referent lieferte dem gebannt lauschenden Publikum detaillierte Zahlen über den Handelsverkehr Israels mit den einzelnen Regionen. Aber er blieb realistisch. Der Handel werde zu erhöhter Akzeptanz Israels führen, aber nicht zur Anerkennung. Diese werde es möglicherweise geben, wenn der Palästinakonflikt gelöst sei, und da, so Schmid, sei er weniger pessimistisch als andere. Aber der Handel werde jedenfalls wachsen und dazu beitragen, «den Status Israels in der arabischen Welt und in der Welt überhaupt zu verbessern». 