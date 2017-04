«Der Grundtenor gefällt uns nicht»

INTERVIEW

Yves Kugelmann, 31. März 2017

2017 stehen viele Israel-Jubiläen an – der Zentralsekretär der Gesellschaft

Schweiz-Israel spricht über Herausforderungen der Lobbyarbeit und die Israel und Nahostpolitik des Aussenministeriums.

tachles: 120 Jahre Zionistenkongress, 100 Jahre Balfour-Deklaration, 70 Jahre Uno-Teilungsplan, 50 Jahre seit dem Sechstagekrieg mit Teilung, Befreiung, Besatzung: Sind die vielen Jubiläen des Jahres 2017 für die Gesellschaft Schweiz-Israel (GSI) eine Herausforderung?

Walter Blum: Die GSI selbst wird dieses Jahr 60 Jahre alt – zwar kein Anlass zum Feiern, aber unser Ziel ist nach wie vor, uns zu zeigen und auf allen Ebenen Verbindungen zwischen Israel und der Schweiz zu fördern.

Wie präsentiert sich aus Ihrer Sicht im Parlament derzeit die Situation im Zusammenhang mit Israel?

Im Gefolge der angenommenen Imark-Motion meinte jemand, die Israel-Lobby habe sich durchgesetzt. Aber das ist ein einzelnes Ereignis, wenn auch ein erfreuliches. Daneben gibt es andere Dossiers, bei denen wir genauer hinschauen, denn trotz aller Schönwetter-Bekundungen gibt es einen Grundtenor, der uns nicht gefällt. So etwa die Tatsache, dass das Aussenministerium eine sehr einseitige, nicht israelfreundliche Nahostpolitik betreibt.

Haben Sie ein Beispiel dafür?

In Bern findet eine Konferenz der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) zur Flüchtlingssituation von Kindern statt, mit einem Auftritt von Bundesrat Didier Burkhalter, des Chefs der DEZA – und des Generaldirektors des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten mit zwei Podien. Dies, obwohl sich keine palästinensischen Kinder auf der Flucht befinden. Der jüngste UNICEF-Bericht über das Sterben und Leiden von Kindern in Syrien oder Jemen findet hingegen keine Plattform an dieser Tagung. Das ist zwar nicht antiisraelisch, aber typisch.

Gibt es dafür eine Matrix?

Eher eine einseitige Ausblendung im Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten, worauf ich auch gegenüber den Verantwortlichen der DEZA deutlich hingewiesen habe.

Wie beurteilen Sie retrospektiv und im Vergleich mit Burkhalter denn heute Micheline Calmy-Reys damals viel kritisierte Linie bezüglich Nahost?

Die Frage ist nicht primär, wer dem Departement vorsteht. Wir haben ein grundsätzliches Problem, das auf allen Stufen der Berner Administration, aber auch auf kantonaler und kommunaler Ebene zu verzeichnen ist. Was in der Bürokratie zum Vorschein kommt, ist meines Erachtens die jahrelange Prägung durch die seit Jahren dort tätigen Diplomaten. Es ist ein Duktus, der von Joseph Deiss über Calmy-Rey bis zu Burkhalter reicht.

Bringt denn die ganze Lobby-Arbeit keine Resultate?

Der Bundesrat wird an seinen Sitzungen sicher nicht aufgeschreckt sein, weil die GSI ein Communiqué herausgegeben hat. Aber wir intervenieren häufig und dort, wo wir ein Bewusstsein herstellen können, und konzentrieren uns dabei auf wesentliche Fragen, wo eine israelunfreundliche Haltung zum Durchbruch kommt.

Andere jüdische Institutionen intervenieren teils recht aggressiv. Nützt das?

Aggressive Interventionen landen schlicht im Papierkorb.

Fühlen Sie sich als GSI von diesen Kreisen unter Druck gesetzt?

Nein. Und manchmal hätte ich sogar gerne mehr kritische Infragestellung dessen, was wir tun.

Unterscheidet sich heute die Linie der Medien von jener der Politik?

Ich meine, dass sich der Fokus dessen, wie man in der Schweiz mit Israel umgeht, von den Medien mehr zur Politik verschoben hat. Die Medien sind seit dem Gaza-Krieg 2014 etwas objektiver, distanzierter geworden; man sieht vermehrt, dass es zur Lösung dieses 50 Jahre alten Konflikts beide Seiten braucht und die Hamas nicht so harmlos ist. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten hingegen ist, überspitzt gesagt, eine Art geschützter Arbeitsplatz, das Amt ist eigentlich unantastbar. Bei Anfragen – die man immer mehrfach stellen muss – kommen inhaltlich stets Antworten wie aus der Konserve, immer mit Verweis auf den humanitären Ansatz der Aussenpolitik. Überdies war Aussenpolitik in der Schweiz nie sehr prioritär, im Gegensatz zur Aussenwirtschaftspolitik.

Weshalb behandelt man denn Israel so distanziert, im Gegensatz zu allerhand anderen undemokratischen Staaten in Krisengebieten?

Auf die Frage, warum man im Falle Israels andere Massstäbe ansetzt, habe ich nie eine klare Antwort erhalten. Aber es ist so, sonst könnte man es nicht konstatieren.

Die Politik der letzten Monate der israelischen Regierung macht es wohl auch nicht einfacher, Empathie für die Situation des Landes gewinnen zu können.

Zweifellos eine für uns heikle Schnittstelle. Die GSI hat aber seit Jahren daran festgehalten, dass sie keine andere als eine Zweistaatenlösung sieht. Die Spielereien der israelischen Regierung der letzten Zeit haben uns keine Freude gemacht. Oder anders gesagt, es erleichtert unsere Arbeit in keiner Weise. Eine Ein-Staat-Lösung führt dazu, dass in wenigen Jahren Israel aus demographischen Gründen kein jüdischer Staat mehr sein würde. Das sollte eigentlich, 120 Jahre nach dem ersten Zionistenkongress, nachdenken lassen.

Wie würden Sie heute die Haltung der Schweizer Zivilgesellschaft gegenüber Israel beurteilen?

Da fehlen Umfragezahlen, man kann das derzeit kaum beurteilen. Mich beschäftigt aber etwas anderes, nämlich die Jetzt-Generation. Und damit hängt auch zusammen, dass wir dieses Jahr zum vierten Mal eine Israel-Reise für Jungpolitiker organisieren. Meine Sorge ist, dass bei der jungen Generation aufgrund der zeitlichen Distanz der Holocaust und die Zusammenhänge mit der Staatsgründung Israels immer mehr vergessen gehen. Beim letzten Besuch in Yad Vashem habe ich mich gefragt, ob junge Menschen trotz dieser Bilder und Zeugnisse die damaligen Geschehnisse überhaupt noch nachvollziehen können, verstehen, dass diese Katastrophe – nebst Herzls Vision – eine der Grundvoraussetzungen für die Entstehung Israels als Staat war.

Haben Sie – abgesehen von fehlenden Umfragezahlen – aber ein Gefühl, wie die Schweizer zu Israel stehen?

Es gibt ja die absoluten Israel-Gegner, mit denen man nicht diskutieren kann, und das sind nicht wenige. Demgegenüber gibt es die sich teilweise auf christliche Werte basierenden absoluten Israel-Fans. Dann gibt es jene, die wissen, wie Israel entstanden ist und vor diesem demokratischen Staat Respekt und Sympathie für ihn haben. Einem Grossteil der Schweizerinnen und Schweizer ist das indessen alles eigentlich egal, aber viele davon meinen, dass es jetzt langsam reiche: 50 Jahre Konflikt genügen, man solle sich mal zusammensetzen und Israel solle ein paar neue, konstruktive Vorschläge einbringen, wie man das Problem mit den Palästinensern lösen könnte.

Die GSI ist eine der Initiantinnen der europäischen Koalition. Wie stehen da die Dinge?

Mittlerweile machen 24 Freundschaftsgesellschaften aus ebenso vielen Ländern mit, die zwischen 20 und 10 000 Mitglieder zählen. Die Organisationen sind sehr unterschiedlich strukturiert und ausgerichtet, vom reinen Orangenverkauf bis zur Verteidigung Israels, wenn das Land gebasht wird. Gut ist, dass Israel langsam merkt, welche Bedeutung diese aus rund 30 000 grossmehrheitlich nicht jüdischen Menschen gebildete Organisation für das Land haben. So werden an der Jahresversammlung im Oktober in Bukarest zwei Knessetmitglieder, Bougie Herzog und Avi Dichter, Rede und Antwort stehen.

Wird Israel ungerechtfertigter kritisiert als andere Länder?

Nicht ungerechtfertigterweise, aber deutlich mehr.

Ist Israel tatsächlich in seiner Existenz bedroht, gehört das in die Debatte?

Ich denke schon. Auch die starke Armee ist keine Garantie, dass nicht morgen etwas Schreckliches passieren kann. Es gibt genügend Aufrüstung ... Allein der Gedanke, wie viele Raketen immer wieder im Gazastreifen auf Israel gerichtet sind und wie sie dorthin gelangen, verursacht Unbehagen. Und die reale Bedrohungslage, die von Syrien, Libanon oder Iran ausgeht, rückt immer näher an den Norden Israels.

Wie beurteilte damals die GSI den Iran-Deal?

Die GSI musste sich offiziell mit dieser Frage ja nicht auseinandersetzen. Persönlich bin ich der Meinung, dass die iranische Seite zu wenig dafür geben musste.

Glauben Sie, dass sich aus der aktuellen geopolitischen Situation – Stichworte etwa Türkei und Russland – eine Annäherung zwischen Europa und Israel ergeben wird?

Die EU hat derzeit wohl andere Sorgen und Probleme als Israel – der Nahe Osten dürfte etwas in den Hintergrund gerückt sein. Die Herren Trump und Erdogan stehen sicher auf der Agenda höher oben.

Sollte die Schweiz erneut ihre guten Dienste anbieten und eine Plattform für Friedensgespräche offerieren? Oder soll sie sich heraushalten?

Im Moment soll sie sich besser heraushalten, weil die Mission, die jetzt von der US-Administration eingeleitet wurde und nicht von Jared Kushner, sondern von gestandenen Diplomaten geführt wird, das Ziel hat, eine neue Gesprächskultur aufzubauen. Demgegenüber kann, seien wir ehrlich, die Schweiz nichts anbieten. Wenn jemand etwas bewegen kann, dann die USA, allenfalls im Einvernehmen mit Russland.

2018 wird Israel 70 Jahre alt. Welche Schwerpunkte stehen bei Ihnen dazu auf dem Programm?

Wir haben innerhalb des europäischen Verbundes ein Israel-Manifest in Vorbereitung, das wir bereits dieses Jahr in der Schweiz und europaweit publizieren wollen, mit dem Verweis, dass eben 1947 der Teilungsplan entschieden wurde und damit die Voraussetzung für 1948 geschaffen wurde. Wir wollen mit vereinten Kräften kurz darstellen, dass Israel ein demokratischer, freiheitlicher Rechtsstaat in einer bestimmten Situation ist und dass die Suche nach dem Frieden sicher im israelischen Interesse steht. Das ist für uns im Hinblick auf den Jahrestag der wesentlichste Programmpunkt, denn wir sehen voraus, dass noch sehr viel an Bashing kommen wird, von dem wir heute noch nichts ahnen. 