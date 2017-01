Der gemeinsame Nenner versinkt

STANDPUNKT

Jacques Ungar, 13. Januar 2017

Wenn zerstrittene oder verfeindete Parteien Gespräche zur Lösung ihrer Pobleme aufnehmen, suchen sie zunächst den kleinsten gemeinsamen Nenner, der den Anfang dieser Gespräche erst ermöglicht. Im besten Falle wird der gemeinsame Nenner nach einigen Verhandlungsrunden erweitert und als Basis für die Fortsetzung der Kontakte benutzt.

Der beste ist meistens auch der Idealfall, der sich kaum realisieren lässt. De facto trifft man sich nach wesentlichen Abstrichen von den Idealen irgendwo in der Mitte. Der kleinste gemeinsame Nenner wird laufend verwässert, um die Kontakte nicht auffliegen zu lassen. Was zum Schluss dann übrigbleibt, ist meistens nur noch ein Bruchteil von der Startposition, doch den Politikern beider Seiten reicht es immer noch, um zu feiern und sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen.

Wesentlich anders präsentiert sich in dieser Hinsicht der israelische Alltag. Hier droht der kleinste gemeinsame Nenner, wenn er überhaupt je vorhanden gewesen ist, langsam, aber sicher im Gefechtsnebel zu versinken. Was übrig bleibt, ist ein Vakuum, wie es gefährlicher nicht sein könnte. Gefährlich für die das Land tragenede Politik, aber auch mit Risiken für zwischenmenschliche Beziehungen, wobei die Grenzen zwischen den zwei Bereichen sich zusehends verwischen.

Auf brutalste Weise werden diese Verwischungstendenzen dem Volk durch den Fall des IDF-Soldaten Elor Azaria vorgeführt. Wir wollen hier weniger über die Qualität des Urteils über den Schützen von Hebron spekulieren als vielmehr über die Reaktionen. Generalstabschef Gadi Eisenkot macht sich Sorgen über die wachsende Kluft zwischen den Werten der Armee und jenen der Zivilbevölkerung. Hinter dieser Feststellung, die durch ihre fast akademische Verallgemeinerung aber beinahe salonfähig gemacht wird, verbergen sich alarmierende Situationen einer um sich greifenden gesellschaftlich-ideologischen Verrohung in Israel, die nichts Gutes erahnen lässt – und das ist, wenn wir ehrlich sein wollen, eine eklatante Untertreibung dessen, was sich heute zwischen Jordanfluss und Mittelmeer effektiv zuträgt.

«Gadi, Gadi, nimm dich in Acht, Rabin sucht einen Freund.» Teils vermummte Aktivisten an einer Kundgebung nach dem Schuldspruch gegen Azaria skandierten diesen (auf hebräisch sich reimenden) an den Generalstabschef gerichteten unheimlichen Spruch, bis die Kehlen der Schreienden heiser wurden und die Augen des TV-Konsumenten sich vor Wut und Ohnmacht mit Tränen füllten. Passanten reagierten gleichgültig oder applaudierten, obwohl die Worte höchst makaber an die Zeiten vor dem November 1995 erinnern. Damals hiess es «Rabin, Mörder», und daran, was in jener stockdunkeln Nacht nach der Friedensdemo von Tel Aviv geschah, müssen wir wohl niemanden erinnern. Sehr wohl aber daran, dass das Volk seit 1995 tatsächlich nichts dazugelernt hat, ausser vielleicht das zu rechtfertigen, was sich im Grunde nie rechtfertigen lässt. Die Frage, ob sich hier der Wunsch nach weiteren politisch-ideologisch motivierten Morden von Juden an Juden regt, ist für Israel leider längst viel mehr als nur theoretischer Natur.

«Hat es sich gelohnt, für ein Volk zu kämpfen, das sich hasst?» Diese Schlagzeile stellte der Reserve-Hauptmann Siv Shilon am Wochenende in grossen Lettern über seinen flammenden Aufruf an die Israeli, sich an einer Kundgebung in Tel Aviv zu beteiligen, in der die Einheit zwischen Gegnern hätte demonstriert werden sollen. «Kommt, umarmen wir unseren Staat» rief Shilon dem Volk entgegen. Und dann fragte er: «Was ist mit uns geschehen, Volk Israel?» Wie kaum ein Anderer war Siv Shilon berechtigt, Israel wachzurütteln und sich «für einen Augenblick zu vereinen und Brüder zu sein»: 2014 hatte er im Kampf gegen Terroristen in Gaza eine Hand verloren.

Gut 2000 Menschen kamen an die Demo. Ganz nett, wenn man die kurze Vorwarnzeit berücksichtigt. Enttäuschend, wenn man sich vorstellt, dass die rechtsnationalen Azaria-, Netanyahu-, Lieberman-Freunde, und wie die Freunde aus diesem Winkel des israelischen Polit-Alltags noch heissen mögen, im gleichen Zeitraum 20- oder gar 50-mal mehr Personen auf die Beine gebracht hätten.

Der kleinste gemeinsame Nenner versinkt in Israel im Nebel der ideologisch motivierten Heroisierung. Ein IDF-Soldat wird zum «Sohn von uns allen» gestempelt. Vor laufenden TV-Kameras wird er von Mutter, Freundinnen und Kumpels stunden- und tagelang abgeknutscht, getätschelt und umarmt, und offenbar um den letzten Rest ihres gesunden Menschenverstandes gebrachte Politiker von Miri Regev bis hinauf zu Premier Netanyahu forderten in fast hysterisch wirkendem Gleichmarsch seine Begnadigung, noch bevor die (inzwischen wegen der gegen sie erhobenen Drohungen unter Polizeischutz gestellten) Militärrichter nach dem Urteil den Verhandlungssaal verlassen hatten.

Was aber ist Elor Azaria anderes als ein IDF-Soldat, der im Zentrum von Hebron, ohne dazu gezwungen oder angewiesen gewesen zu sein, in aller Ruhe sein Gewehr nimmt und mit einem einzigen Kopfschuss einen reglos am Boden liegenden Terroristen tötet? Weil dieser zuvor einen Israeli mit dem Messer attackierte, musste er laut Azaria «sterben». Damit trat der Soldat alle geltenden Prinzipien der IDF mit Füssen. Das Strafmass und die wahrscheinlich erfolgende Begnadigung tun hier nichts zur Sache. Damit müssen sich die Befugten befassen.

Uns aber muss das unaufhaltsame Verschwinden des kleinsten gemeinsamen Nenners aus Israels Gesellschaft alarmieren. Einer Gesellschaft, die sich immer brutaler und erbarmungsloser einem ideologischen Gleichmacher-Kabinett mit einem unfähigen, unwilligen Regierungschef an der Spitze ausgesetzt sieht – oder eben nicht sieht.

Jacques Ungar ist Leiter des Nahostbüros von tachles in Jerusalem.