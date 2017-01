Der Fotograf Klaus Rózsa

SOLOTHURNER FILMTAGE

27. Januar 2017

An den diesjährigen Solothurner Filmtagen wurde der Dokumentarfilm «Staatenlos – Klaus Rózsa, Fotograf» von Erich Schmid gezeigt. Schmid, bekannt unter anderem durch «Meier 19», porträtiert darin einen Fotografen, dessen Bilder von den Zürcher Jugendunruhen der frühen 1980er-Jahre landesweit bekannt wurden. Rózsa war jedoch nicht nur Dokumentator, sondern verstand sich selbst als Aktivist und wurde vom Schweizer Staatsschutz entsprechend behandelt. Dem 1956 aus Ungarn geflohenen Rózsa, Sohn eines Holocaust-Überlebenden, wurde dreimal das Schweizer Einbür- gerungsgesuch abgelehnt, als Fotograf wurde er mehrfach Opfer von Polizeigewalt, die über ihn angelegte Fiche umfasste mehr als 3200 Seiten. Schmid, den eine langjährige Freundschaft mit Rózsa verbindet, zeigt in seinem Film beeindruckendes Bildmaterial aus einer Zeit, in der die Schweiz beinahe Formen eines Polizeistaats annahm.