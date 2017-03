Der Chef droht

GADI EISENKOT

Jacques Ungar, 24. März 2017

Bei einer künftigen Konfrontation mit der Hizbollah würden die IDF nicht zögern, mit dem libanesischen Staat selbst und nicht nur mit der Schiitenmiliz affillierte Institutionen anzugreifen. Mit dieser Warnung liess der israelische Generalstabschef Gadi Eisenkot diese Woche aufhorchen. «Die jüngsten Deklarationen aus Beirut machen klar», betonte Eisenkot an einer Wachtablösung an der Spitze des IDF-Nordkommandos, «dass die Ziele in einem künftigen Krieg eindeutig definiert sein werden: Libanon und die unter der Autorität des Staates und mit dessen Zustimmung operierenden Organisa-

tionen.» Die Bemerkungen des Generalstabschefs weiten eine Äusserung aus, die Verteidigungsminister Avigdor Lieberman kürzlich in den USA gemacht hatte. Demnach sei Israel «sehr besorgt» über die Richtung, die Michel Aoun, der neue libanesische Präsident, genommen habe, vor allem über die Art, wie er die libanesische Armee zu einem Teil der von der Hizbollah geleiteten Kräfte gemacht habe. Aoun meinte in den letzten Wochen in Interviews wiederholt, dass die Waffen der Hizbollah ein «wesentlicher Bestandteil der Verteidigung Libanons» seien. Stellt man Gadi Eisenkots Äusserungen neben Liebermans Warnung, Israel werde die syrische Luftabwehr zerstören, sollte diese ihre Raketenagriffe gegen israelische Flugzeuge wie-derholen, so wächst der Eindruck, dass Israel hinsichtlich seiner Nordgrenze im Rahmen der psychologischen Kriegsführung eine Politik der kleinen, aber stetigen Schritte der Eskalation verfolgt.