Der Aussenseiter kommt nach Washington

STANDPUNKT

Andreas Mink , 20. Januar 2017

In seiner Immobilien-Karriere hat Donald Trump nie Brücken gebaut. Als Präsident hat der 70-Jährige dies allem Anschein nach auch nicht vor. Wie im Wahlkampf teilt Trump seit seinem Sieg weiter munter nach allen Seiten aus. Seine Attacken auf Mexikaner, Muslime, die Medien und nicht zuletzt das gesamte politische Establishment etablierten ihn als Aussenseiter und Volkstribun. Trump will den Status quo in Washington beiseite räumen, weil Wirtschaft und Politik der Bevölkerung kein lebenswertes Dasein mehr ermöglichen. So schlägt er nun weiter um sich, vermutlich getrieben von einer undurchschaubaren Mischung als Kalkulation und Instinkt. Diese Woche ging es wieder einmal gegen die Medien, die ihn verhöhnen, wie die Satire-Show «Saturday Night Live» oder angeblich «fake news» verbreiten. Damit meint Trump Umfragen, die ihm historisch niedrige Beliebtheitswerte um die 40 Prozent ausstellen. Selbst George W. Bush betrat das Weisse Haus nach der umstrittenen Wahl von 2000 mit 62 Prozent Zustimmung. Daneben legt sich Trump mit dem schwarzen Kongressabgeordneten John Lewis an. Der wurde als junger Bürgerrechtler von weissen Polizisten blutiggeschlagen. Nun nennt Trump den 76-Jährigen einen Schwätzer und Lügner. Lewis hatte Trump die Legitimität als Präsident aufgrund der Einmischung Russlands und des FBI in die Wahlen abgesprochen. Wie rund 60 Demokraten aus dem Repräsentantenhaus will Lewis der Inauguration Trumps deshalb fernbleiben. Unter den Protestlern sind auch jüdische Abgeordnete wie Jerry Nadler aus New York.

Dies wird Trump nicht weiter stören, oder sogar noch in seiner Aggressivität bestätigen. Problematischer dürften seine Attacken auf die eigene Partei werden. So hat ihn deren Sprecher im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, zwar laut der «New York Times» um die Intervention bei der Kongress-Aufsicht gebeten. Aber nun sind Trump und Ryan auf Konfrontationskurs. Der neue Präsident will dem Kongress umgehend ein Konzept für die rasche Abschaffung und gleichzeitige Ersetzung der Gesundheitsreform von Barack Obama vorsetzen. Allein die Kenntnis der enorm komplexen Implikationen legt Ryan ein schrittweises Vorgehen dabei über zwei bis drei Jahre nahe. Doch Trump betrachtet die Konservativen im Kongress offenkundig als Befehlsempfänger. So möchte er den Republikanern auch die «Privatisierung» der staatlichen Renten und Gesundheitsversicherungen (Social Security, Medicare, Medicaid) verweigern. Diese betrachtet gerade die für Trump so wichtige, weisse Arbeiterschaft als unverzichtbar.

Aber Ryan und seine Getreuen verurteilen das von den Demokraten seit F. D. Roosevelts «New Deal» geknüpfte, soziale Netz als Knebelung individueller Freiheit und wollen es abschaffen. Nicht zuletzt dazu sollen massive Steuersenkungen für Wohlhabende und Unternehmen dienen: Je grös­ser das Defizit, desto «notwendiger» wird der Abbau staatlicher Instanzen. Nach dieser Logik agieren Konservative seit der Reagan-Ära. Steuersenkungen jedoch stimmt Trump zu – nicht zuletzt solchen für seine, die Immobilienbranche. Doch auch hier sind zahllose Details zu klären. Selbst für eine «Steuerreform» muss Trump daher lernen, zumindest in der eigenen Partei Brücken zu bauen. Angesichts seiner niedrigen Umfragewerte wird der Aussenseiter in Washington Freunde ohnehin bald dringender brauchen, als er heute ahnt.

Andreas Mink ist US-Korrespondent der JM Jüdischen Medien AG.