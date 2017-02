Dem Vergessen entgegen

BERN

Naomi Kunz, 3. Februar 2017

Die Schweiz als neu präsidierendes Mitglied der IHRA möchte vor allem Projekte mit den letzten noch lebenden Zeitzeugen des Holocaust fokussieren.

Ivan Lefkovits – im Hintergrund die Übergabe der Memoiren an Ruth Dreifuss (2011) sowie die Übergabe der gesamten Serie an die damalige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (2015).

Vertreter des diplomatischen Korps versammelten sich am 27. Januar zusammen mit Repräsentanten verschiedener Religionsgemeinschaften und weiteren geladenen Gästen zum jährlichen internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust im Yehudi-Menuhin-Forum in Bern. Gleichzeitig stellte sich die Schweiz als neues präsidierendes Mitglied der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) vor. Bereits im November 2015 hatten die 31 Mitgliedstaaten der IHRA die Kandidatur der Schweiz für den Vorsitz der Organisation angenommen. Die IHRA ist bestrebt, die Forschung und Bildung bezüglich des Holocaust zu fördern und die Erinnerung an die Opfer durch Gedenkfeiern und -stätten beizubehalten.

Bildung, Jugend und Social Media

Feierlich eröffnete Rabbiner David Polnauer die Gedenkveranstaltung mit dem Gebet «El male rachamim». Anschliessend sprachen der rumänische Botschafter Vlad Vasiliu und der israelische Botschafter Jacob Keidar. Seine Eltern wie auch die Eltern seiner Frau sind Überlebende des Holocaust aus Polen, sagte Keidar. Er unterstütze die Schweiz und ihren neuen Vorsitz in der IHRA in ihrem Engagement, das Gedenken an den Holocaust und seine Opfer in der Gesellschaft stärker zu verankern.

Danach verlas Benno Bättig, Generalsekretär des EDA und zukünftiger Vorsitzender der IHRA, eine Erklärung von Bundespräsidentin Doris Leuthard zur diesjährigen Gedenkfeier. Leider konnte Leuthard nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Die Schweiz wolle als Vorsitzende der IHRA 2017 insbesondere Projekte mit Überlebenden in den Fokus stellen. Diese sollen mit Hilfe neuer Medien einem jüngeren Publikum zugänglich gemacht werden.

Die Schweiz setze als amtierende IHRA-Vorsitzende auf Bildung, Jugend und Social Media, betonte auch Bättig in seiner Ansprache. So soll die Web App «Fliehen vor dem Holocaust» Jugendliche mit Geschichten von Holocaust-Überlebenden über die Nazi-Verbrechen informieren. Im Kanton Waadt werde ausserdem eine internationale Konferenz stattfinden, die untersuche, wie der Holocaust an Schüler übermittelt werden soll. Eine Wanderausstellung der Gamaraal Foundation stelle die letzten noch lebenden Holocaust-Überlebenden der Schweiz ins Zentrum.

Memoiren von Holocaust-Überlebenden

Im Anschluss an Bättigs Ausführungen sprach François Wisard, Historiker des EDA, über die Entstehung der Buchreihe «Memoiren von Holocaust-Überlebenden». Die Sammlung wurde von Ivan Lefkovits und Daniel Gerson mit massgeblicher Unterstützung des EDA herausgegeben. Die 15 Bände sind mit Auschwitz-Bildern von Gerhard Richter illustriert.

Abschliessend sprach Lefkovits selbst über die Memoiren und die Geschichte seiner Familie, die Haft in Ravensbrück und Bergen-Belsen, und was er und seine Mutter während des Holocaust erlitten haben. Um dem Vergessen entgegenzuwirken, habe er in den letzten Jahren Männer und Frauen dazu gebracht, ihre Erinnerungen an den Holocaust niederzuschreiben. Lefkovits zeigte sich insbesondere erfreut, dass sich die einzelnen Bände auch als Unterrichtsmaterial eignen: bereits seien die einzelnen Berichte von Sekundarschülern aufgearbeitet und ihm präsentiert worden, so auch seine eigene Geschichte – ein sehr emotionaler Moment für Lefkovits.

Lefkovits, emeritierter Basler Professor für Chemie, wurde 1937 in der Tschechoslowakei geboren. Er war sieben Jahre alt, als seine Familie von der Gestapo verhaftet, nach Ravensbrück und Monate später nach Bergen-Belsen deportiert wurde. «Ravensbrück war schrecklich, aber Bergen-Belsen war eine ganz andere Dimension, die sich jeder Beschreibung entzieht. Ein Überleben schien unmöglich», schildert Lefkovits eindrücklich. 1945 wurden er und seine Mutter von den Briten in Bergen-Belsen befreit. 1968 migrierte Lefkovits von Prag in die Schweiz. 

Ivan Lefkovits (Hg.): «Mit meiner Vergangenheit lebe ich». Memoiren von Holocaust-Überlebenden. Jüdischer Verlag im Suhrkamp-Verlag,

Berlin 2016.