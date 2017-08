Die Dramatikerin, Essayistin, Kuratorin und Romanautorin Sasha Marianna Salzmann wird für ihren Debütroman «Ausser sich» mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung 2017 aus-gezeichnet. Das Buch erscheint im September im Suhrkamp-Verlag. Die Jury schreibt in ihrer Begründung: «Salzmann erzählt buchstäblich ‹Ausser sich›, stets auf der Grenze ihres Körpers, ihrer Sprache, ihrer Gefühle und Wahrnehmungen. Ihr Debütroman ist eine so gewagte wie gelungene Gratwanderung zwischen kulturellen und geschlechtlichen Identitäten. Gleichzeitig folgt ihr Roman den assoziativen Gesetzen der Erinnerung. Auf diese Weise entsteht ein facettenreiches Generationspanorama von der Sowjetunion im 20. Jahrhundert bis ins Europa der Gegenwart.» Sasha Marianna Salzmann wurde 1985 in Wolgograd geboren, sie wuchs in Moskau auf, bevor sie mit ihrer jüdischen Familie im Jahr 1995 nach Deutschland emigrierte. Sie studierte Szenisches Schreiben in Berlin und ist seit dem Jahr 2013 Hausautorin des Maxim-Gorki-Theaters. Zudem gründete sie zusammen mit Maxi Obexer das Neue Institut für Dramatisches Schreiben. Der Preis, der mit 15 000 Euro dotiert ist, wird am 29. November im Literaturhaus in Frankfurt a. M. verliehen.