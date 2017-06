David-Sterne unerwünscht bei «Pride March»

CHICAGO

26. Juni 2017

Am Samstag marschierten 1500 bekennende Lesben auf dem «Chicago Dyke March». Dabei schlossen die Organisatorinnen drei jüdische Frauen aufgrund ihrer Flaggen aus.

Toleranz und Inklusivität sind gemeinhin das Motto der «Pride Marches», die am vergangenen Wochenende vielerorts in den USA stattfanden. In diesem Geist demonstrierten Hunderttausende von LGBTQ-Aktivisten und -Bürger Stolz auf die eigene Identität und gegen die Trump-Regierung. Doch in Chicago mussten drei jüdische Frauen am Samstag die Grenzen der Pride-Prinzipien erleben (Link).

Die Drei wollten an dem 21. «Chicago Dyke March» von Lesbierinnen teilnehmen und erschienenen mit Regenbogen-Flaggen mit David-Sternen in der Mitte. Organisatorinnen nahmen die Frauen zur Seite und schlossen sie von der Teilnahme an der Demonstration aus: Der David-Stern flösse anderen «Dykes» Ängste ein. Zudem sei der Marsch «anti-zionistisch» und «pro-palästinensisch».

Der Marsch hatte christliche Extremisten zu einer kleinen Gegen-Demonstration motiviert. Mit Laurel Grauer erklärte eine der jüdischen Aktivistinnen, sie habe die Regenbogen-Flagge mit dem David-Stern schon über zehn Jahre auf die Veranstaltung gebracht und feiere damit ihre «queere und jüdische Identität» (Link).

Grauer arbeitet für die Gruppe «A Wider Bridge», die sich für «Brücken» zwischen LGBTQ-Juden in Israel und Nordamerika einsetzt. Am Samstag sei sie unzählige Male auf ihre Haltung zu Israel angesprochen worden und habe stets erklärt: «Ja, ich bin Zionistin und Israel liegt mir am Herzen. Aber ich bin fest von der Notwendigkeit einer Zwei-Staaten-Lösung und eines unabhängigen Palästina überzeugt.» [AM]