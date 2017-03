David Dukes Twitter-Konto vorübergehend aufgehoben

USA

8. März 2017

Der Nachrichtendienst Twitter hob das Konto des früheren Ku-Klux-Klan-Führers nach einem Tweet auf, wonach «einige Synagogen geschlossen werden sollten».

Dies twitterte er als Antwort auf einen von ihm verlinkten Artikel in «Haaretz», der darüber berichtete, dass Synagogen in den USA den aufgrund der neuen Immigrationsgesetze von der Ausweisung Bedrohten Kirchenasyl anbieten würden. Dukes Konto wurde zwar am darauffolgenden Tag wieder aktiviert, jedoch kamen ihm dabei seine sämtlichen Followers abhanden. Kaum war er wieder Twitter-fähig, verbreitete Duke einige gegen Juden und Israel gerichtete Botschaften, während einige seiner Anhänger die vorübergehende Sperrung seines Kontos dem Umstand anlasteten, dass die Medien von Juden kontrolliert würden. In seiner eigenen Radiosendung schlug Duke etwas später in die gleiche Kerbe. Einer der Gründe für die Suspendierung seines Kontos, sagte er, sei wohl auch, dass er «die Tatsache bekanntgemacht» habe, dass Israel ein Ethno-Staat sei. Er ist allerdings seit einiger Zeit dafür bekannt, zu behaupten, dass Juden die amerikanischen Medien und internationalen Banken unter ihrer Kontrolle hätten.

Letzte Woche führte Twitter ein System ein, das Konti automatisch schliesst, wenn die Nutzungsbedingungen verletzt und beispielsweise Hassbotschaften verbreitet werden. Sollte ein Konto irrtümlich davon betroffen sein, werde es gemäss einem Sprecher von Twitter aber umgehend wieder freigegeben. [TA]