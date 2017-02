Das verborgene Potenzial ausschöpfen

Am kommenden Schabbat wird Tu Bischwat gefeiert – die Tradition sieht einen Seder vor, an dem Früchte verzehrt und ähnlich wie beim Pessach-Seder, vier Gläser Wein, getrunken werden. Aber warum gerade am 15. Schewat, einem Zeitpunkt, an dem die Bäume noch keine Früchte tragen? Wäre es nicht viel sinnvoller gewesen, diesen Feiertag im Frühling oder im Sommer zu feiern, da erst dann die eigentliche Pracht der Knospen und der Früchte zum Vorschein kommt?

Doch in Wirklichkeit geht es an Tu Bischwat um weit mehr als nur Früchte. Im Monat Schewat findet ein atemberaubendes Natur-schauspiel unter der Erde statt, welches unserem Auge verborgen bleibt: Die Versorgung mit den notwendigen Nährstoffen für das Wachstum der Bäume und ihrer Früchte erreicht im Monat Schewat einen Höhepunkt. Das Wachstums-potenzial der Bäume wird also in diesen Wochen gefördert und kann sich dann im Frühling und im Sommer sichtbar entfalten. Das innere Leben der Pflanzenwelt, welches wir mit blossen Augen nicht sehen können, und das Wachstum der Bäume und ihrer Früchte, welche wir wahr-nehmen können, ähnelt auch unserem Leben. Auch wir Menschen haben eine innere, ver-borgene Welt, nämlich unser besonderes Potenzial, unseren Charakter und unsere Eigenschaften positiv zu entwickeln. Dieses Potenzial ist dem Auge verborgen. Gleichzeitig haben wir unsere äusseren Taten, die allen sichtbar sind. Diese Taten hängen jedoch von der Entwicklung und Reife des Potenzials ab.

Es ist ersichtlich, dass gemäss unseren Weisen der Spätantike, die schon vor rund 2000 Jahren Tu Bischwat als einen besonderen Tag bestimmt haben, die Feststellung und Entwicklung unseres Potenzials eine sehr wichtige Rolle im Leben einnehmen sollte. Nur wenn die Nährstoffversorgung der Bäume ungestört verläuft, sind auch am Ende Früchte garantiert. So auch beim Menschen: Das Potenzial eines jedes Menschen ist sehr gross. Als Kind hat man viele verschiedene Vorstel-lungen, wer man sein möchte, wenn man gross wird, man sieht sehr viele Möglichkeiten für sein Leben. Es scheint einem, als habe man als Kind ein sehr gros­ses Potenzial. Je älter man wird, desto mehr fängt man an, sich einzuschränken und leider auch nicht selten an sich und seinen Stärken zu zweifeln. Manche Psychologen erklären diese Limitierung als einen wichtigen Teil des Erwachsenwerdens und die Konzentration auf nur einen Weg als Reife. Doch es gibt auch die andere Seite der Medaille: Menschen schränken ihre Möglichkeiten oft auch deshalb ein, weil sie innerlich die Hoffnung, ihr Potenzial zu realisieren, längst aufgegeben haben. Sie verschliessen sich vor neuen Wegen und hören auf, über ihren eigenen Horizont zu denken. Ein gesunder Baum jedoch trägt Früchte, die verschieden aussehen. Sie haben verschiedene Grössen, verschiedene Farben und, abhängig von der Position, auch einen etwas anderen Geschmack. Das Potenzial entfaltet sich somit vielfältig und pluralistisch. Wir Menschen können selbst im Erwachsenenalter ein sehr breites Potenzial haben und dieses noch tiefer entdecken und weiterentwickeln. Daher wird Tu Bischwat dann gefeiert, wenn alles in der Natur noch verborgen ist. Die daraus folgenden Taten hingegen, welche, wie oben erwähnt, mit den Früchten zu vergleichen sind, sind lediglich ein Spiegelbild unserer inneren Welt. Tu Bischwat lehrt uns, dass wir uns an diesem Vorbild aus der Natur ein positives Beispiel nehmen und uns auf unser grosses Potenzial und die inneren Stärken zu konzentrieren sollen.

Chana Baumel ist Rebezzen in der Israelitischen Gemeinde Basel.