Das übliche Spiel

WILLISAU BEI LUZERN

16. Januar 2017

Die rechtsextreme Partei National Orientierter Schweizer PNOS organisierte einen Konzertabend in luzernischen Willisau. Die Kantonspolizei orientiert beschönigend.

Die Partei National Orientierter Schweizer PNOS will «ein Parteihaus» errichten. Der Ort ist unbekannt, aber die Rechtsextremen sammeln schon einmal Geld, dieses Wochenende mit einem «Unterstützungskonzert». Seit Wochen öffentlich angekündigt waren drei Bands, darunter der deutsche Rapper «Makss Damage», bereits vorbestraft wegen Volkverhetzung. Mitte Oktober war er auch im toggenburgischen Unterwasser aufgetreten, als sich über 5000 Neonazis - vorwiegend aus Deutschland - polizeilich unbehelligt in einer Tennishalle versammeln konnten. Die St. Galler Kantonspolizei hatte damals viel Kritik einstecken müssen. Und so hat sie vergangene Woche schon einmal vorsorglich das – ohne genaue Ortsangabe – angekündigte Konzert auf ihrem Kantonsgebiet untersagt. Unter Juristen umstritten ist allerdings, ob sie sich dafür auf eine ausreichende Gesetzesbasis berufen kann. Wie auch immer. Die Rechtsextremisten trafen sich am Samstag zuerst im Kanton Aargau und zogen dann einige Kilometer weiter in den Kanton Luzern, nach Willisau. Rund 100 bis 150 Personen sollen das Konzert besucht haben. Die Luzerner Kantonspolizei liess die PNOS gewähren, die Partei sei legal und es gelte «die Versammlungsfreiheit». Sie habe auch einen Deutschen «mit Einreisesperre» angehalten «und zurück an die Grenze begleitet». Ob es sich um den Rapper «Makss Damage» handelt, wollte sie auf Medienanfragen nicht bestätigen. Sie legte allerdings auch eine falsche Fährte, sie hätte im Saal kontrolliert, ob die angekündigte italienische Band aufträte. Der Verdacht habe sich nicht erhärtet. Stunden später publizieren die italienischen Rechtextremen auf ihrem Facebook-Konto ein Foto, das sie im Willisauer Lokal zeigt, versehen mit der Inschrift «Wir haben dieses Bild aufgenommen, während uns der Geheimdienst suchte.» [HS]