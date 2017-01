Das Treffen steigt am 15. Februar

NETANYAHU-TRUMP

31. Januar 2017

Offizielle Bestätigung durch das Weisse Haus.

US-Präsident Donald Trump wird den israelischen Premierminister Binyamin Netanyahu am 15. Februar zum ersten offiziellen Treffen der Beiden nach den amerikanischen Präsidentschaftswahlen in Washington empfangen. Das bestätigte Sean Spicer, Sprecher des Weissen Hauses, am Montag. Im Zentrum der Gespräche werden nach amerikanischer Darstellung die Stärkung der strategischen und geheimdienstliche Kooperation zwischen den beiden Staaten stehen. Am Montagabend erklärte Netanyahu seinerseits, er werde Trump bitten, die Sanktionen gegen Iran zu verstärken, vor allem was dessen ballistisches Raketenprogramm betreffe. Am Sonntag vollzog Iran einen Test mit einer ballistischen Mittelstreckenrakete. Das Geschoss explodierte nach rund 1000 Kilometern in der Luft. Die Untersuchungen westlicher Experte zur Frage, ob der Test ein Misserfolg war, sind noch nicht abgeschlossen. Netanyahu sprach bereits von einer eklatanten Verletzung der der Islamischen Republik gemachten Auflagen. Aus israelischer Sicht wird auch die von der Jerusalemer Regierung immer noch erwartete Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem ein Gesprächsthema am 15. Februar sein. Schon am heutigen Dienstag wird Präsident Trump dieses Thema mit dem zu Besuch weilenden jordanischen König Abdullah II diskutieren. - Nach der Rückkehr des israelischen Regierungschefs am 17. Februar wird übrigens kaum Zeit bleiben, um die Koffer umzupacken, fliegt Netanyahu vom 19.-24. Februar doch bereits nach Australien. Nachdem Netanyahu und Präsident Rivlin in der Vergangenheit bereits mehrere Besuche in Australien absagen mussten, herrschte auch dieses Mal in Canberra eine ähnliche Befürchtung, die sich erst legte, nachdem Netanyahu offiziell das termingerechte Abhalten seiner Visite in «Down under» bestätigte, während der ebenfalls geplante Besuch in Singapur abgesagt werden musste. [JU]