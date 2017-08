«Das Schlimmste wird noch kommen»

Islamischer Staat

21. August 2017

Eindringliche Warnung des ehemaligen israelischen Terror-Abwehrchefs.



Die radikale Organisation «Islamischer Staat» (IS) liege zwar beinahe schon in ihren letzten Zügen, doch das Schlimmste seiner Aktionen stehe uns noch bevor. Das sagte in einem Interview mit dem israelischen Armeeradio Brigade-General Nitzan Nuriel (30), der ehemalige Leiter des israelischen Terrorabwehrbüros. «Die westliche Gesellschaft muss sich daran gewöhnen, dass der Terrorismus Teil unseres Lebens ist. Wir müssen uns daran nicht in dem Sinne gewöhnen, dass wir ruhig dasitzen und auf die nächste Attacke warten sollten, und nicht im Sinne, aufzuhören, ins Ausland zu reisen, oder schlicht aufzuhören, zu leben.» Man müsse nach demjenigen umzuschauen, der die Aktionen und Prozesse verbessern könne, die vielleicht helfen würden, den nächsten Anschlag zurückzudrängen oder dazu beizutragen, dass dieser Anschlag möglichst wenige Menschenopfern fordern würde. Nuriel, der 2017 als ein «blutiges Jahr» für Europa prognostiziert hatte, sprach mit dem Militär-Radiosender im Anschluss an die verlustreichen Attacken von Barcelona und Cambrils. «Das Schlimmste wird, so denke ich, noch kommen. Wir sind Zeugen der Todeswindungen der physischen Infrastruktur des IS in der Region.» Diese würden bedauerlicherweise von vielen Zwischenfällen dieser Art, und noch schlimmeren, begleitet sein. «Ich persönlich glaube, dass uns eine chemische Terrorattacke bevorsteht.» [TA]