Das «Orakel von Boston» warnt

TRUMP

8. Februar 2017

Ein renommierter Investor erwartet Turbulenzen an den Börsen aufgrund der Wirtschaftspolitik von Donald Trump.

Die «New York Times» nennt Seth Klarman einen «schweigsamen Giganten». In Finanzkreisen ist der Investor in Anspielung auf Warren Buffett als «Orakel von Boston» bekannt (Link). Der Fund-Manager jüdischer Herkunft verwaltet mit seiner Gruppe «Baupost» 30 Milliarden Dollar. Klarman hält gemeinhin auf Diskretion und ist in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Ähnlich wie das «Orakel von Omaha» Buffett sendet Klarman seinen Anlegern jedoch regelmässig Briefe über die Lage der Wirtschaft und an den Märkten.

Klarmans Brief von Ende Januar fand nun den Weg zur Times. Enthalten sind Warnungen vor einer Destabilisierung der Börsen aufgrund der protektionistischen Politik der Trump-Regierung, die neue Handelsbarrieren errichte: «Womöglich gelingt es Präsident Trump, den Vormarsch von Automatisierung und Globalisierung vorübergehen aufzuhalten… aber langfristig schadet eine protektionistische Handelspolitik Volkswirtschaften» heisst es in dem Brief. Deshalb setze Amerika traditionell auf den Freihandel. Riskant seien auch die von Trump angekündigten Steuersenkungen. Diese würden die Staatsverschuldung weiter steigern und die Inflation neu entfachen, was wiederum die Zinsen auf die Schulden in gefährliche Höhen treiben würde.

Klarman betrachtet die «erratischen Tendenzen und das übermässige Vertrauen Trumps in die eigene Weisheit» als hochproblematisch: Diese Haltung sei mit Führungsstärke und vernünftiger Entscheidungsfindung nicht vereinbar. Der 59-Jährige warnt daher vor «einem langfristigen Niedergang der Hegemonie des Dollars, rasant steigenden Zinsen und Inflation, sowie globaler Angst». [AM]