Das neue Dream-Team

STANDPUNKT JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider, 21. Juli 2017

Wenn man Kind von Emigranten ist und bereits in dem Land geboren wurde, das nicht das Heimatland der Eltern ist, dann entwickelt man gegenüber jenem Land, in meinem Fall Ungarn, ein merkwürdiges Verhältnis. Ich kann diese Sprache, bin mit ungarischer Kultur, ungarischem Essen aufgewachsen. Ich kenne all die Erzählungen über den ungarischen Antisemitismus. Und als ich als Journalist nach 1989 regelmässig nach Ungarn fuhr, um dort Reportagen zu drehen, fühlte es sich an, als ob ich «heim» käme, da ja jeder die Sprache meiner Eltern und der Freunde meiner Eltern spricht. Ja, selbst die antisemitischen Äusserungen klangen auf Ungarisch «vertraut». Und doch: Ungarn war und ist wahrlich nicht meine Heimat, über den Antisemitismus und die nationalistisch-rassistische Politik von Viktor Orbán und seine Fidész-Partei habe ich bereits Anfang der 2000er-Jahre berichtet, auch über seine Umdeutung der ungarischen Geschichte im «Terror-Haus», einem Museum, das die Ungarn in erster Linie als Opfer der Sowjets darstellt, über die Jahre als die Ungarn aktiv am Holocaust beteiligt gewesen waren, gab es gerade mal zwei Ausstellungsräume, ach was, Zimmer.

Und nun das: In einer beispiellosen Kampagne hat sich Orbán auf den ungarisch-amerikanisch-jüdischen Milliardär George Soros eingeschossen (vgl. tachles 28/17). Überall hängen Plakate mit seinem Konterfei und dem Slogan «Lassen wir nicht zu, dass Soros das letzte Lachen innehat» – eine klare Anspielung auf Hitlers «Den Juden wird das Lachen noch vergehen», wie das Moshe Zimmermann und der ehemalige israelische Botschafter Shimon Stein in der israelischen Tageszeitung «Haaretz» aufzeigten. Die Plakate hängen überall, man kommt in Budapest gar nicht umhin, immer wieder auf das Gesicht von Soros und den Slogan zu stossen. Die ungarischen Juden erleben einen Anstieg an antisemitischen Vorfällen, sie sind in grosser Sorge, und so schien es nur natürlich, dass der israelische Botschafter in Ungarn, Yossi Amrani, in den letzten Tagen eine scharfe Erklärung gegen das Plakat und die Aktion Orbáns machte. Doch er wurde von seinem eigenen Premier, Binyamin Netanyahu, zurückgepfiffen!

Netanyahu wand sich aus der für ihn unangenehmen Situation heraus: Ja, man kritisiere natürlich Antisemitismus, aber nicht das Recht der ungarischen Regierung George Soros zu kritisieren ... So in etwa winselte es aus Jerusalem, wenige Tage vor dem gros­sen Staatsbesuch am 18. Juli in Budapest.

Was ist geschehen?

Nun, Netanyahu und Orbán haben ein gemeinsames Feindbild, und das ist George Soros. Der Multimilliardär ist in Ungarn und Israel (und Russland und anderen rechtslastigen Ländern) verhasst, er ist eine problematische Figur, keine Frage, aber er finanziert viele linksliberale Menschrechtsorganisationen und NGOs, die das Vorgehen der Regierungen in diesen Ländern anprangern. Orbán versucht, die von Soros finanzierte Central European University in Budapest zu schliessen und Menschenrechtsorganisationen mundtot zu machen; Netanyahu versucht, mit ihm unliebsamen NGOs, die Soros mitfinanziert, dasselbe.

So ist Netanyahu willens, mit Antisemiten zu paktieren, weil ihm das ideologisch scheinbar zugute kommt. Das ist jämmerlich und schrecklich zugleich. Und so reiste Netanyahu nach Budapest und fühlte sich wohl mit dem Mann, der noch vor zwei Wochen Miklós Horthy in hohen Tönen gelobt hatte – den antisemitischen Reichsverweser Ungarns bis 1944.

Netanyahu war das gleich. Und als Orbán ihm dann auch noch erklärte, dass es ein Fehler war, dass Ungarn im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis kooperiert hatte, anstatt Juden zu schützen, das werde nie wieder geschehen, da war der Gipfel der Perfidie und des Hohns erreicht. Nicht so für Netan­yahu, der gegenüber den Visegrad-Staaten in Budapest seine Verachtung gegenüber der EU ausdrückte. Dass dies bekannt wurde, war ein Versehen, das Mikro war an, das wusste Netanyahu nicht (vgl. S. 7). Doch so machte er sich mit diesen Staaten gemein, Staaten, die wie zum Beispiel Ungarn oder im Augenblick noch schlimmer Polen die Demokratie zerstören und in ihrem Rassismus eine völlige Abschottung ihrer Grenzen befohlen haben.

Wie tief kann man als Jude, als Premier der «einzigen Demokratie des Nahen Ostens», wie Netanyahu nicht müde wird zu betonen, eigentlich noch sinken? Es ist zum Fremdschämen. Oder auch einfach: Es ist zum Kotzen!

Richard C. Schneider ist Publizist, Redaktor und Filmemacher für die ARD, er war Studioleiter des Bayrischen Rundfunks in Tel Aviv und zuletzt in Rom.