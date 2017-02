Das Massaker als Show

STANDPUNKT

Charles E. Ritterband, 10. Februar 2017

«Wer Rechnitz sagt, der meint Verdrängen», lautet die Quintessenz im faszinierenden Buch «Und was hat das mit mir zu tun?» (Kiepenheuer & Witsch, Köln 2016) des Journalisten und Autors Sacha Batthyany, der ganz plötzlich, in einem Sonntagsdienst in der Redaktion der «Neuen Zürcher Zeitung» mit einem aufwühlenden, jahrzehntelang totgeschwiegenen Kapitel seiner Familiengeschichte konfrontiert wurde, und in einer akribischen Recherche Schicht um Schicht jenes grauenhaften Geschehens freilegt (vgl. tachles 51/16). Im Wiener Akademietheater wird gegenwärtig das Stück «Rechnitz (Der Würgeengel)» der Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek aufgeführt. Die Wiener Inszenierung lässt einen, im Gegensatz zur Wirkung von Batthyanys autobiografischem Werk, ratlos und verwirrt zurück – eine laute, wilde Show, die vorgibt, jene Ereignisse künstlerisch zu verarbeiten, die aber letztlich keine Erkenntnisse, sondern höchstens diffuse Emotionen vermittelt. Der Regisseur Milos Lolic gibt selbst zu: «Das Thema Rechnitz erweist sich als Nebelwand».

Massaker gab es viele, in jenen letzten Kriegstagen im Osten der untergehenden «Ostmark» (Österreich), als 1944 die letzten überlebenden, völlig erschöpften ungarischen Juden als Zwangsarbeiter zum Bau des «Südostwalls» gegen die anrückenden Sowjets eingesetzt oder nach Westen in Richtung des Konzentrationslagers Mauthausen getrieben wurde. Kleine Gedenksteine in Wäldern, von niemandem bemerkt, erinnern an die Morde. Doch das Massaker im winzigen burgenländischen Dorf Rechnitz wurde, allerdings erst nach Jahrzehnten, zum grausigen Symbol dieser Mordtaten auf österreichischem Boden.

Wenige Tage bevor die sowjetischen Befreier anrückten, warteten rund 200 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter im Bahnhof Rechnitz auf ein ungewisses Schicksal. Unweit davon, am Abend des 24. März 1945, hielt Gräfin Margit Batthyany, eine Tochter des deutschen Grossindustriellen Heinrich Thyssen, der das NS-Regime mit kriegswichtigem Stahl belieferte, auf ihrem Schloss mit hochrangigen SS-Offizieren und NSDAP-Funktionären ein orgiastisches Saufgelage («Gefolgschaftsfest») ab. In dessen Verlauf wurden die Juden auf Lastwagen in eine Scheune («Kreuzstadel») transportiert. Unter den Festgästen der Gräfin wurden Waffen verteilt. Die Juden mussten sich nackt ausziehen (damit ihre Leichen schneller verwesten), 180 wurden von den stockbesoffenen Nazis (und angeblich auch von der Gräfin höchstpersönlich) durch Genickschuss ermordet und anschliessend verscharrt. Danach kehrte die Festgesellschaft zurück ins Schloss und feierte weiter. Die restlichen 18 Juden mussten ihre Schicksalsgenossen verscharren und wurden dann auch ermordet.

Der Gräfin gelang die Flucht in die Schweiz – ihre Familie lebte in Castagnola, in der berühmten Villa Thyssen, unter Kunstwerken von Weltrang; bei der Einbürgerung der mörderischen Gräfin und ihres Gatten in die Schweiz im Jahr 1970 wird, wie Batthyany betont, das Massaker von Rechnitz «mit keinem einzigen Wort erwähnt, weder in einer direkten Befragung, noch in einer Aktennotiz, obwohl die schweizerische Bundespolizei von Rechnitz wusste.» Auch den beiden Haupttätern gelang die Flucht – angeblich wurden sie von der Gräfin in der Luganeser Villa versteckt. Ein telegraphischer Hinweis von Interpol Wien an die Behörden in Lugano und die entsprechenden Haftbefehle blieben ohne Ergebnis – und die Mörder verschwunden. Stattdessen wurden die beiden Augenzeugen des Massakers bald darauf ermordet aufgefunden. Nicht aber die Überreste der ermordeten Juden; die Einwohner des Dorfes mauerten jahrzehntelang und verweigerten jegliche Kooperation mit den Behörden, gegenüber Journalisten verhielten sie sich aggressiv. Rechnitz als Inbegriff des österreichischen Verdrängens, und der Tatsache, dass die meisten NS-Mörder ungeschoren davonkamen.

Charles E. Ritterband ist langjähriger Auslandskorrespondent der «Neuen Zürcher Zeitung» in Jerusalem, Washington, London, Buenos Aires und Wien.