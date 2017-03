Das jüdische Buch lebt

ZÜRICH

Valerie Wendenburg, 24. März 2017

Die vierte Auflage des Tags des jüdischen Buches überzeugte am Sonntag in Zürich mit einem gelungenen Mix aus Lesungen, Buchpräsentationen und Vorträgen.

Gross war das Interesse am diesjährigen Tag des jüdischen Buches, der am Sonntag erneut im Kulturhaus Helferei in Zürich stattfand. Gut besucht war bereits der erste von fünf Anlässen, an dem Christoph Gutknecht aus Hamburg anhand einer ganzen Anzahl von Ausdrücken eindrücklich aufzeigte, dass die deutsche Sprache nicht wenige Wörter besitzt, die aus dem Jiddischen übernommen wurden. «Pleite» und «Chuzpe», «Etzes» und «meschugge», «Stuss» und «Zores» seien heute in Berlin oder Hamburg durchaus gebräuchlich, so der Linguist. Vom Revival des Jiddischen zeuge aber auch, dass US-Präsident Trump sich eine Liste jiddischer Begriffe habe zusammenstellen lassen, die er im Wahlkampf gegen Hillary Clinton habe einsetzen wollen. Im Gespräch mit Charles Lewinsky berichtete Gutknecht darüber hinaus, dass das Interesse an Jiddisch an nicht wenigen Universitäten in letzter Zeit gestiegen sei.

Internationale Gäste

In ihrem weit verzweigten Familienroman stellte anschliessend die Berliner Autorin Marcia Zuckermann ihr Buch «Mischpoke!» vor, das sie mit den Worten einführte: «Die zwei Familienzweige, von denen ich abstamme, mochten sich nicht. Aber sie hatten viel miteinander gemeinsam, waren allesamt Querköpfe, Nonkonformisten und haben immer an sich geglaubt.» Gerne hätten die Zuschauer noch mehr Pointen dieser Art von Zuckermann gehört, die sich aber dazu entschlossen hatte, ausschliesslich aus ihrem Roman zu lesen – unterbrochen wurde die Lesung allein von Musikstücken, die ab und an eingespielt wurden. Im Anschluss an den Anlass, der von Eva Koralnik moderiert wurde, betonte Zuckermann gegenüber tachles, dass dies ihre bisher einzige Buchvorstellung in der Schweiz gewesen sei und sie sich daher über diese Gelegenheit besonders gefreut habe.

Zum ersten Mal zu Gast in Zürich war auch Anna Kawalko aus Jerusalem. Für die polnische Historikerin hatte der Besuch eine ganz besondere Bedeutung, forscht sie doch seit Jahren über die Geschichte der Bibliothek des Breslauer Rabbinerseminars – Teile von ihr sind heute im Bestand der Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich und in Genf. Ihr Vortrag in englischer Sprache war sehr spannend, Kawalko legte – auch im Gespräch mit Sima Kappeler – die Geschichte der Breslauer Bibliothek anschaulich dar und zeigte das auf, wie der Bestand während des Zweiten Weltkriegs gerettet und aus welchem Grund er anschliessend nicht geschlossen an einen Ort gebracht wurde. Anna Kawalkos Vortrag über die wechselvolle Geschichte der Breslauer Bibliothek hat hoffentlich das Interesse an den kaum genutzten historischen Buchbeständen in Zürich und Genf geweckt.

Viel geschmunzelt und gelacht wurde am Nachmittag bei der Lesung mit Tomer Gardi, die von Michael Guggenheimer moderiert wurde. Man ist geneigt, Gardi als «israelischen» Autor einzuführen, gegen diese Eingrenzung in Nationalitäten sträubt sich der vielsprachige Autor aber. So ist auch die Herkunft der Protagonisten in seinem Buch «Broken German» undefiniert – klar aber ist, dass das Buch urkomisch ist und Gardi es mit seiner Art zu lesen vermag, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen.

Werkschau aus einer untergegangenen Welt

Den krönenden Abschluss bot schliesslich das Schauspieler-Duo Graziella Rossi und Helmut Vogel, das am Abend vor ausverkauftem Saal eine literarische Revue zu Czernowitz mit dem Titel «Eine Gegend, in der Menschen und Bücher lebten» darbot. Die Klarinettistin Martha Rüfli begleitete das Duo zwischen den Textpassagen. Zusammengestellt hatte diese Werkschau aus einer untergegangen Welt Judith Stumpfer, Programmleiterin Kultur an der Evangelischen Akademie Tutzing. Texte von Rose Ausländer, Karl Emil Franzos, Paul Clean, Selma Meerbaum-Eisinger machten deutlich, welche bedeutende Rolle die Bukowina einst in der deutschsprachigen Kultur besass.

Das Programm des vierten Tages des jüdischen Buches haben Autor Charles Lewinsky, Literaturagentin Eva Koralnik und der Publizist Michael Guggenheimer vom Vorstand des Vereins Jüdische Kultur und Wissenschaft gestaltet. Im Anschluss an den anregenden Anlass meinte Michael Guggenheimer: «Der Tag des jüdischen Buches ist eindeutig zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt Zürich geworden. Der Mix von Lesungen, Buchpräsentationen und Vorträgen spricht zahlreiche Besucher an, von Jahr zu Jahr immer mehr.» Ein vielversprechendes Fazit, gerade im Hinblick auf die kommende fünfte Ausgabe im Jahr 2018. 