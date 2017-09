Das Ideal eines grenzenlosen Europa

AARGAU

Shai Holer, 8. September 2017

Doron Rabinovici und Adolf Muschg waren zu Gast im Aargauer Literaturhaus in Lenzburg und führten eine Debatte über Europa früher und heute.



Mit Doron Rabinovici und Adolf Muschg lud das Aargauer Literaturhaus zwei bedeutende Schriftsteller ein, die auch bekannt dafür sind, vor einer politischen Positionierung nicht zurückzuschrecken. Gemeinsam haben sie dem Publikum anhand selbst Erlebtem und gespickt mit reichlich Anekdoten ihr Verständnis zur gegenwärtigen Situation in Europa kundgetan, sich auf Probleme bezogen und Vorzüge dargelegt, und zum Teil Prognosen gewagt. Mit Kritik an der eigenen Heimat haben sie hierbei nicht gespart.

Griechische Mythologie als Vorlage Adolf Muschg, beinahe drei Jahrzehnte lang Professor für deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft an der ETH und von Christoph Blocher einst als verräterischer Volksfeind betitelt, begann mit einer Geschichte, einem Auszug aus einer griechischen Tragödie – die «Schutzflehenden». Muschg sollte noch einige Male auf Analogien zwischen der griechischen Mythologie und der Geschichte Europas verweisen. Europa sei gar keine Europäerin gewesen, sie käme aus der Region des heutigen Gazastreifens, somit eine Eingewanderte. Muschg kündigte hiermit an, worum es sich im Gespräch mitunter handeln sollte: um die gegenwärtige Situation Europas und den Umgang mit Flüchtlingen. Wortgewandt und schlagfertig verdeutlichte der Schriftsteller, der 1975 für den Ständerat der SP in Zürich kandidiert hat, dass Europa stets unter dem Einfluss der Aussenwelt gestanden habe.

Nächstenhilfe

Auch Rabinovici setzte mit einer Geschichte ein, im Gegensatz zu Muschg mit einer persönlichen. Sein Vater sei während des Zweiten Weltkriegs als Jugendlicher in Rumänien auf ein Schiff gekommen. Er hätte am Hafen eine Nachbarin wiedererkannt, die ihre Koffer von rumänischen Soldaten gestohlen vermutete. Als er mutig vor Wehrmachtssoldaten nach Hilfe verlangt hätte und diese seiner Nachbarin auch tatsächlich zugekommen sei, hätte sie seinem Vater danken wollen und ihn zu sich auf das Schiff eingeladen. Das Schiff, auf dem Doron Rabinovicis Vater ursprünglich gewesen wäre, sei tags darauf torpediert worden, bis auf acht Personen seien alle umgekommen. Rabinovici, geboren in Tel Aviv, kam als Dreijähriger nach Wien. Im Konservatorium sei er damals ein Exot gewesen. Er sieht die momentane Situation in Europa bezüglich der Flüchtlinge als Bewährungsprobe.

Wirtschaftlicher Vordergrund

Muschg verglich Europa mit der Schweiz, die Schwierigkeiten, die «Identitätsunterschiede» mit jenen der Eidgenossenschaft Mitte des 19. Jahrhunderts und fügte hinzu: «Wir sind ein europäisches Land wie kaum ein anderes, und zwar strukturell, nicht nur durch die geografische Lage.» Dass Europa heute allzu häufig auf die Europäische Union reduziert wird, war für Rabinovici hinsichtlich der Historie verständlich, sei es doch damals darum gegangen, Europa wirtschaftlich aufzubauen. Und Muschg ergänzte mit einem Zitat: «Hätte Europa bei der Kultur begonnen, gäbe es noch heute keine Vereinigung.»

Dennoch standen sowohl Muschg als auch Rabinovici dem Konstrukt EU auch kritisch gegenüber. «In Europa muss man einer Nation angehören, um Europäer zu sein. Und das ist eine Mitteilung an alle Minderheiten in den Nationen», damit spielte Rabinovici auf die Situation der Roma an, die seines Erachtens, im Hinblick auf das Ideal eines grenzenlosen Europa, das Europäischste seien, was Europa zu bieten hätte.