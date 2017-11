Das Haus an der Balfourstrasse

ZUR LAGE

Dan Margalit, 3. November 2017

Die Annahme der Unschuld ist so lange das Privileg einer jeden Person, die eines Verbrechens verdächtig oder beschuldigt wird, bis ein endgültiges Urteil gefällt worden ist. Es ist auch das Privileg von Premierminister Binyamin Netanyahu, doch bedarf es einiger Aktualisierungen.



Manchmal wird die Öffentlichkeit mit einem Verdächtigten konfrontiert, der seine Vergehen vor laufenden Polizeikameras rekonstruiert und seine Taten in seinen eigenen Worten schildert. Zu diesem Zeitpunkt gilt er immer noch als unschuldig. Vor Gericht wird er sagen, dass die Polizei ihn gedrängt habe, etwas zu gestehen, dass er nicht getan habe. Das ist sein Recht. Allerdings steht die Annahme seiner Unschuld vom Moment der Re-konstruktion an auf wackligen Beinen.

Der Eifer, mit dem Netanyahus Kumpanen die Gesetzesvorlage propagieren, die einen amtierenden Regierungschef vor Untersuchungen wegen Betrugs und Bestechung befreien will, gleicht einer Rekonstruktion, die Verdächtigte vor einer Kamera vollziehen. Es könnte keinen wirksameren Indizienbeweis dafür geben, dass Netanyahu sich schuldig fühlt und in Panik seine Gefolgschaft ausschickt, um in der Form einer legislativen Mafia Unruhe zu schaffen.

Über die politischen Aspekte dieses Gesetzes ist bereits alles gesagt worden. In seiner glorreichen Rede anlässlich der Eröffnung der Wintersession der Knesset beschrieb Präsident Reuven Rivlin den Haufen verwerflicher Gesetze, die Netanyahu und seine Anhänger vorgelegt haben – Gesetze, welche die bürgerliche Gleichheit und Freiheit vor dem Gesetz bedrohen, die ein gesetzesfürchtiges Land definieren.

In dieser Hinsicht steht Israel zusammen mit Staaten wie den USA und Deutschland, aber auch mit Österreich, Ungarn und Polen, wo die Demokratie angesichts des Panik unter der Lokalbevölkerung verbreitenden global-islamischen Terrors und Wellen ausländischer Flüchtlinge im Rückzug ist. Die Schlussfolgerung von Aharon Barak, dem Präsidenten des Obersten Israelischen Gerichtshofs, der zu diesem Thema in den USA Vorlesungen gehalten hat, ist, dass Gerichte in aufgeklärten Staaten ihren richterlichen Aktivismus erweitern müssen, um der Demokratie den Rücken zu stärken, ohne zu warten bis die Sturmwinde sich gelegt haben. In Israel scheint die zeitgenössische Gesetzgebung sich in die entgegen- -gesetzte Richtung zu bewegen.

Abgesehen von den Dramen in der Knesset und den Gerichten müssen wir die psychologische Dynamik der Likud-Abgeordneten in Betracht ziehen. Ausgerechnet Oren Hazan war der Einzige, der, ähnlich dem gerechten Mann in Sodom, erklärte, dass das Gesetz, das einen Premierminister von einer strafrechtlichen Untersuchung befreit, unwürdig ist. Wo sind die anderen? Sind sie so unvernünftig?

Ich hätte erwartet, dass Knessetabgeordnete oder Minister wie Gilad Erdan, Benny Begin, Yehuda Glick, Sharren Haskel, Tzipi Hotovely und Yuval Steinitz Netanyahu an die Tage erinnern würden, in denen er in einem Tel Aviver Restaurant sass und sagte, dass das Ausmass der Untersuchungen gegen Premierminister Ehud Olmert seinen unverzüglichen Rücktritt erfordern würde. Warum schweigen sie mit einem Male? Warum sagen sie ihm nicht, dass sie nicht ein ganzes funktionierendes Rechtssystem zerstören wollen, um eine Person, und sei sie noch so wichtig, da-von zu befreien, Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen?

Es ist faszinierend und gleichzeitig komisch zu sehen, was in den Hinterhöfen der Menschen geschieht, die an diesem schmutzigen und korrupten Geschäft teilhaben. Gibt es keine Ehepartner, Kinder oder Enkel in den Familien der zu Netanyahu stehenden Abgeordneten und Minister wie David Bitan, David Amsalem, Yariv Levin und Miri Regev, oder bei Ayelet Shaked und Naftali Bennett, und bis zu einem gewissen Grad am Schabbattisch eines Moshe Kahlon oder Yoav Galant, die ihr Erstaunen darüber zum Ausdruck bringen würden, warum sie Falsches in den Augen der Öffentlichkeit oder sogar Gottes tun?

Beim Ausbruch des Zweiten Libanon-Kriegs, als das Volk hinsichtlich seiner Berechtigung in zwei Lager gespalten war – ein ehrenvoller Disput –, erschien Dana Olmert, die Tochter des da-maligen Premierministers, an einer Protestkund--- gebung vor dem Haus von Generalstabschef Dan Halutz. Sie hatte einen liebenden Vater und eine schöne Familie, doch sie war integer genug, zu glauben, dass sie nicht darauf verzichten konnte, ihren Ansichten öffentlich Ausdruck zu verleihen, egal, ob diese richtig oder falsch waren.

Die Medien folgen natürlich nur den Menschen an der Spitze. Ihre Handlungen, Worte und Gesetzgebungen legen Zeugnis ab für die Stärke oder Schwäche des ganzen Systems. Anzeichen des Blödsinns sind jedoch nicht nur unter den Führern sichtbar, sondern in ihren Familien, bei Freunden und Günstlingen. Ihr Schweigen ist fast so besorgniserregend wie Netanyahus Ambition, ungeachtet der öffentlichen oder nationalen Kosten in der Residenz des Regierungschefs zu leben.

Dan Margalit ist freischaffender Journalist und lebt in Israel.