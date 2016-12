STANDPUNKT JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider, 16. Dezember 2016

Während ich diese Zeilen schreibe, ist Ostaleppo fast schon völlig erobert. Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist das grosse Morden, das Abschlachten der Zivilbevölkerung von Ostaleppo vielleicht noch in vollem Gange. Was im Augenblick an Nachrichten von dort kommt, ist der reinste Horror. Die Achse Assad-Hizbollah-Iran-Putin hat gewonnen. Bitte lesen Sie den Satz nochmal: Assad, Hizbollah, Iran, Putin haben gewonnen.

Und wem ist das, nicht zuletzt, zu «verdanken»? Erinnern Sie sich noch an den Spätsommer 2013? Da hatte Obama keine Wahl mehr. Nachdem der israelische Geheimdienst schon 2012 den USA die Belege geliefert hatte, dass Assad «weapons of mass destruction» einsetzte, im Klartext: C-Waffen, musste Obama, der grosse Zauderer in Sachen Syrien, irgendwann einmal Farbe bekennen. Und so schickte er, der von der «roten Linie» gesprochen hatte, die Assad nicht überschreiten dürfe, denn sonst würden die USA militärisch eingreifen, als also Assad die rote Linie überschritten hatte und Obama nicht mehr wegsehen konnte, liess er mal Flugzeugträger in Richtung Syrien lostuckern, um alsbald zuzuschlagen. Es wären sowieso nur symbolische Angriffe gewesen, aber immerhin. Nun, in jenem heissen Spätsommer 2013 machte Obama eine Rolle vorwärts und dann gleich wieder eine rückwärts. Und das war’s dann mit dem Angriff. Nichts geschah. Obama kniff, fand irgendeine Ausrede, er wolle sich noch mit dem Kongress absprechen, was nicht notwedig gewesen wäre.

Nun, in Damaskus und Teheran knallten die Sektkorken, pardon: knallten sie natürlich nur symbolisch, Alkohol ist zumindest in Teheran offiziell verpönt. Spätestens jetzt wusste man, dass der Mann im Weissen Haus ein hoch begabter Redner ist. Aber eben auch nur das. Und im Kreml floss sicher auch der eine oder andere Wodka die Kehle Putins herunter, aus Freude darüber, dass Washington ihm Syrien auf den Präsentierteller überlassen hat. Und als John Kerry dann auch noch bei einer Pressekonferenz ein paar Flapsigkeiten zum Thema Abbau der C-Waffen von sich gab, die der gewiefte Lavrov sofort aufgriff, um einen bedeutenden diplomatischen Sieg einzufahren, spätestens dann wusste man nicht nur in Jerusalem und Riad: Auf Obama ist kein Verlass. Und so ist das grosse Schlachten, das sich in diesen Tagen vor unseren Augen abspielt, das Erbe der Nahostpolitik Barak Obamas, des gros­sen Friedensnobelpreisträgers. Die Hinterlassenschaft eines Präsidenten, den viele Europäer immer noch als Heilsbringer sehen. Jetzt, nachdem man weiss, wer sein Nachfolger ist, vielleicht noch ein Stückchen mehr.

Überhaupt die Europäer: Ihre Aussenminister wiegten ihre Köpfe mit gerunzelter Stirn hin und her, sprachen salbungsvolle Worte, allen voran der deutsche Aussenminister. Und taten auch nichts. Sie versagten genauso, wie die USA versagten. Der Westen versagt, wenn es um Realpolitik geht. Um eine Realpolitik, die knallharte, brutale Machtpolitik ist, wenn die Gegner des Westens nicht nach den Regeln spielen, die der Westen so gern hätte: Schmusekurs. Sich nicht weh tun. Sich nicht die Hände schmutzig machen. Also bitte, spielt mit. Sitzungen und Meetings in schicken Hotels. Nettigkeiten, Artigkeiten vor den Mikrofonen von sich geben. Und sich irgendwie einigen. Zumindest auf einen neuen Gesprächstermin, wenn schon sonst nichts geht. Bitte bitte. So ist der Westen, so sind wir. Und die jüdische Gemeinschaft hat auch den Mund gehalten. Geht uns doch nichts an, wenn sich die Feinde Israels gegenseitig töten. Wenn’s so einfach wäre. Verbrechen an der Menschheit gehen uns alle an. Und da ist es ganz egal, zu welchem Gott wir beten. Oder nicht beten. Denn beten hilft in diesen Tagen nichts. Zumindest nicht in Aleppo.

Richard C. Schneider ist Journalist und Filmemacher, war Studioleiter und Chefkorrespondent der ARD in Tel Aviv und leitet nun das ARD-Studio für Südeuropa in Rom.