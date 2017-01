Das grosse Abenteuer der Guggenheims

Geschäftsmann und Philanthrop: Simon Guggenheim (1867–1941), einer der elf Söhne Meyer Guggenheims.

Bei einem Besuch im Palazzo Venier dei Leoni in Venedig mit seiner wundervollen Sammlung von Peggy Guggenheim und später, in New York, im berühmten Guggenheim-Museum erfuhr die Waadtländer Journalistin und Autorin Gilberte Favre erstmals von den Schweizer Wurzeln der legendären amerikanischen Familie. Sie habe, hält sie im Vorwort ihres dreisprachig in Englisch, Deutsch und Französisch bei Editions Z erschienenen Buches «Guggenheim-Saga – von der Schweiz nach Amerika» fest, bis dahin nicht gewusst, dass der Vater des New Yorker Museumsgründers Solomon Guggenheim 1828 im Aargauer Dorf Lengnau zur Welt gekommen war.

Gilberte Favres Werk entstand denn auch aus ihrer dadurch geweckten Neugier, dem helvetischen Ursprung der Guggenheim-Dynastie nachzugehen. Sie wollte aber ebenso die spannende Geschichte erforschen, wie die Nachkommen des armen jüdischen Schneiders Simon Guggenheim aus Lengnau in den USA ein Vermögen machen konnten, indem sie zuerst St.-Galler-Stickerei dorthin exportierten und später in Philadelphia in Minen investierten, bevor sie in der Welt der Kunst prosperierten.

Ausgehend von den Spuren Simon Guggenheims in Lengnau, wo er geboren wurde und bis zu seiner Abreise nach Amerika 1847 lebte, erinnert die Autorin aber auch daran, dass das Leben der Juden in der Schweiz, wo sie bekanntlich lediglich in den zwei Surbtaler Gemeinden Lengnau und Endingen geduldet wurden, von Diskriminierung geprägt war. Zwischen den von schönen Tälern durchschnittenen grünen Hügeln, zwischen Wiesen und Obstgärten hätte, wie sie schreibt, das Leben der Guggenheims eigentlich ein sorgenfreies und glückliches sein können. Doch seien sie durch boshafte Ermahnungen unablässig daran erinnert worden, dass die Juden eben den Christen nicht gleichgestellt waren. Die Guggenheims, die über sechs oder sieben Generationen in Lengnau zu Hause waren, kannten zweifellos auch die Meijers in Endingen, deren Familiengeschichte der Schriftsteller Charles Lewinsky mit seinem berühmten Roman «Melnitz» bekannt gemacht hat.

Schicksalshafte Auswanderung

1836 hatte der Schneider Simon Guggenheim Mühe, über die Runden zu kommen. Seine kranke Frau Charlotte, Mutter von fünf Töchtern und einem Sohn namens Meyer, verstarb jung, und die jüdische Gemeinde musste die Familie finanziell unterstützen. Mit sechs Jahren begann der kleine Meyer, nach der Schule als Hausierer ein paar Rappen dazuzuverdienen, als er sechzehn war, begann er eine Schneiderlehre. Er hatte keine andere Wahl als in die beruflichen Fussstapfen seines Vaters zu treten. Denn die meisten Berufe waren den Schweizer Juden verwehrt, deren Niederlassungsmöglichkeiten bis zur Emanzipation im Jahr 1866 auf die zwei Aargauer Dörfer beschränkt waren. Sie durften Grundstücke weder kaufen noch bewirtschaften, und ebenso wurden sie nicht zu einem Studium etwa der Medizin oder Rechtswissenschaften zugelassen.

1847 beschlossen Simon und seine spätere zweite Frau Rachel, mit ihren jeweiligen Kindern ihr Glück in Amerika zu versuchen. In Philadelphia angekommen, taten Vater Simon und Sohn Meyer das, was sie konnten: sie hausierten. Schritt für Schritt bauten sie ihr Geschäft auf, und der Erfolg stellte sich ein. Meyer, der kleine Hausierer von Lengnau, hinterliess seinen elf Kindern nicht nur ein Vermögen, sondern auch einen hervorragenden Geschäftssinn. Seine zahlreiche Nachkommenschaft machte in den USA in den verschiedensten Branchen Furore, mit Solomon, dem Begründer der Stiftung und des Museums in New York, und mit Benjamin, dem Vater Peggy Guggenheims, welche ihre bekannte Sammlung Venedig vermachte, speziell auf dem Gebiet der Kunst. Benjamin kam übrigens 1912 beim Untergang der Titanic ums Leben.

Spende für Altersheim

Auch wenn sie nun Amerikaner geworden waren: Die Familie vergass die Schweiz nicht. 1902 machten Solomon und Benjamin eine Spende, mit der «im Andenken an unseren Vorfahren Meyer Guggenheim, der das Dorf Lengnau 1847 verliess, ein Heim für alte Personen» gebaut wurde. So trägt die Stiftungsurkunde des jüdischen Alters- und Pflegeheims Margoa in Lengnau, das noch immer existiert, die Unterschrift der «Kupfer-Magnate» Guggenheim. Bis heute haben sich die Bande zwischen dem kleinen aargauischen Dorf und der illustren Nachkommenschaft der damaligen bescheidenen Einwohner gehalten. 2002 sind erstmals mehrere der Nachfahren Simons und Meyers auf Einladung der Aargauer Kantonsregierung und der jüdischen Gemeinde auf den Spuren ihrer Ahnen zurückgekehrt. Dabei gingen die Emotionen hoch, wie Roy Oppenheim, der unermüdliche Förderer des jüdischen Erbes im Aargau, es beschrieb. Und erst kürzlich veröffentlichte Bill Guggenheim, Urenkel von Simon, auf Facebook den Satz: «Ich empfehle euch lebhaft dieses Buch über die Ursprünge meiner Familie in der Schweiz». 

Gilberte Favre, «Guggenheim-Saga, von der Schweiz nach Amerika». Editions Z, Lausanne 2016.