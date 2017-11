Das Geheimnis ist gelüftet

U-BOOT-SKANDAL

8. November 2017

Anwalt Isaac Molho von der Polizei verhört.

Nach einigen Tagen des Katz- und Mausspiels mit den israelischen Gerichten lüftete sich das Geheimnis am frühen Dienstagmorgen. Der Anwalt Isaac Molho, der Premierminister Netanyahu seit 1996 schon in zahlreichen Verhandlungsrunden mit Palästinensern, Amerikanern und Ägyptern repräsentiert hatte, ist neben dem Anwalt, Netanyahu-Intimus David Shimron (der auch der persönliche Anwalt des Regierungschefs ist) der zweite Prominente, der am Sonntag von der Polizei wegen Verhörs im U-Boot-Skandal festgenommen worden war. Laut israelischem Gesetz darf der Name einer solchen Person in den ersten 48 Stunden nach deren Festnahme nicht publiziert werden. Molho steht im Verdacht, den Deal mit den deutschen U-Boot-Herstellern auf seinen diplomatischen Missionen vorangetrieben zu haben. David Shimron, sein Partner in der Anwaltskammer, und auch sein Schwager, vertrat die deutsche Werft Thyssenkrupp Marine Systems in Israel. Weil Molhos diplomatische Missionen auf Geheiss des Premierministers stattfanden, behandelt die Polizei laut israelischen Medienberichten Molho wie einen Staatsangestellten, der des Vertrauensmissbrauchs bezichtigt wird. Am Sonntag wurde Isaac Molho 15 Stunden lang verhört, und auch am Montag gab es weitere Gespräche. Bis Dienstag nahm das Büro des Premierministers keine Stellung zu den neuen Enthüllungen. Vor zwei Wochen hatte Molho übrigens seine Position als diplomatischer Sondergesandter aufgekündigt. Allerdings hätte er bis Februar im Amte bleiben sollen, doch möglicherweise wurde es dem erfahrenen Juristen langsam zu heiss. Ein Ende des U-Boot-Skandals ist nicht abzusehen. [JU]