«Das Ende des israelischen Traums»

Foto Kiepenheuer&Witsch

Anlässlich seiner Lesung in Zürich sprach der US-amerikanische Autor Jonathan Safran Foer («Hier bin ich» 2016) mit tachles über die Wahl von Donald Trump und die Auswirkungen auf Israel. Er betonte zu Beginn des Gesprächs, dass die überwiegende Mehrheit der amerikanischen Juden Hillary Clinton gewählt habe. Unter Trump werde sich die Situation in Israel nun besonders für junge, aufstrebende Juden, die sich als Teil der globalen Gemeinschaft sehen, zuspitzen. So möchte Benjamin Netanjahu den Status der jüdischen Siedlungen im Westjordanland umgehend festschreiben lassen und eine Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem forcieren - Donald Trump hatte Israels Regierung nach seiner Vereidigung seine uneingeschränkte Unterstützung zugesagt. Bereits in den letzten Jahren unter Netanyahu habe sich Israel immer mehr vom Rest der westlichen Welt entfernt, was bereits zu unter anderem akademischen Boykotts geführt habe, so Foer. Sollte Israel nun noch fundamentalistischer wie seine Nachbarstaaten werden, so sei der Traum, den viele Juden bei der Gründung des Staates Israel hatten und heute noch haben, vorbei: «Ich habe sehr viele Freunde in Israel, und sie werden immer ratloser und müder. Sie lieben ihr Land und würden dafür sterben, aber sie möchten nicht mehr, dass ihre Kinder dort aufwachsen», sagt Foer, und er fragt: «Was geschieht mit Israel, wenn diese jungen Menschen resignieren oder auswandern?» Als Jude in der Diaspora betrachte er die Situation in Israel, aber auch auf der ganzen Welt, mit Sorge, zumal die Entwicklung in den USA «keinen Einzelfall darstellen». «Die ganze Welt verändert sich», betont Foer, das Problem ist global.» Dennoch stellte er zu Beginn der Lesung im ausverkauften Kaufleuten die Frage an das Publikum: «Wie kann ich hier vor Ihnen sitzen und guten Gewissens die USA repräsentieren - in Zeiten wie diesen?». [VW]