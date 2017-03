Das Ende der «Goldenen Medine»?

STANDPUNKT JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider , 3. März 2017

Was wir in den vergangenen Wochen erleben müssen, ist, gelinde gesagt, eine Neuheit. Hunderte von jüdischen Grabsteinen auf zwei Friedhöfen geschändet, Dutzende jüdische Einrichtungen durch Bombendrohungen gefährdet und jeweils geräumt, Hakenkreuzschmierereien auf Autos, die Juden gehören. Nein, wir reden einmal nicht von Europa, sondern von den USA. Wer hätte sich das noch vor einem Jahr vorstellen können? Dass es Antisemiten in den Vereinigten Staaten gibt, gehört nund wahrlich zu den «Breaking News» – diese unvergleichliche Welle an Aggression aber schon.

Die Frage lautet nun: Was kann, was muss man daraus lernen?

Da ist zunächst einmal die traurige Erkenntnis: Judenhass kann immer und jederzeit ausbrechen, es gibt keine Gesellschaft, keine Demokratie, die davor sicher ist. Auch die judenfreundlichste Gesellschaft kann kippen, in Sekundenschnelle.

Noch vor wenigen Wochen hätten US-Juden sich nicht vorstellen können, solchen Angriffen und Drohungen ausgesetzt zu sein. Mit anderen Worten: Man kann sich nie und nirgends wirklich sicher fühlen und den dummen Spruch so mancher Linksliberaler, dass «sowas wie in den 1930er-Jahren» nie mehr geschehen könne, den will man lieber nicht mehr hören, sondern diesem Mi­lieu lieber raten, sich häufiger mal umzusehen, was in der jeweils eigenen Gesellschaft am Gären ist.

Was man allerdings auch lernen kann aus der aktuellen Entwicklung ist, dass Juden (und nicht nur sie), sich im Klaren sein müssen, dass «der Feind meines Feindes» noch lange nicht «mein Freund» ist. Mit anderen Worten: Jemand, der gegen Muslime hetzt, hetzt irgendwann oder parallel auch gegen Juden und andere, Rassisten machen keine «Ausnahme».

Es war schon bemerkenswert, wie still führende US-jüdische Führungspersönlichkeiten blieben, als Präsident Donald Trump lange nichts zu den antisemitischen Akten gesagt hat. Auch der israelische Premier Binyamin Netanyahu hielt sich zurück. Er sagte übrigens auch nichts, als am Holocaust-Gedenktag Trump mit Absicht die Juden nicht erwähnte. Man will doch sein Siedlungsprojekt voranbringen, da guckt man mal lieber ein wenig über so ärgerliche Dinge hinweg. Das mag man «Realpolitik» nennen, doch sie wird irgendwann wie ein Bumerang zurückschlagen.

Was man noch lernen kann? Muslime haben Geld gesammelt, um die geschändeten jüdischen Friedhöfe in St. Louis und Philadelphia wiederherzustellen. Was für ein wunderbares Zeichen: So sollte, so kann es sein: Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren, wir sind alle Amerikaner, wir glauben an das friedliche Miteinander und tun dafür auch etwas. Es geht also. Und daran muss man sich festhalten. Und aufpassen. Immerzu. Nirgends sind Juden sicher. Das war immer so. Das wird immer so sein. Nichts Neues also. Neu vielleicht höchstens, dass die «Goldene Medine» denn so golden doch nicht ist.

Richard C. Schneider ist Journalist und Filmemacher, war Studioleiter und Chefkorrespondent der ARD in Tel Aviv und leitet nun das ARD-Studio für Südeuropa in Rom.