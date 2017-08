Das Ende der Ära Netanyahu?

JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider, 11. August 2017

Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines morgens auf und Netanyahu ist nicht mehr da. Einfach: weg. Können sie sich das überhaupt vorstellen? Wenn Sie jetzt Nein sagen, dann sind Sie nicht allein. Viele in Israel hoffen, dass dieser Tag kommen möge, doch die wenigsten glauben daran. Ich selbst kenne diese Situation aus Deutschland, als Helmut Kohl Bundeskanzler war. Der war eine gefühlte Ewigkeit an der Macht. Ähnlich ist dies inzwischen mit Netanyahu.

Doch das Ende der «Ära Bibi» könnte nun kommen. In drei Fällen wird gegen ihn ermittelt. Einmal wegen der Annahme von Geschenken in Höhe mehrerer hunderttausend Schekel. Von dem Hollywood-Produzenten Arnon Milchan soll er Whisky und Zigarren en masse erhalten haben. Zum zweiten wird untersucht, ob der Premier in dem Korruptionsskandal um den Kauf deutscher U-Boote verwickelt ist. Und schliesslich gibt es die Tonbandaufnahmen von Gesprächen zwischen Netanyahu und dem Verleger Arnon Mozes. Netanyahu wollte, dass Mozes’ Blatt «Yediot Ahronot» endlich besser über ihn berichte. Im Gegenzug versprach Netanyahu, er würde die kostenlose Zeitung «Israel Hayom» seines Freundes und Multimilliardärs Sheldon Adelson in die Schranken weisen. «Yediot» hat starke Auflagenverluste angesichts des «Sprachrohrs» Netanyahus, das die Menschen umsonst bekommen.

Dass es jetzt zu einer Anklage gegen ihn kommen könnte, ist ziemlich wahrscheinlich. Denn sein langjähriger Vertrauter Ari Harow, der die Gespräche zwischen Mozes und Netanyahu aufgenommen und der selbst viel Dreck am Stecken hat, hat einen Kronzeugen-Deal mit den Behörden ausgehandelt und will nun gegen Netanyahu aussagen. Auch gegen dessen Frau Sarah wird wohl noch in diesen Tagen Anklage erhoben. Sie soll Staatsgelder für private Zwecke ausgegeben haben.

Hat also die Götterdämmerung im Hause Netanyahu begonnen? Es gibt Israeli, die davon überzeugt sind. Er habe keine Chance zu überleben, es sei nur noch eine Frage der Zeit. Andere befürchten, er könnte mit seinen Tricks und seinen Verbindungen irgendwie die Kurve kratzen, dann aber sei das demokratische System in Israel endgültig am Ende.

Und dann gibt es die, die ihn verachten, aber meinen, es wäre eine Katastrophe, wenn er ginge. Denn es gäbe ja nirgends einen kompetenten Nachfolger. Das hört man in Israel derzeit am häufigsten. Diese Haltung ist mindestens so demokratiegefährdend wie die mutmasslichen Machenschaften Netanyahus. Jemand, der möglicherweise gegen die Gesetze des Staates verstossen haben könnte, soll an der Macht bleiben, nur weil es keinen anderen Politiker gibt, dem man die Führung des Landes zutraut?

Israel befindet sich womöglich an einem entscheidenden Wendepunkt für seine Demokratie. Ein Ende Netanyahus könnte und sollte eine neue Wertediskussion auslösen. Was für ein Staat will Israel in Zukunft sein? Diese Frage muss in der Ära «nach Bibi» beantwortet werden. Sie ist entscheidend für das Überleben Israels.







Richard C. Schneider ist Publizist, Redaktor und Filmemacher für die ARD, er war Studioleiter des Bayerischen Rundfunks in Tel Aviv und zuletzt in Rom.