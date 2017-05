Das eigene Gottesbild hinterfragen

INTERVIEW

Yves Kugelmann, 31. Mai 2017

Der scheidende Co-Leiter des Zürcher Instituts für interreligiösen Dialog, Michel Bollag, über Monotheismus, interkulturellen Dialog und dessen Schwachstellen.



tachles: Sie sind seit 2001 Co-Leiter des Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (ZIID), dem einstigen Zürcher Lehrhaus. 1992 waren Sie einer der Initianten der Institution. Weshalb?

Michel Bollag: In die Wege geleitet hat es damals von Basel aus die Stiftung für Kirche und Judentum, die auf dem ehemals missionarischen Verein der Freunde Israels basierte, der in Zürich eine Zweigstelle hatte. Unter dem ausgewiesenen Judaisten und Pfarrer Martin Kunz änderten sich in Zürich die Aktivitäten in Aufklärungsarbeit über das Judentum. Zu dieser Zeit stiess ich dazu.

Letztes Jahr wurde das Trialog-Haus neu eröffnet. Welche Überlegungen haben dazu geführt?

Nach dem Balkankrieg waren die Muslime hier, und es gab Integrationsfragen. Die vormals missionarisch ausgerichtete Stiftung hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Ausgrenzung aller Juden gewehrt, und dieser Impuls war für die weitere Entwicklung, auch gegen andere Diskriminierungen einzustehen, wesentlich. Dazu kam die langsame Überalterung des jüdisch-christlichen Dialogs, der seine Ursprünge ebenfalls in der Schoah hatte. Ende der neunziger Jahre entschied man, die drei monotheistischen Religionen einzuschliessen. Durch diese gesellschaftliche Funktion wurde es auch leichter, das nötige Geld zu sammeln.

Hat – im Gegensatz zum jüdisch-christlichen Dialog – jener mit den Muslimen weniger mit Religion denn mit der Situation in Europa zu tun?

Der Islam wird vorwiegend politisch wahrgenommen, deshalb lag uns daran, auch den religiösen Fragen nachzugehen und die Wahrnehmung der ganzen Bandbreite zu fördern. Unsere Trialoge fanden denn auch im Rahmen von Kursen unter ganz verschiedenen Themenstellungen statt, etwa Gerechtigkeit oder Friedensvisionen, um zu erarbeiten, wie sich die drei Religionen dazu positionieren und welches ihre Quellen sind.

Wie emanzipiert ist denn der Dialog zwischen Juden und Muslimen? Kann man alles offen auf den Tisch legen – Israel, Nahostpolitik und so weiter?

Ja, wir legen die Themen offen auf den Tisch, das zeigt sich auch an unserem Kursprogramm. Da gibt es beispielsweise einen Kurs zu «Religion, Radikalisierung, Gewalt». Übrigens ziehen die Kurse über das Judentum nach wie vor am meisten Teilnehmende an, speziell auch die Stadtführungen.

Christen? Oder auch Muslime?

Vorwiegend Christen, einige wenige Juden und ganz selten Muslime. Ausser, wenn wir für sie Sonderführungen machen, was wir schon getan haben.

Hat dieses «Christen gehen Juden anschauen» nicht auch etwas Übergriffiges an sich?

Wir wirken dem stark entgegen. Anfänglich sahen die Leute nur das Positive am Judentum, es wurde idealisiert, Leute, oft mit psychischen Problemen, wollten übertreten. Aber das hat sich gewandelt, wenn man auch heute noch solche mit eher evangelikalem Hintergrund trifft. Sehr häufig sind sie aber einfach durch ihre Biografie irgendwie mit Juden in Kontakt geraten und sind deshalb interessiert.

Man wollte Antisemitismus bekämpfen und hat Philosemitismus erhalten ...

Am Anfang ja. Aber durch die allgemeine Fundamentalismus-Debatte ist mittlerweile allen klar, dass es diesen auf allen Seiten gibt, und wir zeigen dies in Bezug auf das Judentum auch auf. Darauf legen wir Wert.

Gibt es objektiv so etwas wie das viel zitierte jüdisch-christliche Abendland?

Das Ganze ist viel komplexer. Das Abendland ist durch seine mittelalterliche Geschichte doch genauso islamisch geprägt. Es gibt kein Abendland ohne islamischen Einfluss. Gleichzeitig war aber auch der Einfluss von Judentum und Christentum auf den Islam enorm.

Also keine judeo-christliche Symbiose?

Nein, hat es nicht gegeben. Dieses rein ideologische Motiv wird hauptsächlich als antiislamisches Abgrenzungsmodell benützt.

Wie kann man in einem christlich-jüdischen Dialog die theologische Kreation von Jesus überwinden, eine Gemeinsamkeit finden, welche die Religion eben nicht vorsieht?

Es gibt viele Hinweise darauf, dass auch auf jüdisch-orthodoxer und sogar charedischer Seite viele davon abgekommen sind, dass nur eine Religion recht hat. Das macht zwar einer Mehrheit orthodoxer Rabbiner grosse Sorgen. Aber die Einsicht ist, dass es nicht um den intellektuellen Wahrheitsanspruch geht, sondern um die Bewährung durch die Tat mittels des eigenen Glaubens. Die Frage ist: Haben wir ein Gottesbild, das quasi alle anderen Menschen ausschliesst oder eines, in dem Gott auch für alle anderen Menschen da ist.

Und wie geht man als praktizierender Jude damit um, dass Jesus für die Juden ein falscher Messias ist?

Der Weg, den Jesus mit seinen Jüngern ging, ist kein jüdischer Weg. Sehr schnell kam auch seine Vergöttlichung, die für Juden ausgeschlossen ist. Aber nach der klassischen jüdischen Lehre ist es nicht ausgeschlossen, dass für andere Menschen ein anderer Weg gangbar ist. Im Dialog kann man lernen, zu schauen, wie der andere glaubt, und was er sagt, lässt einen vieles verstehen, was man selbst glaubt.

Sehen Sie persönlich Jesus als Abtrünnigen, der das Christentum als Reformjudentum begründete?

Ich glaube durchaus, dass sich Jesus auf die Thora bezog. Aber was bei ihm zu einer nicht mehr jüdischen Thora führte, war seine messianische Nah-erwartung, dass sich die Welt ändern würde. In moralisch-ethischen Fragen war er viel radikaler als die Rabbiner. Ich plädiere sehr stark für eine Balance zwischen den universalistischen und den partikularen Aspekten des Judentums. Wir hatten den gleichen Konflikt zwischen Reform und Orthodoxie im 19. Jahrhundert. Ähnlich verhält es sich mit der Pointierung von Jesus mit seiner radikalen Ethik gegenüber einer pharisäischen Richtung, die sich selbst zu erhalten trachtet. Wenn wir verstehen, dass beide Seiten voneinander lernen können, dann hat der Dialog etwas bewirkt.

Lässt sich der Monotheismus der drei abrahamitischen Religionen angesichts der Vergöttlichung ihrer Propheten aufrechterhalten?

Mohammed beispielsweise wurde nie vergöttlicht, der Islam ist eigentlich die monotheistischste der drei Religionen.

War der Monotheismus der Ursprung der Probleme?

Das Problem entstand unter anderem wohl eher durch die Vermischung des Monotheismus mit der griechischen Wahrheitsauffassung. Monotheismus wird zum Problem, wenn das Weltbild einer gewissen Epoche, das zum Glauben gepasst hatte, sich durch Wissenschaft verändert und der Monotheismus sich quasi nicht mehr neu interpretieren kann.

Sind die Religionen in der heutigen zunehmend säkularen Welt ein Teil des Problems oder der Lösung?

Sowohl als auch. Es gibt eben verschiedene Arten, den Monotheismus zu verstehen. Ein moderner Monotheist wird immer wieder sein Gottesbild hinterfragen und Zweifel haben; die in einer aufgeklärten Gesellschaft von ihm geforderte Leistung ist enorm. Zudem müssen die Leute lernen, dass man es beim Lesen von religiösen Texten mit Bildern zu tun hat, diese nicht eins zu eins zu nehmen sind und man sie durch die Augen der Tradition, aber auch der Kritik lesen muss.

Aber ist es denn ernsthaft zu vertreten, dass wir uns als erwachsene Menschen heute an Texten orientieren, die Tausende Jahre alt sind?

Man kann sie unterschiedlich lesen: historisch, religiös, literarisch. Bestehen bleibt dabei, dass die bekanntesten Geschichten aus der Bibel uns noch heute etwas von uns selbst widerspiegeln. Die Verlangsamung durch den Einbezug der Vergangenheit birgt eine enorme Kraft für die Gestaltung auch der Gegenwart und der Zukunft. Aber man kann auch versuchen, aus ihnen eine göttliche Stimme zu hören, sich am Transzendenten zu orientieren.

Sie haben in Ihrer Tätigkeit nun 25 Jahre mit den unterschiedlichsten Menschen zu solchen Themen gearbeitet. Was kann man damit überhaupt erreichen? Entsteht da auch Resignation?

Mich hat diese Arbeit sehr bereichert. Ich hätte nie so viel gelernt, wenn ich das Judentum nicht auch Christen hätte beibringen müssen. Ich bin Sigi Feigel, Jacques Berlowitz und der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich sehr dankbar, dass sie mich zu dieser Arbeit ermutigt haben – die ja auch sehr im Sinne Sigi Feigels war, der es als unerlässlich betrachtete, Brücken zu den anderen zu bauen. Und nein, resigniert bin ich nicht. Ich werde auch weiterhin in dieser Richtung – wenn auch weniger – arbeiten.

Es ist offenbar einfacher, einen Christen über das Judentum aufzuklären als umgekehrt. Weshalb gibt es da auf jüdischer Seite eine Resistenz?

Die psychologischen Faktoren aus der Verfolgungsgeschichte spielen dabei eine riesige Rolle, und ein Jude erschaudert natürlich vor einem Bild wie etwa jenem von Christus. Das Mindeste aber, was ich persönlich von Juden einfordere, ist Respekt für die Christen, insbesondere, weil die Kirchen in den letzten 50 Jahren einen echten Umkehrprozess gegangen sind.

Wäre die Schoah ohne das Christentum möglich gewesen?

Nein. Das Christentum hatte die Mentalitäten so geprägt, dass dieser rassistische Antisemitismus es viel leichter hatte.

Damit ist wohl auch der gegenseitige Aufklärungsanspruch ganz anders konnotiert.

Natürlich hat das einen Einfluss. Aber es kommen ja auch neue Generationen, und viele Jüngere wissen nicht mehr viel über diese Vorgeschichte. Dadurch kommen sie viel unbefangener an das Judentum heran. Das heisst: Der entstandene interreligiöse Kontext ist eine Entlastung in den Beziehungen mit anderen Religionen.

Also wird diese kulturelle Prägung dereinst ganz verschwinden können?

Es ist noch nicht so weit, und insbesondere gibt es jenseits vom theologischen Antisemitismus noch andere Formen, welche insbesondere im Migrationskontext noch längst nicht verschwunden sind. Aber das ist eine ganz andere Herausforderung.

Heute fürchten zahlreiche Juden den Islam mehr als das Christentum. Welche von beiden Religionen hat denn aber aus theologischer Sicht das grössere Gewaltpotential?

Das kann man so nicht beantworten. Dafür muss man immer auch die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Hintergründe betrachten, die ein solches Potential wachsen lassen. Ein Gewaltpotential gibt es bei anderen Religionen, auch dem Judentum, genauso. Es sind die Umstände, die die Texte gefährlich machen, und im Moment ist dies halt beim Islam mit seiner komplexen Geschichte der letzten 200 Jahre der Fall. Wobei es für Letztere Mitschuldige gibt, sich der Islam aber auch den Vorwurf gefallen lassen muss, seine Opferrolle noch nicht aufgeben zu wollen. Diese Tendenz gibt es allerdings zum Teil auch bei uns, und sie ist das grösste Problem. Wenn das überwunden wird, sind wir ein Stück weiter.

Ist die Sache mit dem «auserwählten Volk» ein historisches, implementiertes Prinzip, oder kann man sie als erzählerischen Zugang betrachten, der uns keine Exklusivität gibt?

Ich glaube, dass sie eine Frage der Verantwortung ist, und zwar einmal jener, dass die Gedanken von Amalek in dieser Welt schon gar nicht mehr vorkommen. Erwählt zu sein heisst auch Verantwortung gegenüber anderen. Parallel gibt es in den beiden anderen Monotheismen genau gleiche problematische Konzepte, die Mission im Christentum und der Dschihad im Islam – komplexe Dinge, die quasi inhärent zur jeweiligen Theologie gehören.

Wäre die Situation heute anders, wenn Theodor Herzl sich mit der Gründung Israels in Uganda statt im allen drei Religionen heiligen Land durchgesetzt hätte?

Die Fragen der Grenzen Erez Israels und des heiligen Landes sind ja schon innerhalb der Texte kontrovers. Das grosse Problem ist, dass man aus einem historisch begründeten Anspruch auf das Land quasi einen theologischen gemacht hat. Rein theologisch gesehen gibt es nämlich keinen solchen.

Das in der Thora «verheissene» Land, Kanaan, ist ja nicht identisch mit Israel, es war aber auch nicht das verheissene Land.

Das muss man differenzierter anschauen. Es gibt ja verschiedene Grenzbeschreibungen dazu, was dieses Land sein soll. Aber ich würde es so sagen: Die Mizwa, in Erez Israel zu wohnen, ist wie eine andere Mizwa auch, und es gibt noch übergeordnete Prinzipien wie etwa «pikuach neschef». Die Frage, wie man das Land einteilen und darin leben soll, ist nicht eine, die Rabbiner entscheiden müssen, sondern Politiker. Und in dem Moment, in dem Ereignisse wie beispielsweise nach dem Sechstagekrieg als messianische interpretiert werden, sind wir in die Falle getappt, Geschichte zu theologisieren. Das geht nicht.

Haben denn rein aus jüdischer Sicht die Probleme im Judentum mit der Implementierung des rabbinischen Judentums begonnen?

Nein, sie begannen in dem Moment, als das Judentum im 19. Jahrhundert nicht mehr mit der Moderne umgehen konnte, also dann, als die Halacha an einem gewissen Punkt ihrer Geschichte und Entwicklung eingefroren wurde und man sagte, alles Moderne sei verboten.

Ein ähnlicher Vorwurf, wie er heute an den Islam gerichtet wird.

Ja, genau. Es liegt dort, wo man sich nicht mehr auseinandersetzt und einen Schritt weitergehen kann. Es herrscht die Meinung vor, dass zuerst die Orthodoxie kommt und dann die Reform. Historisch ist das falsch. Zuerst gab es eine Tradition, die für alle verbindlich war, die dann aber aus verschiedensten wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen zusammenbrach. Damit wurden die Leute weniger fromm. Dann kamen Rabbiner und gaben als Antwort die Reform, gegen die die Charedim auftraten und jegliche Veränderung ablehnten. Darunter leiden wir noch heute. Deshalb bedarf es nebst dem interreligiösen Dialog dringend auch einen intrareligiösen. 