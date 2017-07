Ich arbeite in Israel in einem Hightech-Unternehmen für Netzwerksicherheit. Einer meiner Arbeitskollegen ist Omir, ein Araber aus Jaffa. Wir gehen öfters zusammen zu Mittag essen.

Ich bin der einzige offen religiöse Jude in unserem Team und so kommen manchmal Kollegen mit Fragen zu Religion und Judentum zu mir.

Auch Omir sprach mich an: «Eine Religion glaubt doch, dass sie die Wahrheit ist und für alle Menschen gilt. Warum schottet ihr euch dann ab? Warum kann man nicht einfach Jude werden? Wenn man als Nichtmuslim zu meinem Imam kommt, dann lädt er einen sofort ein, Teil dieser Wahrheit zu werden und Muslim zu sein!»

Omir ging in jüdische, nicht religiöse Schulen und fühlte sich in der jüdischen Umgebung immer akzeptiert, sagt er. Nur die Religion schliesst ihn aus.

Wir Juden sind das auserwählte Volk. So steht es in der Thora und so lernen und lehren wir es. Wir missionieren nicht, wir weisen Übertrittswillige sogar ab. Ein Konvertierungsprozess dauert gerne drei Jahre und nicht jeder ist von Erfolg gekrönt.­

Antisemiten werfen uns dieses angeblich elitäre­ Gehabe regelmässig vor. Und auch für Omir, der gar kein Interesse hat, Jude zu werden, fühlt sich dieses Nicht-Missionieren als Ausgrenzung an. Er möchte offenbar lieber der Versuchung widerstehen, Jude zu werden, als darum Kämpfen zu müssen, es zu sein.

Ich erzählte ihm von den sieben Gesetzen Noachs.­ Wer diese sieben Gebote einhält, egal welche anderen, etwa muslimische, er zusätzlich noch auf sich nimmt, der hat in der kommenden Welt («olam haba»), was die Christen als «Himmel» übersetzen, denselben Platz wie ein Jude mit seinen 613 Geboten. Daher ist eine Mission für das Seelenheil nicht nötig.

Diese sieben Gebote Noachs beinhalten Dinge wie: Du sollst nicht stehlen, nicht morden, kein falsches Zeugnis ablegen und mehr. Sie überschneiden sich stark mit den Zehn Geboten, aber enthalten etwa keine Pflicht, den Schabbat zu halten.

Wenn sieben Gebote genug für den Himmel sind, warum soll man dann als Jude missionieren und jemandem 613 Gebote aufbürden? Wir Juden sind nur deshalb das auserwählte Volk, weil wir die Bürde dieser Gebote durch die Generationen tragen müssen, bis der Messias endlich kommt.

Omir war erstaunt. Er hatte diese Begründung noch nie gehört. Ich weiss nicht, ob es ihm tatsächlich hilft zu verstehen, dass das Judentum ihn als Mensch nicht ablehnt oder ausschliesst, sondern im Gegenteil, einfach seine Individualität und eigene Identität achtet.

Mission ist intolerant und herabwürdigend. Sie erhebt die eigene Weltanschauung oder Religion über alles andere. Als ich noch in Deutschland lebte, haben mich die Missionsversuche meiner christlichen Umgebung immer unglaublich genervt und geärgert. Daher hat es schon eine gewisse Ironie, dass Omir die Abwesenheit von dieser Intoleranz als Ausgrenzung und elitär empfindet.

Eliyah Havemann lebt in Israel. Zuletzt ist von ihm erschienen: «Wie werde ich Jude? Und wenn ja, warum?», Ludwig Verlag, München 2014.