Das ärgerliche Traktandum 7

UNO-MENSCHENRECHTSRAT

GISELA BLAU, 27. Oktober 2017

Motion zur Abschaffung des israelfeindlichen Traktandums 7 im UNO-Menschenrechtsrat in Genf

Seit zehn Jahren nervt ein Artikel auf der ständigen Traktandenliste des UNO-Menschenrechtsrates (HRC, Human Rights Council) in Genf die Freunde Israels und auch demokratische Staaten innerhalb und ausserhalb des Rates, welche die Diskriminierung eines einzelnen Landes als störend einschätzen. Diese permanente Traktandenliste mit ihren zehn meist generellen Artikeln, die 2007, ein Jahr nach der Gründung des HRC, beschlossen worden ist, wird während jeder Session des Rates abgearbeitet und abgehakt. Darunter befindet sich das Traktandum 7 («Item 7» auf Englisch), das einzig Aufschluss über die «Menschenrechtssituation in Palästina und anderen besetzten arabischen Gebieten» verlangt. Es ist klar, dass damit eindeutig und einseitig Israel gemeint ist. Kein anderes Land, und sei dort die Menschenrechtssituation noch so übel, wird vom HRC stigmatisiert wie Israel in diesem Traktandum 7. Dabei würde das allgemeine Traktandum 4 genügen, über «Menschenrechtssituationen, welche die Aufmerksamkeit des Rates erfordern».



Ein steiniger Weg

Noch nie hat ein Staat die Abschaffung des «Item 7» verlangt, bestätigt der Sprecher des HRC tachles auf Anfrage. Allerdings habe es «dieses Jahr starke Vorwürfe gegeben, im Rat und ausserhalb» wegen des Agenda-Artikels 7, «vor allem durch die USA», die argumentiert hätten, der Rat sollte dieses Traktandum einfach nicht führen. Der Sprecher fügte hinzu, dass jeder Antrag auf Abschaffung des Traktandums 7 durch Diskussionen im Rat in Genf beginnen müsste. Eine Aufhebung müsste aber durch die UNO-Generalversammlung in New York unterstützt werden.

Die Schweiz steht nun vor diesem steinigen Weg. Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands und Zürcher FDP-Nationalrat, reichte am 28. September eine Motion ein mit einer kurzen Forderung: «Der Bundesrat wird beauftragt, im UN-Menschenrechtsrat die Aufhebung des ständigen ‹Traktandums 7› (‹Item 7›) zu beantragen.»

Biglers eingereichte Begründung, unter Einschluss der zehn Artikel der ständigen Traktandenliste des HRC: «Die im Juni 2006 erfolgte Schaffung des UN-Menschenrechtsrats ist massgeblich auf die Initiative der Schweiz und der damaligen Bundesrätin Micheline Calmy-Rey zurückzuführen. Kurz nach Aufnahme seiner Arbeit beschloss der Rat eine ständige, zehn Punkte umfassende Agenda, die seither bei allen Sessionen strikt eingehalten wurde. Mit Mehrheitsbeschluss wurde damals entschieden, die Menschenrechtssituation in den einzelnen Ländern unter verschiedenen Traktanden zu behandeln. Die Lage in Israel/Palästina wird unter dem eigens geschaffenen ‹Item 7› behandelt. Die Lage und Vorkommnisse in allen übrigen Ländern hingegen unter ‹Item 4› und ‹Item 10›. Fakt ist, dass bei ‹Item 7› jeweils während einem bis zwei Tagen diskutiert wird. Für die Menschenrechtssituation in der ganzen übrigen Welt verwendet der Rat nur wenige Stunden seiner Zeit. Seit Juni 2006 verabschiedete der Rat 68 gegen Israel gerichtete Resolutionen, 67 Resolutionen betrafen den ganzen Rest der Welt.» (Anmerkung der Autorin: Diese Zahlen wurden auf Anfrage von tachles vom HRC-Sprecher geändert: «Der HRC fasste seit seinem Start im Juni 2006 total 1496 Resolutionen. Davon befassten sich 662 mit Länder-Situationen; von diesen behandelten 70 die Situation im besetzten palästinensischen Territorium.»)



Generelle Einhaltung der Menschenrechte

In Biglers Begründung heisst es weiter: «Angesichts der wirklichen Menschenrechtslage in der Welt würde es der Schweiz als Wegbereiterin des UN-Menschenrechtsrates nach über zehn Jahren gut anstehen, im UN-Menschrechtsrat den Antrag zu stellen, das singulär gegen Israel gerichtete ‹Item 7› sei aufzuheben. Es muss ihr ein Anliegen sein, sich für die generelle Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen, nicht für die systematische laufende Anprangerung eines einzigen Landes.» Bigler kann die Haltung der Schweiz nicht verstehen: «Wenn im HRC wieder einmal Israel, das noch nie HRC-Mitglied war, an die Kasse kommt, erheben sich gewöhnlich die westlichen Botschafter und verlassen den Saal. Der Schweizer Vertreter bleibt sitzen. Wie verträgt sich das mit unserer Neutralität?» Er hofft nun auf den neuen Aussenminister Ignazio Cassis, der bis jetzt Mitglied der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Israel war. Letztes Jahr nahm er auch an der Parlamentarierreise nach Israel teil. Nur besetzte Gebiete wie Maale Adumim mochte er nicht aufsuchen. Angesichts der Antwort des Aussenministeriums ist allerdings noch unklar, ob Biglers Hoffnung berechtigt ist. Bigler fand 19 Mitunterzeichnende aus den vier Bundesratsparteien, eine grössere Anzahl gehört der SVP an. Er suchte vornehmlich Nationalräte zur Unterzeichnung zu gewinnen, die wie er selber Mitglieder in der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Israel sind.



Einen Anfang machen

Am vergangenen Wochenende befand sich Hans-Ulrich Bigler mit einer Schweizer Delegation in Bukarest an einem Treffen der noch jungen European Alliance for Israel (EAI), zu der 24 europäische Freundschaftsgesellschaften wie die Gesellschaft Schweiz-Israel zählen. Ein Ziel des Treffens sei es gewesen, so Bigler, die anderen Gesellschaften über das Traktandum 7 zu informieren und zu erreichen, dass diese, sofern ihr Land Mitglied im HRC ist, ihre eigenen Parlamentarier für ähnliche Vorstösse zur Abschaffung von «Item 7» motivieren. «Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es uns gelungen ist, die Aufmerksamkeit der Kollegen zu wecken», so Bigler. «Was dabei herausschaut, weiss ich allerdings noch nicht. Wir werden weiter daran arbeiten.» Politik dürfe man nicht mit der Zielsetzung betreiben, rasch zu gewinnen, so Bigler. «Als Politiker muss man Gegendruck aufbauen, Gegenpositionen definieren und unmissverständlich deponieren. So setzt man etwas in Bewegung und macht einen Anfang.»

Nationalrat Bigler erwartet eine Antwort des Bundesrates auf seine Motion bis etwa Anfang 2018. Dann sollte der Vorstoss zügig ins Plenum des Nationalrats gelangen. Wird er angenommen, geht er in den Ständerat. Dieser Prozess dauere insgesamt seit der Einreichung wohl ein Jahr, rechnet Bigler. Die Zeit drängt – die Schweiz ist turnusmässig nur bis Ende 2018 Mitglied des HRC. Den USA bleibt in ihrem Turnus noch ein weiteres Jahr. Die Schweiz war seit Anbeginn dabei, die USA erst ab Juni 2009, ein halbes Jahr nach dem Amtsantritt von US-Präsident Barack Obama. Der neue Präsident Donald Trump tendiert möglicherweise eher zur Drohung des Rückzugs, wie kürzlich beim angekündigten Austritt der USA aus der UNESCO wegen der ständigen Diskriminierung Israels, gefolgt von Israel.



Israel als Zielscheibe

Nicht begeistert vom Rückzug der USA aus der UNESCO ist der Diplomat François Nordmann, selber einst Schweizer Botschafter bei dieser UNO-Organisation in Paris und später bei den internationalen Organisationen in Genf, lange vor der Gründung des HRC. Im HRC wie in der UNESCO sei Israel die Zielscheibe, schrieb Nordmann diese Woche in der Zeitung «Le Temps». Die Schweiz hoffe darauf, dass die USA nicht auch in Genf den Rückzug antreten. Die im Nationalrat eingereichte Motion würde ein gutes Gegenargument erlauben, so Nordmann. Darin werde der Bundesrat beauftragt, die Aufhebung des Traktandums 7 zu beantragen. Auch unter dem Traktandum 4 wäre Israel externen Prüfungen unterworfen, allerdings nicht so zwanghaft. Nordmann fragt sich in seiner Kolumne, ob diese Bemühungen der Schweiz genügen, um die USA vom Rückzug abzuhalten. Doch die Schweiz in ihrer Doppelrolle als Gaststaat und als Vermittlerin habe allen Grund zu versuchen, die USA zurückzuhalten.