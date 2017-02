Comics als Religion

CONNECTICUT

Julian Voloj, 24. Februar 2017

Ein Besuch beim Comicbuchhistoriker Arlen Schumer in Connecticut, der auch über jüdische Pioniere in amerikanischen Comics geforscht hat.

Als im Jahr 1933 der amerikanische Verleger M. C. Gaines zuvor in Zeitungen abgedruckte Comicstrips in Heftformat herausbrachte, veränderte er das Medium. Gaines wurde als Maxwell Charles Ginsburg in New York geboren und ist allgemein als Vater des Comicheftes angesehen, das ein paar Jahre später durch das Debüt von «Superman» zum Massenmedium wurde. «Superman» wurde von Jerome Siegel und Joseph Shuster erfunden und von Harry Donenfeld und Jack Liebowitz herausgegeben. «Fast alle Pioniere amerikanischer Comics waren Juden», erklärt Arlen Schumer. «Batman wurde von Bob Kane, ursprünglich Robert Kahn, und Bill Finger erfunden, Captain America von Joseph Simon und Jack Kirby, dessen Geburtsname Jacob Kurtzberg war.»

Vom goldenen zum silbernen Zeitalter

Schumer ist Comicbuchhistoriker. Wer das nicht weiss, wird es beim Eintritt in seine Wohnung in Connecticut in Sekundenschnelle erfahren. Schumer hat Hunderte, wenn nicht Tausende von Erinnerungsstücken in seinem Apartment, das jedoch nicht wie ein Museum wirkt, sondern eher wie -

ein Partyraum. «Der Traum jedes Comicfans», schmunzelt er. Die Pionierbewegung der amerikanischen Comicbuchindustrie wird allgemein als das «Goldene Zeitalter», bezeichnet. Hier wurde der Grundstein der amerikanischen Comicbuchindustrie gelegt. Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Captain America und andere Charaktere entstanden in dieser Phase, die von den dreissiger bis Anfang der fünfziger Jahre anhielt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich das Interesse des amerikanischen Publikums. Superhelden wurden durch Cowboys und Kriminalgeschichten ersetzt, und allgemein ging es mit der Comicbuchindustrie bergab. Verkauften sich vor dem Zweiten Weltkrieg monatlich eine Million Hefte von Captain America, so wurde die Serie 1954 aufgrund schlechter Verkaufszahlen komplett eingestellt.

Erst ein Jahrzehnt später erlebte die Industrie wieder einen Aufschwung. Das «Silberne Zeitalter» wurde durch eine neue Gruppe von Superhelden, die von Jack Kirby und dem als Stanley Lieber geborenen Stan Lee erfundenen «Fantastischen Vier» eingeleitet. Das Duo kreierte eine ganze Reihe von Helden für Marvel Comics, die das Genre revolutionierten. Im Unterschied zu den Helden aus dem Goldenen Zeitalter hatten Figuren wie Spiderman nicht nur mit Bösewichten, sondern auch mit Alltagsproblemen zu kämpfen und waren allgemein menschlicher als die ikonischen Figuren der Gründerzeit. Das Konzept kam an und Comics wurden plötzlich Teil der Pop-kultur.

Ein Standardwerk

Doch während Lichtensteins Bearbeitungen von Comicbuchpanels in Museen hängen, wurden die Originalzeichnungen von Künstlern wie Jack Kirby lange Zeit von der Kunstszene ignoriert. Schumers zuerst 2003 erschienenes Buch «The Silver Age of Comic Book Art», das vor kurzem in einer erweiterten Neuauflage erschienen ist, leistete Pionierarbeit, als es das Silberne Zeitalter des amerikanischen Comicbuches als Kunstzeit betrachtete. Die «New York Times» nannte das lange Zeit vergriffene Werk eine der wichtigsten Neuerscheinungen, und unter Kennern gilt es als Standardwerk des Mediums.

Besonders stolz ist Schumer, das auf dem Umschlag seines Werkes sowohl Figuren von DC Comics wie auch Marvel nebeneinander zu sehen sind. «Das gibt es sonst nirgendwo», erklärt er stolz. «Einige der wichtigsten Künstler des Mediums kreierten in dieser Zeit die noch heute definitiven Versionen von Superhelden.»

Als das Buch das erste Mal erschien, bekam es viel Lob von Seiten der Comicbuchindustrie, so etwa Legenden wie Will Eisner, Stan Lee und Alan Moore. Obwohl Schumer eigentlich gelernter Designer ist, ist er nun gern gesehener Gast auf Comicbuchtagungen und hat ein Repertoire an Vorträgen zu verschiedenen Aspekten amerikanischer Comicbuchgeschichte, darunter auch ein Vortrag zu den jüdischen Pionieren.

Amerikanische Comicgeschichte

Schumer wuchs in einem assimilierten jüdischen Haushalt auf. Comics waren seine Religion. Heute ist die Auseinandersetzung mit Comics für den 57-Jährigen auch eine Auseinandersetzung mit seiner eigenen Identität. «Ich will aufzeigen, dass die modernen Superhelden in ihren Ursprüngen sehr jüdisch sind.» Schumer sieht die doppelte Identität von Clark Kent und Superman als Metapher für assimilierte amerikanische Juden, die zu Zeiten der Pionierbewegung ihre Identität versteckten und oftmals ihre Namen änderten. Ein Phänomen, das man ebenfalls in der amerikanischen Filmindustrie sehen konnte.

Aber auch die Idee eines Supermannes, «eines modernen Samsons», ist für Schumer in einem jüdischen Kontext zu sehen. «Zu Krisenzeiten erinnerten sich Juden an den Golem-Mythos. Ein Pogrom drohte und der Rabbi schuf aus dem Nichts einen Beschützer.» Superman hatte sein Debüt wenige Monate vor dem allgemein als «Kristallnacht» bekannten Novemberpogrom, und Captain America bekämpfte Adolf Hitler bereits vor dem Kriegseintritt der USA. «Vergessen wir auch nicht, dass Superman der Sohn von Kal-El ist, was auf Hebräisch so viel bedeutet, wie Stimme Gottes. Er wird von seinen Eltern fortgeschickt, da seiner Welt die Zerstörung droht.» Schumer sieht hier sowohl die Moses-Geschichte als auch einen Bezug zum androhenden Holocaust in Europa als weiteren Kontext.

Seit Jahrzehnten hat Schumer amerikanische Comicgeschichte studiert und dokumentiert. Viele Anekdoten wären ohne ihn in Vergessenheit geraten. «Als beispielsweise der Künstler Gil Kane, Geburtsname Eli Katz, den Wächter erfand, der Green Lantern beschützt, zeichnete er niemand anderen als David Ben Gurion, Israels ersten Premierminister.» Über ein halbes Jahrzehnt nach dem Debüt des «Guardian» ist dieser immer noch als eine Hommage an David Ben Gurion dargestellt, auch wenn die meisten Leser nie etwas von dem Politiker gehört haben.

Das «Silver Age of Comic Book Art» ist nun auch als eBook erschienen, was Schumers Popularität über die Grenzen der USA hinaus ausweiten wird. 

www.arlenschumer.com