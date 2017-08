Comic-Legende Stan Lee gegen Rassismus

USA

17. August 2017

Der ehemalige Herausgeber von Marvel Comics tweetet gegen Rassenhass und Vorurteile. Dazu greift Stan Lee auf eine seiner Kolumnen aus dem Jahr 1968 zurück.

Als einer der Väter von Spider Man, The Hulk, Thor und Iron Man hat Stan Lee der Welt Superhelden gegeben, die Normalsterbliche in Heften und im Kino vor den schlimmsten Bösewichten bewahren. Nun zieht der 1928 in New York als Stanley Martin Lieber geborene Sohn rumänisch-jüdischer Immigranten höchstpersönlich gegen Rassenhass und Vorurteile ins Feld. Anlass dazu gab ihm die moralische Gleichmacherei von Präsident Donald Trump nach der Amokfahrt eines Neonazis am Samstag in Charlottesville, Virginia.

Dazu stellte Lee eine Kolumne vom Dezember 1968 auf seine Twitter-Seite (Twitter). Darin schrieb er: «Bigoterie und Rassismus gehören weltweit zu den tödlichsten Übeln von Gesellschaften. Aber im Gegensatz zu einem Team kostümierter Super-Schurken können sie nicht einfach mit einem Schlag auf die Schnauze oder einem Zap aus einer Strahlen-Pistole gestoppt werden. Gegen diese Übel hilft nur eine Waffe: man muss ihre gemeine Bösartigkeit blossstellen…».

Lee war seinerzeit Chefredakteur von Marvel Comics und hatte das Unternehmen zu enormen Erfolgen geführt. Zu seinen Neuerungen gehörte eine Seite mit allerlei redaktionellen Beiträgen unter dem Titel «Marvel Bullpen Bulletins», die er viele Jahre lang persönlich redigiert hat (Link). Dazu gehörte die Kolumne «Stan´s Soapbox», die er üblicherweise leichten Themen widmete. Doch das Jahr 1968 hatte die Morde an Martin Luther King, Jr. und Bobby Kennedy, sowie landesweit Rassenkrawalle erlebt.

Deshalb sah sich der Comic-Erfinder zu einer politischen Stellungnahme genötigt. Die kurze Kolumne endet mit den Sätzen: «… es ist völlig verrückt, eine ganze Rasse oder Nation zu verteufeln. Wir müssen irgendwann lernen, jeden Menschen nach seinen eigenen Verdiensten zu beurteilen … und unsere Herzen mit Toleranz füllen. Erst dann werden wir wirklich des Konzeptes würdig sein, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde – eines Gottes der UNS ALLE seine Kinder nennt.» Unterschrieben ist die Kolumne mit den Worten: «Pax et Justitia, Stan.»

Mit eben diesen Worten hat der 94-Jährige nun seinen Tweet signiert. AM