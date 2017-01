«Codebreaker» Rolf Noskwith verstorben

SPIONAGE

9. Januar 2017

Lange war er einer der unbekannten Helden des Zweiten Weltkrieges im britischen Spionage-Zentrum Bletchley Park. Jüngst ist Rolf Noskwith im Alter von 97 Jahren verstorben.

Das «Deutsche Spionagemuseum» in Berlin bezeichnete Rolf Noskwith als einen «der vermutlich letzten Kryptoanalytiker, die während des Zweiten Weltkriegs im britischen Codeknacker-Zentrum Bletchley Park arbeiteten». Am 3. Januar ist Noskwith in England verstorben.

Er wurde 1917 in Chemnitz als Sohn einer jüdischen Familie mit dem Vornamen Chaim geboren, aber er änderte diesen 1932 nach der Auswanderung der Familie nach England. Sein Vater betrieb in Chemnitz eine Textilfabrik und verlegte deren Standort vor der Machtergreifung der Nazis aufgrund der während der Weltwirtschafts-Krise von dem britischen Empire verhängten Zollschranken nach Nottingham.

Seine deutsche Herkunft erschwerte Noskwith nach einem Mathematik-Studium die Stellensuche. Erst nach mehreren Anläufen fand er Zugang an dem streng geheimen Spionage-Zentrum Bletchley Park, dem Standort der «Government Code and Cypher School» (G.C. & C.S.). Diese arbeitete bereits seit Kriegsbeginn 1939 an der Dekodierung deutscher Verschlüsselungsmaschinen wie der «Enigma».

Noskwith kam in Bletchley Park auch mit dem Mathematik-Genie Alan Turing zusammen, einem Pionier der Computerentwicklung. Turing arbeitete an der von Hitlers Kriegsmarine eingesetzte Variante der Enigma. Unter ihm wurde Noskwith in einer Abteilung von Kryptoanalytikern tätig, die verschlüsselte Nachrichten der Deutschen auf wiederkehrende Klartextphrasen untersuchten. Aufgrund der täglich wechselnden Codes des deutschen Militärs mussten Spezialisten wie Turing und Noskwith in diesem Rhythmus nach Schlüsseln fahnden.

Dies gelang dem Team in besonders spektakulärer Weise am «D Day», dem 6. Juni 1944, als die Alliierten in der Normandie landeten. Dank der Spezialisten in Bletchley Park konnten die an diesem Entscheidungstag sämtliche Funksprüche der Deutschen dekodieren.

Noskwith blieb bis 1946 in Bletchley Park. Anschliessend übernahm er das väterliche Unternehmen und trat erst 2000 in den Ruhestand. Im Gegensatz zu den meisten seiner älteren Kollegen, die bis an ihr Lebensende über ihren kriegsentscheidenden Einsatz schweigen mussten, konnte Noskwith in den 1970er Jahren über Bletchley Park sprechen und wirkte an Büchern über die «Codebreakers» mit. [AM]