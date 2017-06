Chronist Israels

In Israel ist Rudi Weissensteins Fotogeschäft eine Institution. 1936 wanderte der Wiener Fotograf nach Palästina ein und dokumentierte in Hunderttausenden von Fotos Mensch und Land. An der Vernissage des neu erschienenen Bildbands zu den Weissenstein-Archiven präsentierten die Herausgeber Anna Patrica Kahn und Ben Weissenstein (Bild) eine beeindruckende Chronik des entstehenden Israels in Fotografien in der Zürcher Fotobastei. Ben Weissenstein führt als Enkel das legendäre Fotogeschäft in Tel Aviv und kümmert sich um die Erschliessung der Archive. Im präsentierten Fotoband hat er bewusst auf Porträtfotografien verzichtet. Davon finden sich Tausende ikonische im Archiv. «Es ist eine naive Fotografie im besten aller Sinne» erläutert die Kuratorin und Galeristin Kahn. Sie repräsentiert den Nachlass, der nochmals einen ursprünglichen Blick auf Israels Entstehung und bewegte Geschichte aufzeigt.

Ben Peter, Anna-Patricia Kahn (Hg.): «Rudi – Discovering the Weissenstein Archive», Kehrer Verlag, Heidelberg 2017.