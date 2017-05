Chris Rock kommt

TEL AVIV

12. Mai 2017

Im Rahmen seiner Tournee mit dem Namen «Total Blackout Tour» wird der amerikanische Komödiant Chris Rock zum ersten Mal in Israel auftreten, und zwar am 8. Januar 2018 in der Menorah Arena in Tel Aviv. Allerdings hatte Rock Israel 2008 schon einmal besucht, und zwar in der Begleitung von Ben Stiller und Jada Pinkett Smith. Damals stand in Israel die Premiere von «Madagascar 2» auf dem Programm, in dem Chris Rock dem Zebra Marty seine Stimme verlieh. Der 52-jährige Rock befindet sich derzeit auf seiner ersten Stand-up-Tour seit neun Jahren. Dem Magazin «Rolling Stones» sagte der Komödiant, seine Tour sei die «Almosen-Tour» nach der Scheidung von seiner Gattin Malaak Compton-Rock, die im August 2016 über die Bühne gegangen war. «Zuerst muss ich etwas Geld machen», erklärte er seinen Musik-Managern. 1985 war Rock befreundet mit Eddie Murphy, der auch als sein Mentor wirkte und ihm seine erste Filmrolle in «Beverly Hills Cop II» verschaffte. Die Tickets für die Tel Aviver Vorstellung kosten umgerechnet zwischen 75 und 164 Dollar. Der Vorverkauf ist am Mittwoch eröffnet worden. Auf dem Foto zu sehen ist Chris Rock an der Oscar-Verleihung in Los Angeles im Jahr 2016.