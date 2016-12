Chinesisch zu Weihnachten

CHINA

Julian Voloj, 23. Dezember 2016

Ein chinesisch-jüdisches Weihnachtsfest an Chanukka gibt es wohl nur in den USA – eine sehr amerikanisch-jüdische Tradition im Fokus.

Main Street in Flushing, der grössten Chinatown New Yorks, im Stadtteil Queens.

In Amerika ist vieles anders, und so gibt es unter amerikanischen Juden bestimmte Traditionen, die es eben nur dort gibt. Eine ist, chinesisches Essen an Weihnachten zu haben, ein Thema, das sich immer wieder in amerikanisch-jüdischer Literatur und Popkultur findet. Von Philip Roths Klassiker «Portnoys Beschwerden» bis hin zu Brandon Harris’ Popsong «Chinese Food for Christmas», nichts ist amerikanisch-jüdischer als diese Tradition.

Als Elena Kagan vor ihrer Berufung zum obersten Gerichtshof im US-Senat vorsprechen musste, fragte sie Senator Lindsey Graham, wohl um zu unterstreichen, dass Kagan keine Christin ist, was sie denn letztes Jahr am 25. Dezember, also zu Weihnachten, gemacht habe. Kagans Antwort: «Wie alle Juden war ich wahrscheinlich zum Essen in einem chinesischen Restaurant.»

Judentum und Weihnachten hat in Amerika eben auch immer mit Chinesen zu tun. Ein Grund dafür hat mit Immigrationsgeschichte zu tun. Juden und Chinesen lebten lange Zeit nebeneinander in New Yorks traditionellem Einwandererviertel, der Lower East Side. Die geographische Nähe, man blieb schliesslich im gleichen Stadtteil, was einem die Illusion von relativer Kaschrut gab, wie Philip Roth in seinem Roman ironisch beschreibt, war ein entscheidender Faktor. Doch die Illusion, dass chinesische Speisen relativ koscher waren, ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, wie die in New York geborene Journalistin Jennifer 8. Lee recherchiert hat. Lee, deren Eltern aus China in die Vereinigten Staaten kamen, erklärt, dass in der chinesischen Küche so gut wie nie Milchprodukte benutzt werden, im Gegensatz etwa zu der italienischen Kochtradition. Milchig und fleischig wird daher nie vermischt, was in jüdischer Tradition als unkoscher gilt.

Teil der Assimilation

Kommt man heute nach New Yorks Lower East Side, so findet man noch Überreste des jüdischen Viertels und von Little Italy, aber im Gros-sen und Ganzen ist alles Teil von Chinatown, einem Sammelbegriff von verschiedenen asiatischen Geschäften und Restaurants. Während in den meisten Gegenden der Stadt am 25. Dezember alles geschlossen ist, herrscht hier zu Weihnachten Hochbetrieb.

«Keine Frage, an Weihnachten trifft man hier auf viele Juden», erklärt Sam Cohn, der in der Lower East Side als Touristenführer arbeitet. «Ein Grund für diese jüdischen Tradition hat mit Assimilation zu tun.» Cohn erklärt, dass Ende des 19. Jahrhunderts bis etwa 1910 mehr als eine Million Juden aus Osteuropa nach New York kamen, die sich hauptsächlich in der Lower East Side niederliessen, wo sie auf andere Immigranten, Iren und Italiener, aber eben auch Chinesen trafen. «Und Chinesen sind Teil der Assimilation in die amerikanische Gesellschaft.»

Dies mag seltsam klingen, aber Cohn hat eine Logik hierzu. «Chinesen hatten keine negativen Eindrücke von Juden, anders als etwa christliche Immigrantengruppen, deren Religion ja, philosophisch gesprochen, das Judentum ersetzte.» Teil des sozialen Aufstiegs war es, es sich leisten zu können, in einem Restaurant zu essen. Und zu Weihnachten, wo alle anderen Restaurants geschlossen waren, ging man in damals exotische, und dazu noch billige, chinesische Restaurants, die sich gleich um die Ecke befanden.

Koscher-Mythos

Assimilation in die amerikanische Gesellschaft bedeutete also auch, eine Welt jenseits koscherer Küche zu erkunden. «Keine Frage, chinesisches Essen war Teil der Assimilierung.» Doch von der Illusion relativer Kaschrut hält Cohn nicht viel. «Nein, das ist eher ein Mythos. Man wusste schon, dass in dem Essen viele Schalentiere und vor allem Schweinefleisch war.»

Doch chinesisches Essen muss nicht unbedingt «treif» sein. Sowohl in Manhattans Chinatown wie auch in Flushing, dem grössten chinesischen Viertel im Stadtteil Queens, finden sich heute koschere chinesische Restaurants. «Während die erste in Amerika geborene Generation sich oft von jüdischen Traditionen abwandte, finden sich heute viele junge Leute, die koscher sind, aber gleichzeitig Familien-traditionen wie eben ein chinesisch-jüdisches Weihnachten einhalten», weiss Cohn. Jennifer 8. Lee meint, dass «sich mehr amerikanische Juden mit chinesischer Küche identifizieren als mit Gefilte Fisch und anderen osteuropäischen Speisen.»

Dieses Jahr fängt Chanukka am 24. Dezember an. Bedeutet das, dass weniger Juden chinesisch Essen gehen? «Nein», lacht Cohn. «Erstens hat man an Chanukka ja mehr als nur einen Tag, Weihnachten ist jedoch nur am 25. Und zweitens werden Chanukkalichter ja abends angezündet, aber Essen geht man tagsüber, wenn es sonst nicht viel zu tun gibt.» 